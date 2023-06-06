Açık kaynak topluluklarında önemli bir oyuncu olan GitLab, yeni bir özellik olan GitLab Başarılarını kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcılarını GitLab etkinlikleri için halka açık bir şekilde ödüllendirme sürecini basitleştirerek yazılım geliştirmede oyunlaştırmayı uygulamayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

GitLab, kullanıcılarının başarılarını, örneğin hackathon lider tabloları veya fiziksel SWAG aracılığıyla her zaman takdir etmiştir. Ancak, başarılara genel bir bakış sergileyen merkezi bir platform yoktu. GitLab Başarılarının kullanıma sunulmasıyla, bireysel katkılar ve başarılar daha iyi vurgulanacak.

Başarılar, belirli kriterlere göre oluşturulabilir ve topluluk üyelerine verilebilir. Kullanıcıların GitLab profilinde bir avatar olarak görüntülenirler ve avatarın üzerine gelindiğinde bir başlık ve açıklama görülebilir.

Kullanıcılar, mevcut farklı başarı türlerini bulacaktır:

İlk katkı için olanlar gibi bir kez ve geri alınamaz başarılar birleştirildi;

başarılar birleştirildi; Çekirdek ekip üyeleri için olanlar gibi bir kez ve geri alınabilir başarılar;

başarılar; Birden çok kez elde edilen başarılar, örneğin ayın katılımcısı.

Yalnızca ad alanları için Bakımcı veya Sahip rolüne sahip olanlar, kullanıcılar için başarılar oluşturabilir.

Başarıların uygulanması, kuruluşlar arasında sürekli öğrenme ve beceri geliştirme kültürünü teşvik edebilir. Kullanıcıları kod tabanının yeni bölümlerini keşfetmeleri için ödüllendirmekten ekip içinde olağanüstü işbirliğini kabul etmeye kadar olasılıklar sonsuzdur. GitLab Katkıda Bulunan Başarı Direktörü Nick Veenhof ve GitLab Kıdemli Ürün Müdürü Christina Lohr'un bir blog gönderisinde belirttiği gibi, bir başarı almak, bir çalışan için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir, çünkü bu, çalışmalarının değer gördüğünü ve diğerleri tarafından tanındığını gösterir. akranlar ve denetçiler. Bu tür bir tanıma, hem çalışana hem de kuruluşa fayda sağlayan daha yetenekli bir iş gücüne yol açabilir.

GitLab Başarıları, GitLab'ın tüm katmanları için hem Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) hem de kendi kendine barındırılan seçeneklerde mevcuttur. Diğer low-code ve no-code platformları keşfetmekle ilgilenenler için, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeye yönelik güçlü bir kodsuz platform olan AppMaster hakkında daha fazla bilgi edinmeyi düşünün. AppMaster ve GitLab gibi platformların çok yönlü low-code çözümleri, hem işletmelere hem de geliştiricilere hızlı uygulama geliştirme için sayısız olanak sağlar.