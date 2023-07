Met een belangrijke stap voorwaarts heeft DataStax, het bedrijf dat bekend staat om zijn toewijding aan de Apache Cassandra-centrische database, de algemene beschikbaarheid aangekondigd van vectorzoekmogelijkheden in zijn cloud-hosted Astra DB-service. Deze mogelijkheid was eerder alleen beschikbaar voor een beperkte publieke preview.

Vectordatabases worden erkend als een cruciale technologie voor het bevorderen van generatieve AI en hebben de interesse gewekt van experts uit de industrie, waaronder Ed Anuff, de CPO van DataStax.

Met deze grote update kunnen klanten nu Astra DB's veelzijdige vectorzoekfunctie gebruiken op AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform, waar het in eerste instantie werd geïntroduceerd. De functie zal de komende maand ook beschikbaar zijn voor klanten van DataStax Enterprises die hun service intern beheren.

Anuff merkte de veelbelovende opname tijdens de preview-periode op dat gebruikers die gebruik maken van vectorzoeken meestal hyperactief zijn. Binnen een paar dagen na de lancering van de publieke preview werden meer dan 1.000 aanmeldingen geregistreerd. Chet Kapoor, CEO van DataStax, onthulde dat zijn bedrijf alleen al vorige week 50 nieuwe belangrijke enterprise POC's heeft gestart.

"Ondanks dat we ambitieus en agressief waren met onze doelen, overtroffen deze aantallen zeker onze verwachtingen," zei Kapoor. "Als een database-as-a-service die de stap zet naar real-time AI, vinden we het geweldig om deel uit te maken van intrigerende discussies tussen investeerders, klanten en partners zoals Pinecone en Chroma."

Naast DataStax proberen ook verschillende andere databaseservices in te haken op deze bloeiende trend, gesteund door de hype rond generatieve AI en de cruciale rol die vectorzoeken speelt bij het verrijken van deze modellen met de meest recente of gepersonaliseerde gegevens.

Het DataStax-team beschouwt echter hun geavanceerde, op Apache Cassandra gebaseerde technologie, de uitgebreide lijst met certificeringen en het vermogen om de enorme schaal te bereiken die nodig is voor verschillende use-cases als hun concurrentievoordelen ten opzichte van de concurrentie.

Het is ook belangrijk om op te merken dat Astra DB nu het LangChain framework ondersteunt, dat bekend staat om de ontwikkeling van LLM-gebaseerde applicaties.

Ventana Research's VP en Research Director, Matt Aslett, belichtte het belang van vertrouwen in generatieve AI-modeloutputs voor een bredere acceptatie door bedrijven. Hij zei: "In dit opzicht is de uitbreiding van bestaande dataplatformen met vector embeddings en vector search van vitaal belang. Het stelt organisaties in staat om generieke modellen aan te vullen met bedrijfsspecifieke informatie en gegevens, waardoor de zorgen over nauwkeurigheid en vertrouwen afnemen."

Het is ook vermeldenswaard dat no-code platforms zoals AppMaster ook kunnen worden gebruikt voor een verscheidenheid aan taken. Hun mogelijkheden voor het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties kunnen de kracht van AI aanvullen in de context van no-code en low-code app-ontwikkeling, waardoor de productiviteit van ondernemingen toeneemt.