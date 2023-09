Meilleurs créateurs d'applications sans code pour les entreprises

Ces dernières années, la montée en puissance des créateurs d’applications sans code a révolutionné la façon dont les organisations abordent le développement logiciel. Les plates-formes No-code permettent un développement rapide d'applications pour les entreprises en simplifiant l'ensemble du processus. Ces plates-formes permettent aux non-développeurs de créer des applications complexes et évolutives en tirant parti des environnements de développement visuels et des composants prédéfinis. Les créateurs d’applications No-code ont créé de nouvelles opportunités pour les entreprises :

Accélérez le développement d’applications et réduisez les délais de mise sur le marché

Réduisez les coûts de développement en permettant aux non-développeurs de participer au processus de développement

Promouvoir la collaboration interfonctionnelle et combler le fossé entre l’informatique et les unités commerciales

Permettre une itération agile et une amélioration continue en réduisant les dépendances vis-à-vis de l'informatique

Minimisez la dette technique en générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent

Alors que de nombreux créateurs d'applications no-code sont sur le marché, les entreprises doivent choisir la bonne plate-forme qui correspond à leurs exigences, processus et systèmes. Dans cet article, nous explorerons les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un créateur d'applications no-code et analyserons certaines des meilleures plates-formes du marché.

Facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'une plateforme No-Code

Les entreprises doivent garder à l’esprit plusieurs facteurs lorsqu’elles évaluent différents créateurs d’applications no-code. Pour vous assurer que la plateforme choisie répond aux besoins de votre organisation, tenez compte des aspects suivants :

Évolutivité

Les entreprises doivent sélectionner une plateforme no-code qui peut évoluer à mesure que l'organisation se développe. L'architecture de la plateforme doit être conçue pour gérer les cas d'utilisation à forte charge tout en offrant des performances et une réactivité fiables.

Sécurité

La sécurité est une priorité absolue pour les entreprises ; ainsi, les créateurs d'applications no-code doivent adhérer aux normes et meilleures pratiques de pointe du secteur, telles que la conformité SOC 2, RGPD ou HIPAA. De plus, la plate-forme doit offrir des paramètres de sécurité personnalisables et des contrôles d'accès basés sur les rôles pour s'aligner sur les politiques de sécurité de l'organisation.

Facilité d'utilisation

Une interface conviviale qui s'adresse aux utilisateurs non techniques est essentielle pour promouvoir l'adoption et permettre aux non-développeurs de créer des applications. La plate-forme doit fournir un environnement de développement visuel, des composants glisser-déposer et des assistants intuitifs qui simplifient le processus de développement.

Modèles et composants intégrés

Les plates No-code doivent inclure une bibliothèque de modèles et de composants prédéfinis qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux exigences de l'organisation. Ces modèles permettent un développement rapide d'applications, garantissant ainsi aux entreprises de déployer rapidement de nouvelles applications pour répondre à leurs besoins.

Capacités de personnalisation

Les entreprises ont souvent des exigences spécifiques auxquelles les composants prédéfinis ne répondent pas nécessairement. Ainsi, la plate-forme choisie doit offrir des capacités de personnalisation puissantes mais flexibles pour adapter les applications aux besoins uniques de l'organisation.

Intégration avec les systèmes d'entreprise existants

Une intégration transparente avec les systèmes existants, tels que les outils CRM, ERP et ITSM, est essentielle pour rationaliser l'échange de données et les flux de travail. La plate-forme choisie doit offrir des capacités API étendues et des options d'intégration pour garantir la compatibilité avec la pile technologique de l'organisation.

Principaux créateurs d'applications No-Code pour les entreprises : une analyse comparative

Vous trouverez ci-dessous une analyse comparative de certains des meilleurs créateurs d’applications no-code adaptées aux entreprises :

AppMaster

AppMaster est une plate no-code permettant aux utilisateurs de créer visuellement des applications backend, Web et mobiles. Avec ses fonctionnalités puissantes, telles que la création visuelle de modèles de données , la logique métier, endpoints de l'API REST et les composants d'interface utilisateur personnalisables, AppMaster s'impose comme un excellent choix pour le développement d'applications d'entreprise. De plus, AppMaster propose de véritables applications générées avec du code source, garantissant des performances et une évolutivité optimales. Les principales fonctionnalités d' AppMaster incluent :

Modèle de données visuel et conception de processus métier

Génération endpoint API REST et WebSocket

API REST et WebSocket Composants d'interface utilisateur par glisser-déposer pour les applications Web et mobiles

Capacité à générer des applications réelles avec du code source pour des performances et une évolutivité optimales

Options d'intégration avec les systèmes d'entreprise populaires

Paramètres de sécurité hautement personnalisables et contrôles d'accès basés sur les rôles

Systèmes externes

OutSystems est une plate-forme no-code populaire connue pour ses capacités low-code de niveau entreprise. Il permet aux utilisateurs de créer des applications critiques qui peuvent évoluer pour répondre aux demandes des organisations en pleine croissance. Grâce à sa vaste bibliothèque de composants prédéfinis et à son interface conviviale drag-and-drop, OutSystems permet aux entreprises de développer rapidement des applications Web et mobiles réactives pour divers cas d'utilisation. Les principales fonctionnalités d'OutSystems incluent :

Développement rapide d'applications pour les plateformes Web et mobiles

Large gamme de composants prédéfinis pour une automatisation des processus et une visualisation des données plus rapides

Intégration avec les systèmes d'entreprise populaires

Fonctionnalités étendues de sécurité et de conformité

Outils de productivité des développeurs tels que le déploiement en un clic et la surveillance des performances en temps réel

Mendix

Mendix est une plateforme no-code leader qui offre de puissantes capacités de développement de niveau entreprise. Il permet aux utilisateurs de créer des applications réactives pour les plates-formes Web et mobiles à l'aide du développement visuel et de composants prédéfinis. Mendix offre également des fonctionnalités d'intégration avancées, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises disposant de systèmes d'entreprise existants. Les principales fonctionnalités de Mendix incluent :

Développement visuel avec interface drag-and-drop

Composants réutilisables pour un développement rapide d'applications

Intégration transparente avec les systèmes d'entreprise populaires

Capacités de développement assistées par l'IA pour des cycles de développement plus rapides

Fonctionnalités de sécurité et de gouvernance

Applications Microsoft Power

Microsoft Power Apps est un générateur d'applications flexible no-code qui permet aux entreprises de créer des applications puissantes pour les plateformes Web et mobiles. Intégré à l'écosystème Microsoft, Power Apps offre une expérience transparente aux entreprises utilisant déjà les produits Microsoft. Il offre une large gamme de composants prédéfinis, de modèles et d'options d'intégration étendues, ce qui en fait un choix puissant pour le développement d'applications d'entreprise. Les principales fonctionnalités de Microsoft Power Apps incluent :

Développement visuel avec une large gamme de composants et de modèles prédéfinis

Intégration avec les services Microsoft 365, Dynamics 365 et Azure

Puissantes capacités de logique métier et de flux de travail utilisant Microsoft Power Automate

Informations et analyses basées sur l'IA grâce à l'intégration de Power BI

Fonctionnalités de sécurité et capacités de conformité complètes

La sélection du bon générateur d'applications no-code pour votre entreprise dépend des exigences uniques de votre organisation et de la pile technologique existante. En prenant en compte des facteurs clés tels que l'évolutivité, la sécurité, les capacités de personnalisation et les options d'intégration, vous pouvez identifier la plateforme la plus adaptée pour favoriser un développement rapide d'applications et offrir une valeur commerciale tangible.

AppMaster : un choix puissant pour le développement d'applications d'entreprise

AppMaster est une plate no-code spécialement conçue pour créer des applications backend, Web et mobiles. Ce qui le distingue de la concurrence est son puissant ensemble de fonctionnalités, ses intégrations puissantes et sa capacité à générer des applications réelles avec le code source. Cela garantit des performances et une évolutivité optimales, ce qui en fait un choix très approprié pour les entreprises. Certaines des fonctionnalités remarquables d' AppMaster incluent :

Modélisation visuelle des données : AppMaster permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données ou des schémas de base de données pour leurs applications, simplifiant ainsi le processus de développement.

permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données ou des schémas de base de données pour leurs applications, simplifiant ainsi le processus de développement. Conception de processus métier : le Business Process Designer d' AppMaster permet aux utilisateurs de définir visuellement la logique de l'application, réduisant ainsi le besoin d'expertise en codage dans le processus de développement.

le Business Process Designer d' permet aux utilisateurs de définir visuellement la logique de l'application, réduisant ainsi le besoin d'expertise en codage dans le processus de développement. API REST et endpoints WSS : AppMaster génère endpoints d'API REST et WSS, ce qui permet aux développeurs d'intégrer facilement des systèmes et des API externes de manière transparente.

génère d'API REST et WSS, ce qui permet aux développeurs d'intégrer facilement des systèmes et des API externes de manière transparente. Code source et exécutables générés : contrairement à de nombreuses plates no-code , AppMaster permet aux utilisateurs d'obtenir des fichiers binaires exécutables ou même du code source pour les abonnés Enterprise. Cela permet aux entreprises d'héberger leurs applications sur site, offrant ainsi une couche supplémentaire de flexibilité et de contrôle.

contrairement à de nombreuses plates , permet aux utilisateurs d'obtenir des fichiers binaires exécutables ou même du code source pour les abonnés Enterprise. Cela permet aux entreprises d'héberger leurs applications sur site, offrant ainsi une couche supplémentaire de flexibilité et de contrôle. Évolutivité : l'utilisation par AppMaster du langage de programmation Go (golang) pour générer des applications backend garantit une excellente évolutivité, répondant aux exigences de charge élevée des cas d'utilisation en entreprise.

l'utilisation par du langage de programmation Go (golang) pour générer des applications backend garantit une excellente évolutivité, répondant aux exigences de charge élevée des cas d'utilisation en entreprise. Compatibilité avec PostgreSQL : les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, ce qui permet aux entreprises d'exploiter plus facilement leurs systèmes de bases de données existants.

les applications peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, ce qui permet aux entreprises d'exploiter plus facilement leurs systèmes de bases de données existants. Développement rapide : avec AppMaster , les utilisateurs peuvent générer de nouvelles applications en moins de 30 secondes, ce qui est idéal pour les environnements d'entreprise qui nécessitent des itérations et des mises à jour rapides.

Intégrations et prise en charge des systèmes d'entreprise existants

L'un des aspects les plus critiques de l'adoption d'une plate no-code dans une entreprise est sa capacité à s'intégrer aux systèmes existants, tels que les solutions de gestion de la relation client (CRM), les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) , la gestion des services informatiques (ITSM). outils, et plus encore. L'intégration transparente garantit que vos applications peuvent communiquer avec les autres systèmes de votre infrastructure, rationalisant ainsi le flux de données et les processus métier. Les principales plates no-code pour les entreprises, notamment AppMaster, offrent des capacités d'intégration intégrées avec les systèmes d'entreprise les plus courants.

De plus, ces plates-formes fournissent souvent des API et webhooks faciles à utiliser, permettant aux développeurs de créer des solutions d'intégration personnalisées si nécessaire. De plus, les fournisseurs du secteur no-code proposent généralement une documentation complète, des didacticiels et du matériel de formation pour aider les utilisateurs à se mettre à niveau et à tirer le meilleur parti de la plate-forme. Les principales plateformes no-code disposent également d'équipes de services professionnels et de responsables de la réussite client dédiés, offrant aux abonnés Entreprise un haut niveau de support pour garantir une mise en œuvre fluide de la plateforme et un succès continu dans leurs efforts de développement d'applications.

Préparez votre entreprise pour l'avenir avec des solutions No-Code

L'adoption de solutions no-code pour le développement de vos applications d'entreprise peut accélérer considérablement votre processus de création d'applications, améliorer la collaboration entre les services informatiques et non informatiques et accroître votre compétitivité sur le marché actuel. En adoptant des outils de développement d'applications no-code comme AppMaster, vous pouvez :

Coûts de développement réduits : les plates No-code peuvent réduire considérablement les coûts de développement d'applications en éliminant ou en minimisant le besoin d'expertise en programmation et en permettant aux développeurs citoyens de participer au processus.

les plates peuvent réduire considérablement les coûts de développement d'applications en éliminant ou en minimisant le besoin d'expertise en programmation et en permettant aux développeurs citoyens de participer au processus. Accélérez la mise sur le marché : grâce aux outils no-code , le développement d'applications devient beaucoup plus rapide, permettant à votre entreprise de répondre rapidement aux demandes changeantes du marché et de saisir de nouvelles opportunités.

grâce aux outils , le développement d'applications devient beaucoup plus rapide, permettant à votre entreprise de répondre rapidement aux demandes changeantes du marché et de saisir de nouvelles opportunités. Augmentez la productivité des employés : en donnant aux non-développeurs les moyens de créer des applications, votre équipe informatique peut se concentrer sur des initiatives plus stratégiques, telles que l'optimisation de l'infrastructure, l'amélioration de la sécurité ou l'exécution d'autres tâches hautement prioritaires.

en donnant aux non-développeurs les moyens de créer des applications, votre équipe informatique peut se concentrer sur des initiatives plus stratégiques, telles que l'optimisation de l'infrastructure, l'amélioration de la sécurité ou l'exécution d'autres tâches hautement prioritaires. Promouvoir la collaboration interfonctionnelle : les No-code favorisent la collaboration entre les services informatiques et non informatiques, ce qui donne naissance à des applications qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs et des autres parties prenantes de l'organisation.

les favorisent la collaboration entre les services informatiques et non informatiques, ce qui donne naissance à des applications qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs et des autres parties prenantes de l'organisation. Préparez votre entreprise pour l'avenir : les solutions No-code peuvent aider votre entreprise à rester agile et adaptable, vous permettant de répondre aux nouvelles tendances technologiques à mesure qu'elles émergent et de rester à la pointe de l'innovation.

La popularité croissante des créateurs d’applications no-code pour les entreprises offre un moyen puissant de créer des applications évolutives, sécurisées et puissantes. En envisageant des plates-formes comme AppMaster qui répondent spécifiquement aux besoins des entreprises et offrent un large éventail de fonctionnalités et de capacités, votre entreprise sera mieux préparée à prospérer dans le monde technologique d'aujourd'hui. L'adoption de solutions no-code peut entraîner une réduction des coûts, des temps de développement accélérés et une meilleure collaboration, amenant ainsi votre entreprise vers de nouveaux sommets de réussite.