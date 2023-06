O GitLab, um dos principais actores das comunidades de código aberto, lançou uma nova funcionalidade - GitLab Achievements. A funcionalidade tem como objectivo simplificar o processo de recompensar publicamente os seus utilizadores pelas suas actividades no GitLab, facilitando a implementação da gamificação no desenvolvimento de software.

O GitLab sempre reconheceu os feitos dos seus utilizadores, por exemplo, através de tabelas de classificação de hackathon ou SWAG físico. No entanto, não existia uma plataforma central que apresentasse uma visão geral das conquistas. Com a introdução do GitLab Achievements, as contribuições e realizações individuais serão melhor destacadas.

As conquistas podem ser criadas com base em critérios específicos e atribuídas aos membros da comunidade. São apresentadas no perfil do GitLab dos utilizadores como um avatar, sendo possível ver um título e uma descrição quando se passa o cursor sobre o avatar.

Os utilizadores encontrarão diferentes tipos de conquistas disponíveis:

Conquistas únicas e irrevogáveis , tais como as da primeira contribuição que foi objecto de fusão;

, tais como as da primeira contribuição que foi objecto de fusão; Conquistas únicas e revogáveis , como as dos membros da equipa principal;

, como as dos membros da equipa principal; Realizaçõesmúltiplas, por exemplo, o contribuidor do mês.

Apenas as pessoas com o papel de Mantenedor ou Proprietário do seu espaço de nome podem criar conquistas para os utilizadores.

A implementação de conquistas pode promover uma cultura de aprendizagem contínua e desenvolvimento de competências nas organizações. As possibilidades são infinitas, desde recompensar os utilizadores por explorarem novas secções da base de código até reconhecer a colaboração excepcional dentro da equipa. Tal como Nick Veenhof, Director of Contributor Success no GitLab, e Christina Lohr, Senior Product Manager no GitLab, referiram num blogue, receber uma conquista pode ser um poderoso motivador para um empregado, uma vez que demonstra que o seu trabalho é valorizado e reconhecido pelos seus pares e supervisores. Esse reconhecimento pode levar a uma força de trabalho mais qualificada, beneficiando tanto o funcionário quanto a organização.

As Conquistas do GitLab estão disponíveis para todos os níveis do GitLab, em opções de Software como Serviço (SaaS) e auto-hospedadas. Para os interessados em explorar outras plataformas low-code e no-code, considere saber mais sobre AppMaster - uma poderosa plataforma sem código para desenvolvimento de aplicações backend, Web e móveis. As versáteis soluções low-code de plataformas como AppMaster e GitLab oferecem às empresas e aos programadores uma miríade de possibilidades para o desenvolvimento rápido de aplicações.