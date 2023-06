Bien qu'Apple n'ait pas révélé de mises à jour majeures en matière d'intelligence artificielle lors de sa conférence Worldwide Developers Conference, le lancement d'iOS 17 a permis d'apporter quelques améliorations mineures en matière de vision par ordinateur. La nouvelle fonctionnalité annoncée, Visual Look Up, permet aux utilisateurs de rechercher des recettes en analysant les photos de nourriture capturées sur leur iPhone, détournant ainsi les utilisateurs de Google Search.

Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur le fonctionnement de cette fonctionnalité, elle semble assez intuitive. Avec iOS 17, les photos d'aliments seront reconnues et les utilisateurs pourront rechercher des plats similaires. Par exemple, une photo de bols de quinoa peut conduire à des recommandations de recettes de petits déjeuners à base de quinoa. Cette fonction pourrait inspirer les utilisateurs en matière de cuisine sans qu'ils aient à effectuer des recherches plus approfondies sur le web. Toutefois, la fonction de recherche visuelle ne guidera pas nécessairement les utilisateurs vers la recette exacte d'un plat particulier figurant sur la photo.

L'ajout de la fonction "Visual Look Up" d'Apple vise à détourner les utilisateurs de Google Search en leur permettant de lancer des recherches sur leur iPhone. Ce faisant, les résultats de la recherche renvoient directement les utilisateurs aux sites de recettes, sans passer par Google. Cette approche fait suite aux précédentes améliorations de Spotlight, qui permettaient aux utilisateurs d'accéder à des pages Wikipédia ou de rechercher des informations sur des acteurs, des films, des émissions de télévision et des musiciens à partir de cartes spéciales apparaissant dans les résultats de recherche Spotlight, sans passer par Google.

Bien que la principale mise à jour de Spotlight cette année ne soit pas axée sur les recherches sur le web, elle met en avant une fonctionnalité connue sous le nom de "Top Hits", qui affiche des raccourcis d'applications courantes lors de la recherche d'une application. Par exemple, la recherche de Photos peut suggérer des raccourcis tels que Récents ou Favoris.

Outre les améliorations apportées à la recherche visuelle, iOS 17 permet aux utilisateurs de mettre en pause les vidéos et d'obtenir des informations sur le sujet en tapant sur une icône d'information.

