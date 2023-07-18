DataStax ，该公司因致力于开发以Apache Cassandra为中心的数据库而闻名，日前宣布在其云托管Astra DB服务中全面提供矢量搜索功能，这是公司向前迈出的重要一步。该功能此前仅提供有限的公开预览版。

矢量数据库被认为是推进生成式人工智能的关键技术，引起了包括DataStax首席运营官Ed Anuff在内的行业专家的兴趣。

通过此次大图更新，客户现在可以在AWS、Microsoft Azure和谷歌云平台（Google Cloud Platform）上使用Astra DB。在未来一个月内，DataStax企业客户也可在内部管理其服务。

Anuff指出，在预览期间，使用矢量搜索的用户通常非常活跃，这表明用户的接受度很高。在公开预览版推出后的几天内，注册用户就超过了1000人。DataStax首席执行官Chet Kapoor透露，该公司仅在上周就启动了50个新的重要企业POC。

"Kapoor表示："尽管我们的目标雄心勃勃且积极进取，但这些数字肯定超出了我们的预期。"作为一家涉足实时人工智能的数据库即服务公司，我们很高兴能够成为投资者、客户和合作伙伴之间耐人寻味的讨论的一部分，就像Pinecone和Chroma那样。"

除了DataStax之外，其他几家数据库服务公司也在试图利用这一蓬勃发展的趋势，其背后是对生成式人工智能的热捧，以及矢量搜索在利用最新数据或个性化数据丰富这些模型方面发挥的关键作用。

然而，DataStax团队认为，他们基于Apache Cassandra的尖端技术、广泛的认证列表以及实现各种用例所需的大规模的能力，是他们与竞争对手相比的竞争优势。

同样重要的是，Astra DB现在支持LangChain框架，该框架因开发基于LLM的应用而闻名。

Ventana Research的副总裁兼研究总监Matt Aslett阐明了信任生成式人工智能模型输出对于企业更广泛接受的重要性。他说："在这方面，利用矢量嵌入和矢量搜索增强现有数据平台至关重要。它允许企业用公司特定的信息和数据来补充通用模型，从而减少对准确性和信任度的担忧。"

值得一提的是，像AppMaster 这样的no-code 平台也可用于各种任务。它们的业务应用开发能力可以在无代码和低代码应用开发的背景下补充人工智能的力量，提高企业的生产力。