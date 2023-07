Num passo significativo, DataStax, a empresa conhecida pela sua dedicação à base de dados centrada no Apache Cassandra, anunciou a disponibilidade geral das capacidades de pesquisa vetorial no seu serviço Astra DB alojado na nuvem. A capacidade estava anteriormente disponível apenas para uma pré-visualização pública limitada.

Reconhecido como uma tecnologia crítica no avanço da IA generativa, os bancos de dados vetoriais despertaram o interesse de especialistas do setor, incluindo Ed Anuff, o CPO da DataStax.

Com esta atualização, os clientes podem agora utilizar a versátil funcionalidade de pesquisa vetorial do Astra DBno AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, onde foi inicialmente introduzida. Também está programado para estar disponível para os clientes da DataStax Enterprises que gerem o seu serviço internamente no próximo mês.

Anuff, que assinalou a promissora aceitação durante o período de pré-visualização, referiu que os utilizadores que utilizam a pesquisa vetorial são normalmente hiperactivos. Poucos dias após o lançamento da pré-visualização pública, foram registadas mais de 1.000 inscrições. O CEO da DataStax, Chet Kapoor, revelou que a sua empresa iniciou 50 novos POCs empresariais significativos só na semana passada.

"Apesar de sermos ambiciosos e agressivos com os nossos objectivos, estes números excederam certamente as nossas expectativas", afirmou Kapoor. "Como um banco de dados como serviço entrando em IA em tempo real, estamos entusiasmados em fazer parte de discussões intrigantes entre investidores, clientes e parceiros ao longo das linhas de Pinecone e Chroma."

Além do DataStax, vários outros serviços de banco de dados também estão tentando explorar essa tendência próspera, apoiada pelo hype em torno da IA generativa e o papel crucial que a pesquisa vetorial desempenha no enriquecimento desses modelos com os dados mais recentes ou personalizados.

A equipa da DataStax, no entanto, considera a sua tecnologia de ponta baseada no Apache Cassandra, a extensa lista de certificações e a capacidade de atingir a escala maciça necessária para vários casos de utilização como as suas vantagens competitivas sobre a concorrência.

Também é importante notar que o Astra DB agora suporta o framework LangChain, conhecido por desenvolver aplicações baseadas em LLM.

O vice-presidente e diretor de pesquisa da Ventana Research, Matt Aslett, lançou luz sobre a importância da confiança nos resultados do modelo de IA generativo para uma aceitação mais ampla entre as empresas. Ele disse: "Nesse sentido, o aprimoramento das plataformas de dados existentes com incorporação de vetores e pesquisa de vetores é vital. Ele permite que as organizações complementem modelos genéricos com informações e dados específicos da empresa, reduzindo assim as preocupações com a precisão e a confiança.

Também vale a pena mencionar que as plataformas no-code como AppMaster também podem ser utilizadas para uma variedade de tarefas. As suas capacidades de desenvolvimento de aplicações empresariais podem complementar o poder da IA no contexto do desenvolvimento de aplicações no-code e low-code, aumentando a produtividade da empresa.