Несмотря на то, что компания Apple не раскрыла основные обновления ИИ на своей ключевой конференции Worldwide Developers Conference, при запуске iOS 17 были представлены некоторые незначительные улучшения компьютерного зрения. Недавно анонсированная функция Visual Look Up позволяет пользователям искать рецепты, анализируя фотографии еды, сделанные на iPhone, тем самым отвлекая пользователей от поиска Google.

Несмотря на отсутствие подробной информации о работе функции, она кажется довольно интуитивно понятной. При использовании iOS 17 фотографии еды будут распознаны, и пользователи смогут искать похожие блюда. Например, фотография миски с киноа может привести к рекомендуемым рецептам блюд для завтрака на основе киноа. Эта функция может дать пользователям вдохновение для приготовления пищи, не прибегая к более обширному поиску в Интернете. Однако функция Visual Look Up не всегда может привести пользователей к точному рецепту блюда, изображенного на фотографии.

Добавление Visual Look Up от Apple направлено на то, чтобы отвлечь пользователей от Google Search, позволяя им инициировать поиск на iPhone. При этом результаты поиска будут направлять пользователей непосредственно на сайты с рецептами, минуя Google. Этот подход следует за предыдущими улучшениями Spotlight, которые позволяли пользователям получать доступ к страницам Википедии или искать подробную информацию об актерах, фильмах, телешоу и музыкантах на специальных карточках, появляющихся в результатах поиска Spotlight, не прибегая к помощи Google.

Хотя основное обновление Spotlight в этом году не сосредоточено на веб-поиске, оно подчеркивает функцию, известную как "Top Hits", которая отображает общие ярлыки приложений при поиске приложений. Например, при поиске Photos могут быть предложены такие ярлыки, как Recent или Favorites.

В дополнение к улучшениям визуального поиска, iOS 17 позволяет пользователям приостанавливать видео и получать информацию об объекте, нажав на значок информации.

С ростом интереса к low-code/no-code платформам разработки, таким как AppMaster.io, разработка приложений еще никогда не была такой простой и доступной. Эти инструменты, включая AppMaster, позволяют разработчикам создавать эффективные и адаптированные приложения путем визуального проектирования бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений без написания единой строки кода. В результате разработчики могут быстро создавать и внедрять свои приложения, при этом направляя свой творческий потенциал на обеспечение более эффективного пользовательского опыта.