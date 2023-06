Anche se Apple non ha rivelato grandi aggiornamenti dell'intelligenza artificiale durante il keynote della Worldwide Developers Conference, il lancio di iOS 17 ha introdotto alcuni piccoli miglioramenti della computer vision. La nuova funzione annunciata, Visual Look Up, consente agli utenti di cercare ricette analizzando le foto di cibo catturate sul proprio iPhone, allontanando così gli utenti da Google Search.

Sebbene non vi siano informazioni significative sul funzionamento della funzione, essa sembra abbastanza intuitiva. Quando si utilizza iOS 17, le foto di cibo vengono riconosciute e gli utenti possono cercare piatti simili. Ad esempio, una foto di ciotole di quinoa può portare a ricette consigliate per la colazione a base di quinoa. Questa funzione potrebbe fornire agli utenti ispirazione per la cucina senza dover ricorrere a ricerche più approfondite sul Web. Tuttavia, la funzione Visual Look Up non è necessariamente in grado di guidare gli utenti verso la ricetta esatta di un particolare piatto presente nella foto.

L'aggiunta di Visual Look Up di Apple mira a distogliere gli utenti da Google Search consentendo loro di avviare ricerche sul proprio iPhone. In questo modo, i risultati della ricerca collegheranno gli utenti direttamente ai siti di ricette, evitando Google. Questo approccio segue i precedenti miglioramenti di Spotlight, che hanno permesso agli utenti di accedere alle pagine di Wikipedia o di cercare dettagli su attori, film, spettacoli televisivi e musicisti da speciali schede che appaiono nei risultati di ricerca di Spotlight senza affidarsi a Google.

Sebbene l'aggiornamento principale di Spotlight di quest'anno non si concentri sulle ricerche sul web, mette in evidenza una funzione nota come "Top Hits", che visualizza le scorciatoie comuni per le app quando si cerca un'applicazione. Ad esempio, la ricerca di Foto può suggerire scorciatoie come Recenti o Preferiti.

Oltre ai miglioramenti apportati alla funzione Visual Look Up, iOS 17 consente agli utenti di mettere in pausa i video e ottenere informazioni sull'argomento toccando un'icona informativa.

