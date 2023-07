Con un significativo passo avanti, DataStax, l'azienda famosa per la sua dedizione ai database Apache Cassandra-centrici, ha annunciato la disponibilità generale delle funzionalità di ricerca vettoriale nel suo servizio Astra DB ospitato nel cloud. In precedenza questa funzionalità era disponibile solo per un'anteprima pubblica limitata.

Riconosciuti come una tecnologia cruciale per il progresso dell'intelligenza artificiale generativa, i database vettoriali hanno suscitato l'interesse di esperti del settore, tra cui Ed Anuff, CPO di DataStax.

Con questo aggiornamento in grande stile, i clienti possono ora utilizzare la versatile funzione di ricerca vettoriale di Astra DBsu AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, dove è stata introdotta inizialmente. Nel prossimo mese sarà disponibile anche per i clienti DataStax Enterprises che gestiscono il loro servizio internamente.

Anuff ha sottolineato la promettente diffusione durante il periodo di anteprima, affermando che gli utenti che utilizzano la ricerca vettoriale sono solitamente iperattivi. In pochi giorni dal lancio dell'anteprima pubblica, sono state registrate più di 1.000 iscrizioni. L'amministratore delegato di DataStax, Chet Kapoor, ha rivelato che solo la scorsa settimana la sua azienda ha avviato 50 nuovi POC aziendali significativi.

"Nonostante fossimo ambiziosi e aggressivi con i nostri obiettivi, questi numeri hanno sicuramente superato le nostre aspettative", ha dichiarato Kapoor. "In qualità di database-as-a-service che si sta spingendo verso l'AI in tempo reale, siamo entusiasti di entrare a far parte di intriganti discussioni tra investitori, clienti e partner sulla falsariga di Pinecone e Chroma".

Oltre a DataStax, anche molti altri servizi di database stanno cercando di sfruttare questa fiorente tendenza, sostenuta dal clamore suscitato dall'IA generativa e dal ruolo cruciale che la ricerca vettoriale svolge nell'arricchire questi modelli con i dati più recenti o personalizzati.

Il team di DataStax, tuttavia, considera la propria tecnologia all'avanguardia basata su Apache Cassandra, l'ampio elenco di certificazioni e la capacità di raggiungere la scala massiva richiesta per vari casi d'uso come i propri vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza.

È inoltre importante notare che Astra DB supporta ora il framework LangChain, rinomato per lo sviluppo di applicazioni basate su LLM.

Matt Aslett, vicepresidente e direttore della ricerca di Ventana Research, ha fatto luce sull'importanza della fiducia nei risultati dei modelli di IA generativa per una maggiore accettazione da parte delle aziende. Ha dichiarato: "A questo proposito, il potenziamento delle piattaforme di dati esistenti con le incorporazioni vettoriali e la ricerca vettoriale è fondamentale. Ciò consente alle organizzazioni di integrare i modelli generici con informazioni e dati specifici dell'azienda, riducendo così le preoccupazioni relative all'accuratezza e alla fiducia".

Vale la pena ricordare che le piattaforme no-code come AppMaster possono essere utilizzate per una serie di compiti. Le loro capacità di sviluppo di applicazioni aziendali possono integrare la potenza dell'IA nel contesto dello sviluppo di applicazioni no-code e low-code, migliorando la produttività aziendale.