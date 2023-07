Dans une avancée significative, DataStax, la société reconnue pour son dévouement à la base de données Apache Cassandra, a annoncé la disponibilité générale des capacités de recherche vectorielle dans son service Astra DB hébergé dans le nuage. Cette fonctionnalité n'était auparavant disponible qu'en avant-première publique limitée.

Reconnues comme une technologie essentielle pour faire progresser l'IA générative, les bases de données vectorielles ont suscité l'intérêt d'experts du secteur, notamment Ed Anuff, directeur général de DataStax.

Avec cette mise à jour à grande échelle, les clients peuvent désormais utiliser la fonction de recherche vectorielle polyvalente de Astra DBsur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform, où elle a été initialement introduite. Elle devrait également être disponible pour les clients de DataStax Enterprises qui gèrent leur service en interne dans le mois à venir.

Anuff a souligné l'engouement prometteur pendant la période de prévisualisation en indiquant que les utilisateurs qui exploitent la recherche vectorielle sont généralement hyperactifs. Quelques jours après le lancement de l'aperçu public, plus de 1 000 inscriptions ont été enregistrées. Chet Kapoor, PDG de DataStax, a révélé que sa société avait lancé 50 nouveaux POC d'entreprise significatifs rien que la semaine dernière.

"Malgré l'ambition et l'agressivité de nos objectifs, ces chiffres ont certainement dépassé nos attentes", a déclaré M. Kapoor. "En tant que base de données en tant que service se lançant dans l'IA en temps réel, nous sommes ravis de faire partie des discussions intrigantes entre les investisseurs, les clients et les partenaires, à l'instar de Pinecone et Chroma."

Outre DataStax, plusieurs autres services de bases de données tentent également d'exploiter cette tendance florissante, soutenue par le battage médiatique autour de l'IA générative et le rôle crucial que joue la recherche vectorielle dans l'enrichissement de ces modèles avec les données les plus récentes ou personnalisées.

L'équipe de DataStax considère toutefois que sa technologie de pointe basée sur Apache Cassandra, sa liste étendue de certifications et sa capacité à atteindre l'échelle massive requise pour divers cas d'utilisation constituent ses avantages compétitifs par rapport à la concurrence.

Il est également important de noter qu'Astra DB prend désormais en charge le framework LangChain, réputé pour le développement d'applications basées sur le LLM.

Matt Aslett, vice-président et directeur de recherche de Ventana Research, a souligné l'importance de la confiance dans les résultats des modèles d'IA générative pour une plus grande acceptation par les entreprises. Il a déclaré : "À cet égard, l'amélioration des plates-formes de données existantes avec des encastrements vectoriels et des recherches vectorielles est vitale. Cela permet aux organisations de compléter les modèles génériques avec des informations et des données spécifiques à l'entreprise, réduisant ainsi les inquiétudes concernant la précision et la confiance."

Il convient également de mentionner que les plateformes no-code telles que AppMaster peuvent également être utilisées pour une variété de tâches. Leurs capacités de développement d'applications commerciales peuvent compléter la puissance de l'IA dans le contexte du développement d'applications sans code et à code bas, améliorant ainsi la productivité de l'entreprise.