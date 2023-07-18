Компания DataStax, известная своей приверженностью к созданию баз данных, ориентированных на Apache Cassandra, объявила о том, что в ее облачном сервисе Astra DB появилась возможность векторного поиска. Ранее эта возможность была доступна только в рамках ограниченной предварительной публичной версии.

Векторные базы данных, признанные критически важной технологией для развития генеративного искусственного интеллекта, вызывают интерес у экспертов отрасли, в том числе у Эда Ануффа (Ed Anuff), исполнительного директора DataStax.

Благодаря этому обновлению клиенты теперь могут использовать универсальную функцию векторного поиска Astra DBна AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform, где она была представлена изначально. В ближайший месяц она станет доступна и для клиентов DataStax Enterprises, управляющих сервисом собственными силами.

Ануфф, отметивший многообещающий рост числа пользователей в период предварительного просмотра, ссылается на то, что пользователи, использующие векторный поиск, обычно гиперактивны. За несколько дней после запуска публичной предварительной версии было зарегистрировано более 1 000 подписчиков. Генеральный директор DataStax Чет Капур (Chet Kapoor) сообщил, что только на прошлой неделе его компания инициировала 50 новых крупных корпоративных POC.

"Несмотря на амбициозность и агрессивность наших целей, эти цифры, безусловно, превзошли наши ожидания", - заявил Капур. "Мы, как компания, предоставляющая услуги по работе с базами данных, шагнувшая в область искусственного интеллекта в реальном времени, очень рады стать частью интригующих дискуссий среди инвесторов, клиентов и партнеров, подобных Pinecone и Chroma".

Помимо DataStax, несколько других сервисов баз данных также пытаются освоить этот процветающий тренд, поддерживаемый шумихой вокруг генеративного ИИ и решающей роли векторного поиска в обогащении этих моделей самыми свежими или персонализированными данными.

Однако команда DataStax считает своими конкурентными преимуществами перед конкурентами передовую технологию на базе Apache Cassandra, обширный список сертификатов и возможность достижения огромных масштабов, необходимых для различных сценариев использования.

Важно также отметить, что Astra DB теперь поддерживает фреймворк LangChain, известный для разработки приложений на основе LLM.

Вице-президент и директор по исследованиям компании Ventana Research Мэтт Аслетт пролил свет на важность доверия к результатам генеративных моделей ИИ для более широкого принятия их предприятиями. Он сказал: "В этой связи расширение существующих платформ данных с помощью векторных вкраплений и векторного поиска является жизненно важным. Это позволяет организациям дополнять генеративные модели информацией и данными, специфичными для конкретной компании, что снижает опасения по поводу точности и доверия".

Стоит также отметить, что платформы no-code, такие как AppMaster, также могут быть использованы для решения различных задач. Их возможности по разработке бизнес-приложений могут дополнить возможности искусственного интеллекта в контексте no-code/low-code разработки приложений, повышая производительность предприятия.