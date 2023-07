In einem bedeutenden Schritt nach vorn hat DataStax, das Unternehmen, das für sein Engagement für die Apache Cassandra-zentrierte Datenbank bekannt ist, die allgemeine Verfügbarkeit von Vektorsuchfunktionen in seinem in der Cloud gehosteten Astra DB-Dienst angekündigt. Diese Funktion war zuvor nur in einer begrenzten öffentlichen Vorschau verfügbar.

Vektordatenbanken gelten als wichtige Technologie für die Weiterentwicklung der generativen KI und haben das Interesse von Branchenexperten geweckt, darunter Ed Anuff, CPO von DataStax.

Mit diesem groß angelegten Update können Kunden die vielseitige Vektorsuchfunktion von Astra DBnun auf AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform nutzen, wo sie ursprünglich eingeführt wurde. Im kommenden Monat soll sie auch für DataStax Enterprises-Kunden verfügbar sein, die ihren Service intern verwalten.

Anuff, der die vielversprechende Akzeptanz während der Preview-Phase hervorhob, gab an, dass Benutzer, die die Vektorsuche nutzen, in der Regel hyperaktiv sind. Innerhalb weniger Tage nach dem Start der öffentlichen Vorschau wurden mehr als 1.000 Anmeldungen verzeichnet. DataStax-CEO Chet Kapoor verriet, dass sein Unternehmen allein in der vergangenen Woche 50 neue bedeutende Unternehmens-POCs initiiert hat.

"Obwohl wir uns ehrgeizige und aggressive Ziele gesetzt haben, haben diese Zahlen unsere Erwartungen übertroffen", so Kapoor. "Als Datenbank-as-a-Service, der in die Echtzeit-KI einsteigt, sind wir begeistert, Teil interessanter Diskussionen unter Investoren, Kunden und Partnern nach dem Vorbild von Pinecone und Chroma zu werden."

Neben DataStax versuchen auch mehrere andere Datenbankdienste, diesen florierenden Trend anzuzapfen, unterstützt durch den Hype um generative KI und die entscheidende Rolle, die die Vektorsuche bei der Anreicherung dieser Modelle mit den neuesten oder personalisierten Daten spielt.

Das DataStax-Team betrachtet jedoch seine hochmoderne, auf Apache Cassandra basierende Technologie, die umfangreiche Liste von Zertifizierungen und die Fähigkeit, die für verschiedene Anwendungsfälle erforderliche massive Skalierung zu erreichen, als seine Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz.

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Astra DB jetzt das LangChain-Framework unterstützt, das für die Entwicklung von LLM-basierten Anwendungen bekannt ist.

Matt Aslett, VP und Research Director von Ventana Research, erläuterte, wie wichtig das Vertrauen in generative KI-Modelle für eine breitere Akzeptanz in Unternehmen ist. Er sagte: "In dieser Hinsicht ist die Erweiterung bestehender Datenplattformen mit Vektoreinbettungen und Vektorsuche von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht es Unternehmen, generische Modelle mit unternehmensspezifischen Informationen und Daten zu ergänzen und so die Bedenken hinsichtlich Genauigkeit und Vertrauen zu verringern."

Es ist auch erwähnenswert, dass no-code Plattformen wie AppMaster für eine Vielzahl von Aufgaben genutzt werden können. Ihre Funktionen für die Entwicklung von Geschäftsanwendungen können die Leistung von KI im Rahmen der No-Code- und Low-Code-App-Entwicklung ergänzen und die Produktivität von Unternehmen steigern.