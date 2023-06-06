أطلق GitLab ، وهو لاعب رئيسي في المجتمعات مفتوحة المصدر ، ميزة جديدة - GitLab Achievements . تهدف الميزة إلى تبسيط عملية المكافأة العامة لمستخدميها على أنشطة GitLab الخاصة بهم ، مما يسهل تنفيذ الألعاب في تطوير البرامج.

لطالما أدركت GitLab إنجازات مستخدميها ، على سبيل المثال ، من خلال المتصدرين للهاكاثون أو SWAG المادية. ومع ذلك ، لم تكن هناك منصة مركزية تعرض لمحة عامة عن الإنجازات. مع إدخال إنجازات GitLab ، سيتم إبراز المساهمات والإنجازات الفردية بشكل أفضل.

يمكن إنشاء الإنجازات بناءً على معايير محددة ومنحها لأعضاء المجتمع. يتم عرضها في ملف تعريف GitLab الخاص بالمستخدمين كصورة رمزية ، ويمكن رؤية العنوان والوصف عند التمرير فوق الصورة الرمزية.

سيجد المستخدمون أنواعًا مختلفة من الإنجازات المتاحة:

تم دمج الإنجازات مرة واحدة والتي لا رجعة فيها ، مثل تلك الخاصة بالمساهمة الأولى ؛

، مثل تلك الخاصة بالمساهمة الأولى ؛ إنجازات ذات مرة وقابلة للإلغاء ، مثل تلك الخاصة بأعضاء الفريق الأساسيين ؛

، مثل تلك الخاصة بأعضاء الفريق الأساسيين ؛ إنجازات زمنية متعددة ، على سبيل المثال ، مساهم الشهر.

فقط أولئك الذين لديهم دور المشرف أو المالك لمساحة الاسم الخاصة بهم يمكنهم إنشاء إنجازات للمستخدمين.

يمكن أن يؤدي تنفيذ الإنجازات إلى تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتنمية المهارات بين المنظمات. الاحتمالات لا حصر لها ، من مكافأة المستخدمين لاستكشاف أقسام جديدة من قاعدة التعليمات البرمجية للاعتراف بالتعاون الاستثنائي داخل الفريق. كما أشار نيك فينهوف ، مدير نجاح المساهمين في GitLab ، وكريستينا لوهر ، كبير مديري المنتجات في GitLab ، في منشور بالمدونة ، يمكن أن يكون تلقي الإنجاز حافزًا قويًا للموظف لأنه يوضح أن عملهم يتم تقديره وتقديره من قبل الأقران والمشرفون. قد يؤدي هذا الاعتراف إلى قوة عاملة أكثر مهارة ، مما يعود بالفائدة على كل من الموظف والمنظمة.

تتوفر إنجازات GitLab لجميع مستويات GitLab ، في كل من البرامج كخدمة (SaaS) وخيارات الاستضافة الذاتية. للراغبين في استكشاف منصات أخرى low-code no-code ، فكر في معرفة المزيد عن AppMaster - وهو نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. توفر الحلول متعددة الاستخدامات ذات low-code للأنظمة الأساسية مثل AppMaster و GitLab لكل من الشركات والمطورين عددًا لا يحصى من الإمكانيات لتطوير التطبيقات بسرعة.