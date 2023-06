Embora a Apple não tenha revelado grandes actualizações de IA na sua apresentação na Worldwide Developers Conference, o lançamento do iOS 17 introduziu algumas pequenas melhorias na visão computacional. A funcionalidade recém-anunciada, Visual Look Up, permite aos utilizadores procurar receitas através da análise de fotografias de alimentos capturadas no iPhone, afastando assim os utilizadores da Pesquisa Google.

Embora não existam informações significativas sobre o funcionamento da funcionalidade, esta parece bastante intuitiva. Ao utilizar o iOS 17, as fotografias de comida serão reconhecidas e os utilizadores podem procurar pratos semelhantes. Por exemplo, uma fotografia de tigelas de quinoa pode levar a receitas recomendadas de pratos de pequeno-almoço à base de quinoa. Esta funcionalidade pode fornecer aos utilizadores inspiração para cozinhar sem recorrer a pesquisas mais extensas na Web. No entanto, a funcionalidade Pesquisa visual pode não guiar necessariamente os utilizadores para a receita exacta de um determinado prato na fotografia.

A adição do Visual Look Up da Apple tem como objectivo desviar os utilizadores da Pesquisa Google, permitindo-lhes iniciar pesquisas no seu iPhone. Ao fazê-lo, os resultados da pesquisa ligam os utilizadores directamente aos sites de receitas, ignorando o Google. Esta abordagem segue-se a melhorias anteriores do Spotlight, que permitiram aos utilizadores aceder a páginas da Wikipedia ou procurar detalhes sobre actores, filmes, programas de televisão e músicos em cartões especiais que aparecem nos resultados de pesquisa do Spotlight sem depender do Google.

Embora a principal actualização do Spotlight deste ano não se centre nas pesquisas na Web, destaca uma funcionalidade conhecida como "Top Hits", que apresenta atalhos de aplicações comuns quando se pesquisa uma aplicação. Por exemplo, a pesquisa de Fotos pode sugerir atalhos como Recentes ou Favoritos.

Para além das melhorias no Visual Look Up, o iOS 17 permite aos utilizadores fazer uma pausa nos vídeos e obter informações sobre o assunto tocando num ícone de informação.

