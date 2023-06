Aunque Apple no reveló grandes actualizaciones de IA en su keynote de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, el lanzamiento de iOS 17 introdujo algunas mejoras menores de visión por ordenador. La función recién anunciada, Visual Look Up, permite a los usuarios buscar recetas analizando fotos de comida capturadas en su iPhone, alejando así a los usuarios de Google Search.

Aunque no hay mucha información sobre el funcionamiento de la función, parece bastante intuitiva. Al utilizar iOS 17, se reconocerán las fotos de comida y los usuarios podrán buscar platos similares. Por ejemplo, una foto de cuencos de quinoa puede llevar a recetas recomendadas de platos de desayuno a base de quinoa. Esta función podría proporcionar a los usuarios inspiración para cocinar sin tener que recurrir a búsquedas más extensas en la web. Sin embargo, es posible que la función Búsqueda visual no guíe necesariamente a los usuarios hasta la receta exacta de un plato concreto de la foto.

La función Visual Look Up de Apple pretende alejar a los usuarios de Google Search permitiéndoles iniciar búsquedas en su iPhone. De este modo, los resultados de la búsqueda enlazarán a los usuarios directamente con los sitios de recetas, evitando Google. Este enfoque sigue a anteriores mejoras de Spotlight, que permitían a los usuarios acceder a páginas de Wikipedia o buscar detalles sobre actores, películas, programas de televisión y músicos a partir de tarjetas especiales que aparecen en los resultados de búsqueda de Spotlight sin depender de Google.

Aunque la principal actualización de Spotlight de este año no se centra en las búsquedas web, destaca una función conocida como "Top Hits", que muestra atajos comunes de aplicaciones al buscar una aplicación. Por ejemplo, buscar Fotos puede sugerir accesos directos como Recientes o Favoritos.

Además de las mejoras en la búsqueda visual, iOS 17 permite a los usuarios pausar vídeos y obtener información sobre el tema tocando un icono de información.

