Obwohl Apple auf seiner Worldwide Developers Conference Keynote keine größeren KI-Updates enthüllte, wurden mit der Einführung von iOS 17 einige kleinere Verbesserungen im Bereich Computer Vision vorgestellt. Mit der neu angekündigten Funktion "Visual Look Up" können Nutzer nach Rezepten suchen, indem sie mit dem iPhone aufgenommene Fotos von Lebensmitteln analysieren und so die Nutzer von der Google-Suche abziehen.

Es gibt zwar keine aussagekräftigen Informationen über die Funktionsweise der Funktion, aber sie scheint recht intuitiv zu sein. Bei Verwendung von iOS 17 werden Fotos von Lebensmitteln erkannt, und die Nutzer können nach ähnlichen Gerichten suchen. Ein Foto von Quinoa-Schüsseln kann zum Beispiel zu empfohlenen Rezepten für Frühstücksgerichte auf Quinoa-Basis führen. Diese Funktion könnte Nutzern Kochinspirationen liefern, ohne dass sie auf eine umfangreiche Websuche zurückgreifen müssen. Allerdings führt die Funktion Visual Look Up die Nutzer nicht unbedingt zum genauen Rezept für ein bestimmtes Gericht auf dem Foto.

Apples Visual Look Up zielt darauf ab, die Nutzer von der Google-Suche abzulenken, indem es ihnen ermöglicht, Suchvorgänge auf ihrem iPhone zu initiieren. Auf diese Weise werden die Suchergebnisse direkt mit den Rezeptseiten verknüpft und Google wird umgangen. Dieser Ansatz knüpft an frühere Spotlight-Verbesserungen an, die es den Nutzern ermöglichten, auf Wikipedia-Seiten zuzugreifen oder Details zu Schauspielern, Filmen, Fernsehsendungen und Musikern auf speziellen Karten nachzuschlagen, die in den Spotlight-Suchergebnissen erscheinen, ohne auf Google angewiesen zu sein.

Obwohl sich das Hauptupdate von Spotlight in diesem Jahr nicht auf die Websuche konzentriert, hebt es eine Funktion hervor, die als "Top Hits" bekannt ist und häufige App-Verknüpfungen bei der Suche nach einer App anzeigt. Bei der Suche nach Fotos werden zum Beispiel Verknüpfungen wie "Zuletzt verwendet" oder "Favoriten" vorgeschlagen.

Zusätzlich zu den Verbesserungen der visuellen Suche ermöglicht iOS 17 den Nutzern, Videos anzuhalten und Informationen über das Thema zu erhalten, indem sie auf ein Info-Symbol tippen.

