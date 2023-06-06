开源社区的主要参与者GitLab推出了一项新功能 -GitLab成就。该功能旨在简化公开奖励其用户的GitLab活动的过程，使软件开发中的游戏化更容易实现。

GitLab一直在认可其用户的成就，例如通过黑客马拉松排行榜或实物SWAG。然而，当时并没有一个中央平台来展示成就的概况。随着GitLab成就的引入，个人的贡献和成就将被更好地突出。

成就可以根据特定标准创建，并授予社区成员。它们会以头像的形式显示在用户的GitLab档案上，将鼠标悬停在头像上时可以看到标题和描述。

用户会发现有不同类型的成就可用：

一次性的和不可撤销的 成就，比如说第一次合并的贡献的成就；

成就，比如说第一次合并的贡献的成就； 一次性和可撤销的 成就，如核心团队成员的成就；

成就，如核心团队成员的成就； 多次成就，例如，每月的贡献者。

只有那些拥有其命名空间的维护者或所有者角色的人才能为用户创建成就。

实施成就可以在组织中培养一种持续学习和技能发展的文化。可能性是无穷的，从奖励用户探索代码库的新部分到承认团队内的特殊合作。正如GitLab的贡献者成功总监Nick Veenhof和GitLab的高级产品经理Christina Lohr在一篇博文中指出的那样，获得成就对员工来说是一种强有力的激励，因为这表明他们的工作得到了同行和上司的重视和认可。这样的认可可能会带来更熟练的劳动力，使员工和组织都受益。

GitLab成就适用于GitLab的所有层级，有软件即服务（SaaS）和自我托管两种选择。对于那些有兴趣探索其他low-code 和no-code 平台的人来说，可以考虑进一步了解AppMaster - 一个用于后台、网络和移动应用开发的强大无代码平台。AppMaster 和GitLab等平台的多功能low-code 解决方案，为企业和开发者提供了快速应用开发的无数可能性。