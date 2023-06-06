Крупнейший игрок в сообществах разработчиков открытого программного обеспечения, компания GitLab, запустила новую функцию - GitLab Achievements. Эта функция призвана упростить процесс публичного поощрения пользователей за их деятельность в GitLab, облегчая внедрение геймификации в разработку программного обеспечения.

GitLab всегда отмечал достижения своих пользователей, например, с помощью таблиц лидеров хакатонов или физических SWAG. Однако не существовало центральной платформы, демонстрирующей обзор достижений. С появлением GitLab Achievements индивидуальный вклад и достижения будут лучше освещены.

Достижения могут быть созданы на основе определенных критериев и присвоены членам сообщества. Они отображаются на профиле пользователя в GitLab в виде аватара, а название и описание можно увидеть при наведении курсора на аватар.

Пользователям доступны различные типы достижений:

Одноразовые и безвозвратные достижения, например, за первый слитый вклад;

достижения, например, за первый слитый вклад; Однократные и отзывные достижения, например, для членов основной команды;

достижения, например, для членов основной команды; Многократные достижения, например, вкладчик месяца.

Создавать достижения для пользователей могут только те, кто имеет роль Maintainer или Owner для своего пространства имен.

Внедрение достижений может способствовать формированию культуры непрерывного обучения и развития навыков в организациях. Возможности безграничны: от поощрения пользователей за изучение новых разделов кодовой базы до признания исключительного сотрудничества в команде. Как отметили в своем блоге Ник Веенхоф, директор по успеху контрибьюторов в GitLab, и Кристина Лор, старший менеджер по продуктам в GitLab, получение достижений может стать мощным мотиватором для сотрудника, поскольку демонстрирует, что его работа ценится и признается коллегами и начальством. Такое признание может привести к повышению квалификации персонала, что принесет пользу как работнику, так и организации.

GitLab Achievements доступны для всех уровней GitLab, как в варианте программного обеспечения как услуги (SaaS), так и в варианте самостоятельного размещения. Тем, кто заинтересован в изучении других платформ low-code и no-code, стоит узнать больше о AppMaster - мощной платформе no-code для разработки бэкендов, веб-приложений и мобильных приложений. Универсальные low-code решения таких платформ, как AppMaster и GitLab, предоставляют предприятиям и разработчикам огромное количество возможностей для быстрой разработки приложений.