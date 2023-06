Chociaż Apple nie ujawniło większych aktualizacji sztucznej inteligencji podczas swojej konferencji Worldwide Developers Conference, premiera iOS 17 wprowadziła kilka drobnych ulepszeń wizji komputerowej. Nowo ogłoszona funkcja, Visual Look Up, pozwala użytkownikom wyszukiwać przepisy, analizując zdjęcia żywności zrobione na ich iPhonie, tym samym odciągając użytkowników od wyszukiwarki Google.

Chociaż nie ma istotnych informacji na temat działania tej funkcji, wydaje się ona dość intuicyjna. Podczas korzystania z iOS 17, zdjęcia żywności zostaną rozpoznane, a użytkownicy będą mogli wyszukiwać podobne potrawy. Na przykład zdjęcie misek z komosą ryżową może prowadzić do rekomendowanych przepisów na dania śniadaniowe na bazie komosy ryżowej. Funkcja ta może zapewnić użytkownikom inspirację do gotowania bez konieczności uciekania się do bardziej obszernych wyszukiwań w Internecie. Jednak funkcja Visual Look Up niekoniecznie musi prowadzić użytkowników do dokładnego przepisu na konkretne danie na zdjęciu.

Dodatek Visual Look Up firmy Apple ma na celu odwrócenie uwagi użytkowników od wyszukiwarki Google, umożliwiając im inicjowanie wyszukiwania na iPhonie. W ten sposób wyniki wyszukiwania będą odsyłać użytkowników bezpośrednio do stron z przepisami, z pominięciem Google. Podejście to nawiązuje do poprzednich ulepszeń Spotlight, które pozwalały użytkownikom na dostęp do stron Wikipedii lub wyszukiwanie szczegółów na temat aktorów, filmów, programów telewizyjnych i muzyków ze specjalnych kart, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania Spotlight bez polegania na Google.

Chociaż główna aktualizacja Spotlight w tym roku nie koncentruje się na wyszukiwaniu w sieci, to podkreśla funkcję znaną jako "Top Hits", która wyświetla popularne skróty do aplikacji podczas wyszukiwania aplikacji. Na przykład wyszukiwanie zdjęć może sugerować skróty, takie jak Ostatnie lub Ulubione.

Oprócz ulepszeń wizualnego wyszukiwania, iOS 17 umożliwia użytkownikom wstrzymywanie filmów i uzyskiwanie informacji na ich temat poprzez dotknięcie ikony informacji.

