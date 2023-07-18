Apache Cassandra-merkezli veri tabanına olan bağlılığıyla tanınan DataStax, ileriye doğru önemli bir adım atarak, bulutta barındırılan Astra DB hizmetinde vektör arama özelliklerinin genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yetenek daha önce yalnızca sınırlı bir genel önizleme için mevcuttu.

Üretken yapay zekayı geliştirmede kritik bir teknoloji olarak kabul edilen vektör veritabanları, DataStax CPO'su Ed Anuff da dahil olmak üzere sektör uzmanlarının ilgisini çekti.

Bu büyük resim güncellemesi ile müşteriler artık Astra DB çok yönlü vektör arama özelliğini AWS, Microsoft Azure ve başlangıçta kullanıma sunulduğu Google Cloud Platform'da kullanabilirler. Ayrıca, hizmetlerini şirket içinde yöneten DataStax Enterprises müşterileri için de önümüzdeki ay kullanıma sunulacak.

Önizleme döneminde umut verici alımı işaret eden Auff, vektör aramasından yararlanan kullanıcıların genellikle hiperaktif olduğunu belirtti. Genel önizlemenin başlatılmasından sonraki birkaç gün içinde 1.000'den fazla kayıt kaydedildi. DataStax CEO'su Chet Kapoor, şirketinin yalnızca geçen hafta 50 yeni önemli kurumsal POC başlattığını açıkladı.

Kapoor, "Hedeflerimizde iddialı ve agresif olmamıza rağmen, bu rakamlar kesinlikle beklentilerimizi aştı" dedi. "Gerçek zamanlı yapay zekaya adım atan bir hizmet olarak veritabanı olarak, Pinecone ve Chroma gibi yatırımcılar, müşteriler ve ortaklar arasındaki ilgi çekici tartışmaların bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz."

DataStax'ın yanı sıra, üretken yapay zeka etrafındaki yutturmaca ve vektör aramanın bu modelleri en yeni veya kişiselleştirilmiş verilerle zenginleştirmede oynadığı kritik rol ile desteklenen birkaç başka veritabanı hizmeti de bu gelişen trendden yararlanmaya çalışıyor.

Bununla birlikte DataStax ekibi, en yeni Apache Cassandra tabanlı teknolojilerini, geniş sertifika listesini ve çeşitli kullanım durumları için gereken devasa ölçeğe ulaşma yeteneklerini rekabette rekabet avantajları olarak görüyor.

Astra DB'nin artık LLM tabanlı uygulamalar geliştirmesiyle tanınan LangChain çerçevesini desteklediğine dikkat etmek de önemlidir.

Ventana Research'ün Başkan Yardımcısı ve Araştırma Direktörü Matt Aslett, işletmeler arasında daha geniş kabul için üretken yapay zeka modeli çıktılarına duyulan güvenin önemine ışık tutuyor. “Bu konuda mevcut veri platformlarının vektör gömme ve vektör arama ile zenginleştirilmesi hayati önem taşıyor. Kuruluşların genel modelleri şirkete özgü bilgi ve verilerle desteklemesine olanak tanıyor, böylece doğruluk ve güven konusundaki endişeleri azaltıyor.”

AppMaster gibi no-code platformların da çeşitli görevler için kullanılabileceğini belirtmekte fayda var. İş uygulaması geliştirme yetenekleri , kodsuz ve düşük kodlu uygulama geliştirme bağlamında yapay zekanın gücünü tamamlayarak kurumsal üretkenliği artırabilir.