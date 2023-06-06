Apple, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı açılış konuşmasında büyük AI güncellemelerini açıklamasa da, iOS 17'nin lansmanı bazı küçük bilgisayar görüşü iyileştirmeleri getirdi. Yeni duyurulan Görsel Arama özelliği, kullanıcıların iPhone'larında çekilen yemek fotoğraflarını analiz ederek yemek tarifleri aramasına olanak tanıyor ve böylece kullanıcıları Google Arama'dan uzaklaştırıyor.

Özelliğin işleyişi hakkında önemli bir bilgi olmasa da oldukça sezgisel görünüyor. iOS 17 kullanırken yemek fotoğrafları tanınacak ve kullanıcılar benzer yemekleri arayabilecek. Örneğin, kinoa kaselerinin bir fotoğrafı, kinoa bazlı kahvaltı yemekleri için önerilen tariflere yönlendirebilir. Bu özellik, kullanıcılara daha kapsamlı web aramalarına başvurmadan yemek pişirme konusunda ilham verebilir. Ancak Görsel Arama özelliği, kullanıcıları fotoğraftaki belirli bir yemeğin tam tarifine yönlendirmeyebilir.

Apple'ın Görsel Arama eki, iPhone'larında arama başlatmalarını sağlayarak kullanıcıları Google Arama'dan uzaklaştırmayı amaçlıyor. Bunu yaparak, arama sonuçları, kullanıcıları Google'ı atlayarak doğrudan yemek tarifi sitelerine bağlayacaktır. Bu yaklaşım, kullanıcıların Google'a güvenmeden Spotlight arama sonuçlarında görünen özel kartlardan Wikipedia sayfalarına erişmesine veya aktörler, filmler, TV şovları ve müzisyenler hakkındaki ayrıntıları aramasına olanak tanıyan önceki Spotlight geliştirmelerini izler.

Spotlight'ın bu yılki ana güncellemesi web aramalarına odaklanmasa da, bir uygulama ararken yaygın uygulama kısayollarını görüntüleyen "En Popülerler" olarak bilinen bir özelliği öne çıkarıyor. Örneğin, Fotoğraflar arandığında Son Kullanılanlar veya Sık Kullanılanlar gibi kısayollar önerilebilir.

Görsel Arama iyileştirmelerine ek olarak, iOS 17, kullanıcıların bir bilgi simgesine dokunarak videoları duraklatmasına ve konu hakkında bilgi almasına olanak tanır.

AppMaster.io gibi düşük kodlu ve kodsuz geliştirme platformlarına artan ilgiyle, uygulama geliştirme hiç bu kadar kolay ve erişilebilir olmamıştı. AppMaster dahil olmak üzere bu araçlar, geliştiricilerin tek bir satır kod yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak tasarlayarak verimli ve özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak, geliştiriciler daha etkili kullanıcı deneyimleri sağlamak için yaratıcılıklarını düzenlerken uygulamalarını hızla derleyip devreye alabilirler.