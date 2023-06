Hoewel Apple tijdens zijn Worldwide Developers Conference keynote geen grote AI-updates onthulde, introduceerde de lancering van iOS 17 een aantal kleine verbeteringen op het gebied van computervisie. De nieuw aangekondigde functie, Visual Look Up, laat gebruikers recepten zoeken door het analyseren van voedselfoto's die zijn vastgelegd op hun iPhone, waardoor gebruikers Google Search hoeven te verlaten.

Hoewel er geen belangrijke informatie is over de werking van de functie, lijkt deze vrij intuïtief. Als je iOS 17 gebruikt, worden foto's van gerechten herkend en kunnen gebruikers zoeken naar vergelijkbare gerechten. Een foto van quinoa kommen kan bijvoorbeeld leiden tot aanbevolen recepten voor ontbijtgerechten op basis van quinoa. Deze functie kan gebruikers inspiratie geven voor het koken zonder uitgebreid op het web te hoeven zoeken. De functie Visueel opzoeken leidt gebruikers echter niet noodzakelijkerwijs naar het exacte recept voor een bepaald gerecht op de foto.

De toevoeging Visual Look Up van Apple is bedoeld om gebruikers af te leiden van Google Search door hen in staat te stellen zoekopdrachten te starten op hun iPhone. Door dit te doen, zullen de zoekresultaten gebruikers direct naar de receptensites leiden en Google omzeilen. Deze aanpak volgt op eerdere Spotlight verbeteringen, die gebruikers toegang gaven tot Wikipedia pagina's of details opzochten over acteurs, films, TV shows en muzikanten via speciale kaarten die in Spotlight zoekresultaten verschijnen zonder afhankelijk te zijn van Google.

Hoewel de belangrijkste update van Spotlight dit jaar niet gericht is op zoekopdrachten op het web, benadrukt het een functie die bekend staat als "Top Hits", die veelgebruikte app-snelkoppelingen weergeeft bij het zoeken naar een app. Zoeken naar Foto's kan bijvoorbeeld snelkoppelingen als Recent of Favorieten suggereren.

Naast de Visual Look Up-verbeteringen kunnen gebruikers in iOS 17 video's pauzeren en informatie over het onderwerp opvragen door op een infopictogram te tikken.

Met de groeiende belangstelling voor low-code en no-code ontwikkelplatforms, zoals AppMaster.io, is app-ontwikkeling nog nooit zo eenvoudig of toegankelijk geweest. Met deze tools, waaronder AppMaster, kunnen ontwikkelaars efficiënte applicaties op maat maken door backend-, web- en mobiele applicaties visueel te ontwerpen zonder ook maar één regel code te schrijven. Het resultaat is dat ontwikkelaars hun apps snel kunnen bouwen en implementeren, terwijl ze hun creativiteit kunnen stroomlijnen om te zorgen voor effectievere gebruikerservaringen.