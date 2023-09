Beste No-Code-App-Builder für Großunternehmen

In den letzten Jahren hat der Aufstieg von No-Code -App-Entwicklern die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen an die Softwareentwicklung herangehen. No-code Plattformen ermöglichen eine schnelle Anwendungsentwicklung für Unternehmen, indem sie den gesamten Prozess vereinfachen. Diese Plattformen ermöglichen es Nicht-Entwicklern, komplexe, skalierbare Anwendungen zu erstellen, indem sie visuelle Entwicklungsumgebungen und vorgefertigte Komponenten nutzen. No-code -App-Builder haben für Unternehmen neue Möglichkeiten geschaffen:

Beschleunigen Sie die Anwendungsentwicklung und verkürzen Sie die Markteinführungszeit

Senken Sie die Entwicklungskosten, indem Sie Nicht-Entwicklern die Teilnahme am Entwicklungsprozess ermöglichen

Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und schließen Sie die Lücke zwischen IT- und Geschäftseinheiten

Ermöglichen Sie agile Iteration und kontinuierliche Verbesserung, indem Sie die Abhängigkeiten von der IT reduzieren

Minimieren Sie technische Schulden, indem Sie bei sich ändernden Anforderungen Anwendungen von Grund auf neu erstellen

Obwohl es viele no-code App-Builder auf dem Markt gibt, müssen Unternehmen die richtige Plattform auswählen, die ihren Anforderungen, Prozessen und Systemen entspricht. In diesem Artikel untersuchen wir die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl eines no-code -App-Builders zu berücksichtigen sind, und analysieren einige der Top-Plattformen auf dem Markt.

Wichtige Faktoren, die bei der Auswahl einer No-Code Plattform zu berücksichtigen sind

Bei der Bewertung verschiedener no-code App-Builder sollten Unternehmen mehrere Faktoren berücksichtigen. Um sicherzustellen, dass die gewählte Plattform den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht, sollten Sie die folgenden Aspekte berücksichtigen:

Skalierbarkeit

Unternehmen müssen eine no-code -Plattform wählen, die mit dem Wachstum des Unternehmens skaliert werden kann. Die Architektur der Plattform sollte so konzipiert sein, dass sie Anwendungsfälle mit hoher Auslastung bewältigen und gleichzeitig zuverlässige Leistung und Reaktionsfähigkeit bieten kann.

Sicherheit

Sicherheit hat für Unternehmen höchste Priorität; Daher müssen no-code App-Entwickler branchenführende Standards und Best Practices wie SOC 2, DSGVO oder HIPAA-Konformität einhalten. Darüber hinaus sollte die Plattform anpassbare Sicherheitseinstellungen und rollenbasierte Zugriffskontrollen bieten, um sie an die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens anzupassen.

Benutzerfreundlichkeit

Eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die sich an technisch nicht versierte Benutzer richtet, ist von entscheidender Bedeutung, um die Akzeptanz zu fördern und Nicht-Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Anwendungen zu erstellen. Die Plattform sollte eine visuelle Entwicklungsumgebung, Drag-and-Drop- Komponenten und intuitive Assistenten bieten, die den Entwicklungsprozess vereinfachen.

Integrierte Vorlagen und Komponenten

No-code Plattformen sollten eine Bibliothek vorgefertigter Vorlagen und Komponenten enthalten, die leicht an die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden können. Diese Vorlagen ermöglichen eine schnelle Anwendungsentwicklung und stellen sicher, dass Unternehmen schnell neue Anwendungen bereitstellen können, die ihren Anforderungen entsprechen.

Anpassungsmöglichkeiten

Unternehmen haben häufig spezifische Anforderungen, die vorgefertigte Komponenten möglicherweise nicht erfüllen. Daher sollte die gewählte Plattform leistungsstarke und dennoch flexible Anpassungsmöglichkeiten bieten, um Anwendungen an die individuellen Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

Integration mit bestehenden Unternehmenssystemen

Die nahtlose Integration in bestehende Systeme wie CRM-, ERP- und ITSM-Tools ist für die Rationalisierung des Datenaustauschs und der Arbeitsabläufe unerlässlich. Die gewählte Plattform sollte umfassende API- Funktionen und Integrationsoptionen bieten, um die Kompatibilität mit dem Technologie-Stack des Unternehmens sicherzustellen.

Top- No-Code -App-Builder für Unternehmen: Eine vergleichende Analyse

Nachfolgend finden Sie eine vergleichende Analyse einiger der besten no-code -App-Builder, die speziell auf Unternehmen zugeschnitten sind:

AppMaster

AppMaster ist eine umfassende no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen visuell zu erstellen. Mit seinen leistungsstarken Funktionen wie der visuellen Erstellung von Datenmodellen , Geschäftslogik, REST-API- endpoints und anpassbaren UI-Komponenten ist AppMaster eine ausgezeichnete Wahl für die Entwicklung von Unternehmens-Apps. Darüber hinaus bietet AppMaster echte, mit Quellcode generierte Anwendungen und gewährleistet so optimale Leistung und Skalierbarkeit. Zu den Hauptfunktionen von AppMaster gehören:

Visuelles Datenmodell und Geschäftsprozessdesign

REST-API und WebSocket- endpoint

Drag-and-Drop-UI-Komponenten für Web- und mobile Anwendungen

Möglichkeit, echte Anwendungen mit Quellcode für optimale Leistung und Skalierbarkeit zu generieren

Integrationsmöglichkeiten mit gängigen Unternehmenssystemen

Hochgradig anpassbare Sicherheitseinstellungen und rollenbasierte Zugriffskontrollen

OutSystems

OutSystems ist eine beliebte no-code Plattform, die für ihre low-code Funktionen auf Unternehmensniveau bekannt ist. Es ermöglicht Benutzern die Erstellung geschäftskritischer Anwendungen, die skaliert werden können, um den Anforderungen wachsender Unternehmen gerecht zu werden. Mit seiner umfangreichen Bibliothek vorgefertigter Komponenten und der benutzerfreundlichen drag-and-drop Schnittstelle ermöglicht OutSystems Unternehmen die schnelle Entwicklung reaktionsfähiger Web- und Mobilanwendungen für verschiedene Anwendungsfälle. Zu den Hauptmerkmalen von OutSystems gehören:

Schnelle Anwendungsentwicklung für Web- und mobile Plattformen

Große Auswahl an vorgefertigten Komponenten für eine schnellere Prozessautomatisierung und Datenvisualisierung

Integration mit gängigen Unternehmenssystemen

Umfangreiche Sicherheits- und Compliance-Funktionen

Entwicklerproduktivitätstools wie Ein-Klick-Bereitstellung und Echtzeit-Leistungsüberwachung

Mendix

Mendix ist eine führende no-code Plattform, die leistungsstarke Entwicklungsfunktionen auf Unternehmensniveau bietet. Es ermöglicht Benutzern, reaktionsfähige Anwendungen für Web- und mobile Plattformen mithilfe visueller Entwicklung und vorgefertigter Komponenten zu erstellen. Mendix bietet außerdem erweiterte Integrationsfunktionen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen mit bestehenden Unternehmenssystemen macht. Zu den Hauptmerkmalen von Mendix gehören:

Visuelle Entwicklung mit drag-and-drop Schnittstelle

Schnittstelle Wiederverwendbare Komponenten für eine schnelle Anwendungsentwicklung

Nahtlose Integration mit gängigen Unternehmenssystemen

KI-gestützte Entwicklungsfunktionen für schnellere Entwicklungszyklen

Sicherheits- und Governance-Funktionen

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps ist ein flexibler no-code -App-Builder, der es Unternehmen ermöglicht, leistungsstarke Anwendungen für Web- und mobile Plattformen zu erstellen. Durch die Integration in das Microsoft-Ökosystem bietet Power Apps ein nahtloses Erlebnis für Unternehmen, die bereits Microsoft-Produkte verwenden. Es bietet eine umfangreiche Palette vorgefertigter Komponenten, Vorlagen und umfangreiche Integrationsoptionen und ist damit eine leistungsstarke Wahl für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen. Zu den Hauptfunktionen von Microsoft Power Apps gehören:

Visuelle Entwicklung mit einer breiten Palette vorgefertigter Komponenten und Vorlagen

Integration mit Microsoft 365-, Dynamics 365- und Azure-Diensten

Leistungsstarke Geschäftslogik- und Workflow-Funktionen mit Microsoft Power Automate

KI-gesteuerte Erkenntnisse und Analysen durch Power BI-Integration

Umfassende Sicherheitsfunktionen und Compliance-Funktionen

Die Auswahl des richtigen no-code -App-Builders für Ihr Unternehmen hängt von den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens und dem vorhandenen Technologie-Stack ab. Durch die Berücksichtigung von Schlüsselfaktoren wie Skalierbarkeit, Sicherheit, Anpassungsmöglichkeiten und Integrationsoptionen können Sie die am besten geeignete Plattform identifizieren, um eine schnelle Anwendungsentwicklung voranzutreiben und einen spürbaren Geschäftswert zu liefern.

AppMaster: Eine leistungsstarke Wahl für die Entwicklung von Unternehmens-Apps

AppMaster ist eine no-code Plattform, die speziell für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen entwickelt wurde. Was es von der Konkurrenz unterscheidet, sind seine leistungsstarken Funktionen, leistungsstarken Integrationen und die Fähigkeit, echte Anwendungen mit Quellcode zu generieren. Dies gewährleistet optimale Leistung und Skalierbarkeit und macht es zu einer äußerst geeigneten Wahl für Großunternehmen. Zu den herausragenden Funktionen von AppMaster gehören:

Visuelle Datenmodellierung: AppMaster können Benutzer Datenmodelle oder Datenbankschemata für ihre Anwendungen visuell erstellen und so den Entwicklungsprozess vereinfachen.

können Benutzer Datenmodelle oder Datenbankschemata für ihre Anwendungen visuell erstellen und so den Entwicklungsprozess vereinfachen. Geschäftsprozessdesign: Der Business Process Designer von AppMaster ermöglicht Benutzern die visuelle Definition der Anwendungslogik und reduziert so den Bedarf an Programmierkenntnissen im Entwicklungsprozess.

Der Business Process Designer von ermöglicht Benutzern die visuelle Definition der Anwendungslogik und reduziert so den Bedarf an Programmierkenntnissen im Entwicklungsprozess. REST-API- und WSS- endpoints : AppMaster generiert REST-API- und WSS- endpoints und erleichtert so Entwicklern die nahtlose Integration externer Systeme und APIs.

generiert REST-API- und WSS- und erleichtert so Entwicklern die nahtlose Integration externer Systeme und APIs. Generierter Quellcode und ausführbare Dateien: Im Gegensatz zu vielen no-code Plattformen können Benutzer AppMaster ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode für Enterprise-Abonnenten erhalten. Dadurch können Unternehmen ihre Anwendungen vor Ort hosten und erhalten so zusätzliche Flexibilität und Kontrolle.

Im Gegensatz zu vielen Plattformen können Benutzer ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode für Enterprise-Abonnenten erhalten. Dadurch können Unternehmen ihre Anwendungen vor Ort hosten und erhalten so zusätzliche Flexibilität und Kontrolle. Skalierbarkeit: Die Verwendung der Programmiersprache Go (Golang) durch AppMaster zur Generierung von Backend-Anwendungen gewährleistet eine hervorragende Skalierbarkeit und wird den hohen Lastanforderungen von Unternehmensanwendungsfällen gerecht.

Die Verwendung der Programmiersprache Go (Golang) durch zur Generierung von Backend-Anwendungen gewährleistet eine hervorragende Skalierbarkeit und wird den hohen Lastanforderungen von Unternehmensanwendungsfällen gerecht. Kompatibilität mit PostgreSQL: AppMaster Anwendungen können mit jeder PostgreSQL- kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten, wodurch es für Unternehmen einfacher wird, ihre vorhandenen Datenbanksysteme zu nutzen.

Anwendungen können mit jeder PostgreSQL- kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten, wodurch es für Unternehmen einfacher wird, ihre vorhandenen Datenbanksysteme zu nutzen. Schnelle Entwicklung: Mit AppMaster können Benutzer neue Anwendungen in weniger als 30 Sekunden generieren, ideal für Unternehmensumgebungen, die schnelle Iterationen und Aktualisierungen erfordern.

Integrationen und Support für bestehende Unternehmenssysteme

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Einführung einer no-code Plattform in einem Unternehmensumfeld ist ihre Fähigkeit zur Integration in bestehende Systeme, wie z. B. Customer-Relationship-Management-Lösungen (CRM), Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP) und IT-Service-Management (ITSM). Werkzeuge und mehr. Durch die nahtlose Integration wird sichergestellt, dass Ihre Anwendungen mit den anderen Systemen in Ihrer Infrastruktur kommunizieren können, wodurch der Datenfluss und die Geschäftsprozesse optimiert werden. Top- no-code Plattformen für Unternehmen, einschließlich AppMaster, bieten integrierte Integrationsfunktionen mit gängigen Unternehmenssystemen.

Darüber hinaus bieten diese Plattformen häufig benutzerfreundliche APIs und webhooks, sodass Entwickler bei Bedarf benutzerdefinierte Integrationslösungen erstellen können. Darüber hinaus bieten Anbieter im no-code -Bereich in der Regel umfangreiche Dokumentationen, Tutorials und Schulungsmaterialien an, um Benutzern den Einstieg zu erleichtern und den größtmöglichen Nutzen aus der Plattform zu ziehen. Führende no-code Plattformen verfügen außerdem über professionelle Serviceteams und engagierte Kundenerfolgsmanager, die Enterprise-Abonnenten ein hohes Maß an Support bieten, um eine reibungslose Implementierung der Plattform und anhaltenden Erfolg bei ihren App-Entwicklungsbemühungen sicherzustellen.

Bereiten Sie Ihr Unternehmen mit No-Code Lösungen auf die Zukunft vor

Die Einführung von no-code Lösungen für die Entwicklung Ihrer Unternehmensanwendungen kann Ihren Anwendungserstellungsprozess erheblich beschleunigen, die Zusammenarbeit zwischen IT- und Nicht-IT-Abteilungen verbessern und Ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem heutigen Markt steigern. Durch den Einsatz von no-code App-Entwicklungstools wie AppMaster können Sie:

Niedrigere Entwicklungskosten: No-code Plattformen können die Kosten für die Anwendungsentwicklung drastisch senken , indem sie den Bedarf an Programmierkenntnissen eliminieren oder minimieren und es Bürgerentwicklern ermöglichen, sich am Prozess zu beteiligen.

Plattformen können die Kosten für die Anwendungsentwicklung drastisch senken , indem sie den Bedarf an Programmierkenntnissen eliminieren oder minimieren und es Bürgerentwicklern ermöglichen, sich am Prozess zu beteiligen. Beschleunigen Sie die Markteinführungszeit: Mit no-code Tools wird die Anwendungsentwicklung viel schneller, sodass Ihr Unternehmen schnell auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren und neue Chancen nutzen kann.

Mit Tools wird die Anwendungsentwicklung viel schneller, sodass Ihr Unternehmen schnell auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren und neue Chancen nutzen kann. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter: Wenn Sie Nicht-Entwicklern die Möglichkeit geben, Anwendungen zu erstellen, kann sich Ihr IT-Team auf strategischere Initiativen konzentrieren, z. B. die Optimierung der Infrastruktur, die Verbesserung der Sicherheit oder die Bewältigung anderer Aufgaben mit hoher Priorität.

Wenn Sie Nicht-Entwicklern die Möglichkeit geben, Anwendungen zu erstellen, kann sich Ihr IT-Team auf strategischere Initiativen konzentrieren, z. B. die Optimierung der Infrastruktur, die Verbesserung der Sicherheit oder die Bewältigung anderer Aufgaben mit hoher Priorität. Fördern Sie die funktionsübergreifende Zusammenarbeit: No-code Plattformen fördern die Zusammenarbeit zwischen IT- und Nicht-IT-Abteilungen, was zu Anwendungen führt, die den Anforderungen sowohl der Benutzer als auch anderer Stakeholder innerhalb der Organisation besser gerecht werden.

Plattformen fördern die Zusammenarbeit zwischen IT- und Nicht-IT-Abteilungen, was zu Anwendungen führt, die den Anforderungen sowohl der Benutzer als auch anderer Stakeholder innerhalb der Organisation besser gerecht werden. Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher: No-code -Lösungen können Ihrem Unternehmen helfen, agil und anpassungsfähig zu bleiben, sodass Sie auf neue Technologietrends reagieren können, sobald diese aufkommen, und an der Spitze der Innovation bleiben.

Die wachsende Beliebtheit von no-code -App-Buildern für Unternehmen bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, skalierbare, sichere und leistungsstarke Anwendungen zu erstellen. Wenn Sie Plattformen wie AppMaster in Betracht ziehen, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind und eine breite Palette an Funktionen und Fähigkeiten bieten, ist Ihr Unternehmen besser auf den Erfolg in der heutigen technologiegetriebenen Welt vorbereitet. Der Einsatz von no-code Lösungen kann zu geringeren Kosten, kürzeren Entwicklungszeiten und einer verbesserten Zusammenarbeit führen und Ihrem Unternehmen neue Erfolgshöhen verschaffen.