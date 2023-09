Os melhores criadores de aplicativos sem código para empresas

Nos últimos anos, o surgimento de criadores de aplicativos sem código revolucionou a forma como as organizações abordam o desenvolvimento de software. As plataformas No-code permitem o desenvolvimento rápido de aplicativos para empresas, simplificando todo o processo. Essas plataformas capacitam não desenvolvedores a criar aplicativos complexos e escaláveis, aproveitando ambientes de desenvolvimento visual e componentes pré-construídos. Os criadores de aplicativos No-code criaram novas oportunidades para as empresas:

Acelere o desenvolvimento de aplicativos e reduza o tempo de lançamento no mercado

Reduza os custos de desenvolvimento, permitindo que não desenvolvedores participem do processo de desenvolvimento

Promova a colaboração multifuncional e preencha a lacuna entre as unidades de TI e de negócios

Habilite a iteração ágil e a melhoria contínua, reduzindo as dependências de TI

Minimize o débito técnico gerando aplicativos do zero sempre que os requisitos mudarem

Embora muitos criadores de aplicativos no-code estejam no mercado, as empresas precisam escolher a plataforma certa que se alinhe aos seus requisitos, processos e sistemas. Neste artigo, exploraremos os principais fatores a serem considerados ao escolher um construtor de aplicativos no-code e analisaremos algumas das principais plataformas do mercado.

Principais fatores a serem considerados ao escolher uma plataforma No-Code

Há vários fatores que as empresas devem ter em mente ao avaliar diferentes criadores de aplicativos no-code. Para garantir que a plataforma escolhida atenda às necessidades da sua organização, considere os seguintes aspectos:

Escalabilidade

As empresas devem selecionar uma plataforma no-code que possa ser dimensionada à medida que a organização cresce. A arquitetura da plataforma deve ser projetada para lidar com casos de uso de alta carga e, ao mesmo tempo, fornecer desempenho e capacidade de resposta confiáveis.

Segurança

A segurança é uma prioridade máxima para as empresas; portanto, os criadores de aplicativos no-code devem aderir aos padrões e práticas recomendadas líderes do setor, como conformidade com SOC 2, GDPR ou HIPAA. Além disso, a plataforma deve oferecer configurações de segurança personalizáveis ​​e controles de acesso baseados em funções para se alinhar às políticas de segurança da organização.

Fácil de usar

Uma interface amigável que atenda a usuários não técnicos é essencial para promover a adoção e capacitar não desenvolvedores para criar aplicativos. A plataforma deve fornecer um ambiente de desenvolvimento visual, componentes de arrastar e soltar e assistentes intuitivos que simplifiquem o processo de desenvolvimento.

Modelos e componentes integrados

As plataformas No-code devem incluir uma biblioteca de modelos e componentes pré-construídos que podem ser facilmente personalizados para atender aos requisitos da organização. Esses modelos permitem o desenvolvimento rápido de aplicativos, garantindo que as empresas possam implantar rapidamente novos aplicativos para atender às suas necessidades.

Capacidades de personalização

As empresas geralmente têm requisitos específicos que os componentes pré-construídos podem não atender. Assim, a plataforma escolhida deve fornecer recursos de personalização poderosos, porém flexíveis, para adaptar os aplicativos às necessidades exclusivas da organização.

Integração com sistemas empresariais existentes

A integração perfeita com sistemas existentes, como ferramentas de CRM, ERP e ITSM, é essencial para agilizar a troca de dados e os fluxos de trabalho. A plataforma escolhida deve oferecer amplas capacidades de API e opções de integração para garantir a compatibilidade com a pilha de tecnologia da organização.

Principais criadores de aplicativos No-Code para empresas: uma análise comparativa

Abaixo está uma análise comparativa de alguns dos principais criadores de aplicativos no-code feitos sob medida para empresas:

AppMaster

AppMaster é uma plataforma abrangente no-code que permite aos usuários criar visualmente aplicativos back-end, web e móveis. Com seus recursos poderosos, como criação visual de modelos de dados , lógica de negócios, endpoints de API REST e componentes de UI personalizáveis, AppMaster se destaca como uma excelente escolha para desenvolvimento de aplicativos corporativos. Além disso, AppMaster oferece aplicações reais geradas com código-fonte, garantindo ótimo desempenho e escalabilidade. Os principais recursos do AppMaster incluem:

Modelo de dados visuais e design de processos de negócios

API REST e geração endpoint WebSocket

WebSocket Componentes de UI de arrastar e soltar para aplicativos web e móveis

Capacidade de gerar aplicativos reais com código-fonte para desempenho e escalabilidade ideais

Opções de integração com sistemas empresariais populares

Configurações de segurança altamente personalizáveis ​​e controles de acesso baseados em funções

OutSystems

OutSystems é uma plataforma no-code popular, conhecida por seus recursos low-code de nível empresarial. Ele permite que os usuários criem aplicativos de missão crítica que podem ser dimensionados para atender às demandas de organizações em crescimento. Com sua vasta biblioteca de componentes pré-construídos e interface amigável drag-and-drop, a OutSystems permite que as empresas desenvolvam rapidamente aplicativos web e móveis responsivos para vários casos de uso. Os principais recursos do OutSystems incluem:

Desenvolvimento rápido de aplicativos para plataformas web e móveis

Ampla gama de componentes pré-construídos para automação de processos e visualização de dados mais rápida

Integração com sistemas empresariais populares

Amplos recursos de segurança e conformidade

Ferramentas de produtividade do desenvolvedor, como implantação com um clique e monitoramento de desempenho em tempo real

Mendix

Mendix é uma plataforma no-code líder que oferece recursos poderosos de desenvolvimento de nível empresarial. Ele permite que os usuários criem aplicativos responsivos para plataformas web e móveis usando desenvolvimento visual e componentes pré-construídos. Mendix também oferece recursos avançados de integração, tornando-o uma excelente escolha para empresas com sistemas empresariais existentes. Os principais recursos do Mendix incluem:

Desenvolvimento visual com interface drag-and-drop

Componentes reutilizáveis ​​para rápido desenvolvimento de aplicativos

Integração perfeita com sistemas empresariais populares

Capacidades de desenvolvimento assistidas por IA para ciclos de desenvolvimento mais rápidos

Recursos de segurança e governança

Aplicativos avançados da Microsoft

Microsoft Power Apps é um criador de aplicativos flexível no-code que permite às empresas criar aplicativos poderosos para plataformas web e móveis. Integrado ao ecossistema Microsoft, o Power Apps oferece uma experiência perfeita para empresas que já usam produtos Microsoft. Ele oferece uma ampla gama de componentes pré-construídos, modelos e amplas opções de integração, tornando-o uma escolha poderosa para o desenvolvimento de aplicativos corporativos. Os principais recursos do Microsoft Power Apps incluem:

Desenvolvimento visual com uma ampla variedade de componentes e modelos pré-construídos

Integração com serviços Microsoft 365, Dynamics 365 e Azure

Capacidades poderosas de lógica de negócios e fluxo de trabalho usando o Microsoft Power Automate

Insights e análises orientados por IA por meio da integração do Power BI

Recursos de segurança abrangentes e capacidades de conformidade

A seleção do construtor de aplicativos no-code certo para o seu negócio empresarial depende dos requisitos exclusivos da sua organização e da pilha de tecnologia existente. Ao considerar fatores-chave como escalabilidade, segurança, recursos de personalização e opções de integração, você pode identificar a plataforma mais adequada para impulsionar o desenvolvimento rápido de aplicativos e fornecer valor comercial tangível.

AppMaster: uma escolha poderosa para desenvolvimento de aplicativos empresariais

AppMaster é uma plataforma no-code projetada especificamente para a criação de aplicativos back-end, web e móveis. O que o diferencia da concorrência é seu poderoso conjunto de recursos, integrações poderosas e capacidade de gerar aplicativos reais com código-fonte. Isso garante desempenho e escalabilidade ideais, tornando-o uma escolha altamente adequada para empresas. Alguns dos recursos de destaque do AppMaster incluem:

Modelagem visual de dados: AppMaster permite aos usuários criar visualmente modelos de dados ou esquemas de banco de dados para seus aplicativos, simplificando o processo de desenvolvimento.

permite aos usuários criar visualmente modelos de dados ou esquemas de banco de dados para seus aplicativos, simplificando o processo de desenvolvimento. Design de processos de negócios: O Business Process Designer do AppMaster capacita os usuários a definir visualmente a lógica do aplicativo, reduzindo a necessidade de conhecimento de codificação no processo de desenvolvimento.

O Business Process Designer do capacita os usuários a definir visualmente a lógica do aplicativo, reduzindo a necessidade de conhecimento de codificação no processo de desenvolvimento. endpoints REST API e WSS: AppMaster gera API REST e endpoints WSS, tornando mais fácil para os desenvolvedores integrarem sistemas externos e APIs perfeitamente.

gera API REST e WSS, tornando mais fácil para os desenvolvedores integrarem sistemas externos e APIs perfeitamente. Código-fonte gerado e executáveis: Ao contrário de muitas plataformas no-code , AppMaster permite que os usuários obtenham arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte para assinantes corporativos. Isso permite que as empresas hospedem seus aplicativos no local, proporcionando uma camada adicional de flexibilidade e controle.

Ao contrário de muitas plataformas , permite que os usuários obtenham arquivos binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte para assinantes corporativos. Isso permite que as empresas hospedem seus aplicativos no local, proporcionando uma camada adicional de flexibilidade e controle. Escalabilidade: O uso da linguagem de programação Go (golang) pelo AppMaster para gerar aplicativos de back-end garante excelente escalabilidade, atendendo às demandas de alta carga de casos de uso corporativos.

O uso da linguagem de programação Go (golang) pelo para gerar aplicativos de back-end garante excelente escalabilidade, atendendo às demandas de alta carga de casos de uso corporativos. Compatibilidade com PostgreSQL: Os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, tornando mais fácil para as empresas aproveitarem seus sistemas de banco de dados existentes.

Os aplicativos podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, tornando mais fácil para as empresas aproveitarem seus sistemas de banco de dados existentes. Desenvolvimento rápido: com AppMaster , os usuários podem gerar novos aplicativos em menos de 30 segundos, ideal para ambientes corporativos que exigem iterações e atualizações rápidas.

Integrações e suporte para sistemas empresariais existentes

Um dos aspectos mais críticos da adoção de uma plataforma no-code em um ambiente empresarial é sua capacidade de integração com sistemas existentes, como soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) , gerenciamento de serviços de TI (ITSM). ferramentas e muito mais. A integração perfeita garante que seus aplicativos possam se comunicar com outros sistemas em sua infraestrutura, agilizando o fluxo de dados e os processos de negócios. As principais plataformas no-code para empresas, incluindo AppMaster, oferecem recursos de integração integrados com sistemas empresariais populares.

Além disso, essas plataformas geralmente fornecem APIs e webhooks fáceis de usar, permitindo que os desenvolvedores criem soluções de integração personalizadas, se necessário. Além disso, os fornecedores no espaço no-code normalmente oferecem extensa documentação, tutoriais e materiais de treinamento para ajudar os usuários a se atualizarem e obterem o máximo valor da plataforma. As principais plataformas no-code também contam com equipes de serviços profissionais e gerentes dedicados de sucesso do cliente, oferecendo aos assinantes corporativos um alto nível de suporte para garantir a implementação tranquila da plataforma e o sucesso contínuo em seus esforços de desenvolvimento de aplicativos.

Prepare seu negócio para o futuro com soluções No-Code

A adoção de soluções no-code para o desenvolvimento de aplicativos corporativos pode acelerar significativamente o processo de criação de aplicativos, aprimorar a colaboração entre departamentos de TI e não-TI e aumentar sua competitividade no mercado atual. Ao adotar ferramentas de desenvolvimento de aplicativos no-code, como AppMaster, você pode:

Custos de desenvolvimento mais baixos: As plataformas No-code podem reduzir drasticamente os custos de desenvolvimento de aplicações, eliminando ou minimizando a necessidade de experiência em programação e permitindo que os desenvolvedores cidadãos participem do processo.

As plataformas podem reduzir drasticamente os custos de desenvolvimento de aplicações, eliminando ou minimizando a necessidade de experiência em programação e permitindo que os desenvolvedores cidadãos participem do processo. Acelere o tempo de lançamento no mercado: com ferramentas no-code , o desenvolvimento de aplicativos se torna muito mais rápido, permitindo que sua empresa responda rapidamente às mudanças nas demandas do mercado e aproveite novas oportunidades.

com ferramentas , o desenvolvimento de aplicativos se torna muito mais rápido, permitindo que sua empresa responda rapidamente às mudanças nas demandas do mercado e aproveite novas oportunidades. Aumente a produtividade dos funcionários: capacitar não-desenvolvedores para criar aplicativos permite que sua equipe de TI se concentre em iniciativas mais estratégicas, como otimizar a infraestrutura, melhorar a segurança ou resolver outras tarefas de alta prioridade.

capacitar não-desenvolvedores para criar aplicativos permite que sua equipe de TI se concentre em iniciativas mais estratégicas, como otimizar a infraestrutura, melhorar a segurança ou resolver outras tarefas de alta prioridade. Promova a colaboração multifuncional: as plataformas No-code promovem a colaboração entre departamentos de TI e não-TI, resultando em aplicativos que atendem melhor às necessidades dos usuários e de outras partes interessadas dentro da organização.

as plataformas promovem a colaboração entre departamentos de TI e não-TI, resultando em aplicativos que atendem melhor às necessidades dos usuários e de outras partes interessadas dentro da organização. Prepare o seu negócio para o futuro: soluções No-code podem ajudar o seu negócio a permanecer ágil e adaptável, permitindo-lhe responder às novas tendências tecnológicas à medida que surgem e permanecer na vanguarda da inovação.

A crescente popularidade dos criadores de aplicativos no-code para empresas oferece uma maneira poderosa de criar aplicativos escalonáveis, seguros e poderosos. Ao considerar plataformas como AppMaster, que atendem especificamente às necessidades das empresas e fornecem uma ampla gama de recursos e capacidades, sua empresa estará mais bem preparada para prosperar no mundo atual, impulsionado pela tecnologia. Adotar soluções no-code pode levar à redução de custos, tempos de desenvolvimento acelerados e melhor colaboração, levando sua empresa a novos patamares de sucesso.