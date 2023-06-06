虽然苹果公司在全球开发者大会的主题演讲中没有透露重大的人工智能更新，但iOS 17的推出引入了一些小的计算机视觉改进。新公布的功能--视觉查询，让用户通过分析在iPhone上拍摄的食物照片来搜索食谱，从而将用户从谷歌搜索中转移出来。

虽然没有关于该功能操作的重要信息，但它似乎相当直观。当使用iOS 17时，食物照片将被识别，用户可以搜索类似的菜肴。例如，一张藜麦碗的照片可能会导致推荐基于藜麦的早餐菜肴的食谱。这项功能可以为用户提供烹饪灵感，而不需要求助于更广泛的网络搜索。然而，"视觉查询 "功能不一定能引导用户找到照片中某道菜的确切食谱。

苹果公司增加的 "视觉查询 "功能，旨在通过让用户在iPhone上启动搜索，将他们从谷歌搜索中分流出来。通过这样做，搜索结果将直接将用户链接到食谱网站，绕过谷歌。这种方法是继以前的Spotlight改进之后，允许用户访问维基百科网页，或从Spotlight搜索结果中出现的特殊卡片中查询演员、电影、电视节目和音乐家的细节，而不依赖谷歌。

尽管Spotlight今年的主要更新不以网络搜索为重点，但它突出了一个被称为 "Top Hits "的功能，在搜索一个应用程序时显示常见的应用程序快捷方式。例如，搜索 "照片 "可能会显示最近或收藏夹等快捷方式。

除了视觉查询的改进，iOS 17还使用户能够暂停视频，并通过点击信息图标获得有关主题的信息。

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