على الرغم من أن Apple لم تكشف عن تحديثات الذكاء الاصطناعي الرئيسية في المؤتمر العالمي للمطورين ، إلا أن إطلاق iOS 17 قدم بعض التحسينات الطفيفة في رؤية الكمبيوتر. تتيح الميزة التي تم الإعلان عنها حديثًا ، Visual Look Up ، للمستخدمين البحث عن الوصفات من خلال تحليل صور الطعام الملتقطة على أجهزة iPhone الخاصة بهم ، وبالتالي إبعاد المستخدمين عن بحث Google.

على الرغم من عدم وجود معلومات مهمة حول تشغيل الميزة ، إلا أنها تبدو بديهية تمامًا. عند استخدام iOS 17 ، سيتم التعرف على صور الطعام ، ويمكن للمستخدمين البحث عن أطباق مماثلة. على سبيل المثال ، قد تؤدي صورة أوعية الكينوا إلى وصفات موصى بها لأطباق الإفطار التي تحتوي على الكينوا. يمكن أن توفر هذه الميزة للمستخدمين إلهامًا للطهي دون اللجوء إلى عمليات بحث أكثر شمولاً على الويب. ومع ذلك ، قد لا توجه ميزة البحث المرئي بالضرورة المستخدمين إلى الوصفة الدقيقة لطبق معين في الصورة.

تهدف إضافة البحث المرئي من Apple إلى تحويل المستخدمين بعيدًا عن بحث Google من خلال تمكينهم من بدء عمليات البحث على أجهزة iPhone الخاصة بهم. من خلال القيام بذلك ، ستعمل نتائج البحث على ربط المستخدمين مباشرةً بمواقع الوصفات ، متجاوزة Google. يتبع هذا النهج تحسينات Spotlight السابقة ، والتي سمحت للمستخدمين بالوصول إلى صفحات Wikipedia أو البحث عن تفاصيل حول الممثلين والأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقيين من بطاقات خاصة تظهر في نتائج بحث Spotlight دون الاعتماد على Google.

على الرغم من أن التحديث الرئيسي لـ Spotlight هذا العام لا يركز على عمليات البحث على الويب ، إلا أنه يسلط الضوء على ميزة تُعرف باسم "أفضل النتائج" ، والتي تعرض اختصارات التطبيقات الشائعة عند البحث عن أحد التطبيقات. على سبيل المثال ، قد يقترح البحث عن الصور اختصارات مثل الأخيرة أو المفضلة.

بالإضافة إلى تحسينات البحث المرئي ، يتيح iOS 17 للمستخدمين إيقاف مقاطع الفيديو مؤقتًا والحصول على معلومات حول الموضوع من خلال النقر على أيقونة المعلومات.

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