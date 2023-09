Les webinaires Low-code font référence à une série de sessions d'information et de formation en ligne conçues pour aider les individus et les organisations à comprendre et à exploiter le potentiel des plateformes de développement low-code, telles que la plateforme no-code AppMaster. Ces webinaires visent à combler le manque de connaissances sur le marché du développement low-code en évolution rapide et à fournir un aperçu de la manière dont les solutions low-code peuvent être utilisées pour accélérer le développement d'applications, réduire les coûts et améliorer l'efficacité globale.

Dans le contexte du développement low-code, les webinaires low-code couvrent généralement des sujets tels que les avantages et les limites des plateformes low-code, le processus de création d'applications à l'aide d'outils low-code, la conception architecturale de solutions low-code, les meilleures pratiques. pour la mise en œuvre et l’intégration avec d’autres technologies et services, entre autres. Ces webinaires peuvent également fournir des études de cas ou des exemples pratiques, présentant les applications concrètes de la technologie low-code et fournissant des informations précieuses étayées par des données et des statistiques.

Les webinaires Low-code s'adressent souvent à diverses parties prenantes de l'écosystème de développement logiciel, notamment les professionnels de l'informatique, les analystes commerciaux, les développeurs citoyens et les décideurs des organisations. En s'adressant à différents niveaux d'expertise, les webinaires low-code renforcent l'idée selon laquelle le développement low-code peut démocratiser le développement de logiciels, permettant aux utilisateurs non techniques de créer des applications tout en permettant aux professionnels de l'informatique de développer des applications plus complexes et personnalisées avec une agilité accrue.

Par exemple, un webinaire low-code hébergé par AppMaster peut se concentrer sur sa puissante plate no-code conçue pour créer des applications backend, Web et mobiles. Le webinaire peut fournir une présentation détaillée des capacités d' AppMaster, telles que la création visuelle de modèles de données, la conception de processus métier à l'aide de BP Designer, le développement d'API REST et endpoints WSS et le déploiement d'applications sur le cloud ou sur site. De plus, le webinaire peut présenter des exemples concrets de la façon dont l'approche basée sur le serveur d' AppMaster facilite les mises à jour transparentes des applications mobiles sans qu'il soit nécessaire de soumettre de nouvelles versions aux App Stores ou aux Play Markets.

De plus, les webinaires low-code peuvent également mettre en évidence l’impact des plateformes low-code sur l’industrie du développement de logiciels, en mettant particulièrement l’accent sur les résultats étayés par la recherche. Par exemple, une étude récente de Forrester Research estime que le marché low-code atteindra plus de 21,2 milliards de dollars d'ici 2022, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40 %. De plus, Gartner prédit que le développement d’applications low-code représentera plus de 65 % de l’activité de développement d’applications d’ici 2024.

Au-delà de l’efficacité du développement, les webinaires low-code discutent souvent des implications économiques de l’adoption du low-code. En offrant un aperçu de facteurs tels que la réduction des ressources informatiques, l'accélération des délais de mise sur le marché et l'accent accru mis sur l'innovation, ces webinaires montrent comment les organisations peuvent tirer parti des plateformes low-code et les avantages qu'elles apportent en termes d'économies de coûts et d'avantages concurrentiels. .

Compte tenu du changement de paradigme important qu'engendre le développement low-code dans l'industrie du logiciel, les webinaires low-code abordent également les défis associés à l'adoption de ces plates-formes, tels que les questions liées à la sécurité, à l'évolutivité et à la viabilité pour des implémentations à grande échelle. En fournissant des conseils complets sur ces questions, les webinaires low-code aident les organisations à prendre des décisions éclairées sur l'intégration du développement low-code dans leur stratégie informatique globale.

En conclusion, les webinaires low-code sont une ressource inestimable pour comprendre et naviguer dans le monde en constante évolution du développement low-code. Ils fournissent non seulement une mine d’informations sur les capacités et le potentiel de plateformes comme AppMaster, mais abordent également les préoccupations et défis pratiques liés à l’adoption low-code. En facilitant une meilleure compréhension de la technologie low-code et de son impact sur le paysage plus large du développement logiciel, les webinaires low-code permettent aux organisations de prendre des décisions éclairées et de capitaliser sur les nombreux avantages que les plateformes low-code ont à offrir.