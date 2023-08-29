أفضل منشئي التطبيقات بدون تعليمات برمجية للشركات والمؤسسات

في السنوات الأخيرة، أحدث ظهور منشئي التطبيقات بدون تعليمات برمجية ثورة في الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع تطوير البرمجيات. تعمل الأنظمة No-code على تمكين التطوير السريع للتطبيقات الخاصة بالمؤسسات من خلال تبسيط العملية برمتها. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين غير المطورين من إنشاء تطبيقات معقدة وقابلة للتطوير من خلال الاستفادة من بيئات التطوير المرئية والمكونات المعدة مسبقًا. أنشأ منشئو التطبيقات No-code فرصًا جديدة للشركات من أجل:

تسريع تطوير التطبيقات وتقليل وقت طرحها في السوق

خفض تكاليف التطوير من خلال السماح لغير المطورين بالمشاركة في عملية التطوير

تعزيز التعاون بين الوظائف وسد الفجوة بين تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال

تمكين التكرار السريع والتحسين المستمر عن طريق تقليل التبعيات على تكنولوجيا المعلومات

يمكنك تقليل الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات

على الرغم من وجود العديد من أدوات إنشاء التطبيقات no-code في السوق، تحتاج المؤسسات إلى اختيار النظام الأساسي المناسب الذي يتوافق مع متطلباتها وعملياتها وأنظمتها. في هذه المقالة، سنستكشف العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات no-code ، كما سنحلل بعضًا من أفضل الأنظمة الأساسية في السوق.

العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة No-Code

هناك العديد من العوامل التي يجب على المؤسسات وضعها في الاعتبار عند تقييم أدوات إنشاء التطبيقات المختلفة التي no-code. للتأكد من أن النظام الأساسي المختار يخدم احتياجات مؤسستك، ضع في اعتبارك الجوانب التالية:

قابلية التوسع

يجب على الشركات اختيار نظام no-code يمكنه التوسع مع نمو المؤسسة. يجب تصميم بنية النظام الأساسي للتعامل مع حالات الاستخدام عالية التحميل مع توفير أداء واستجابة موثوقين.

حماية

الأمن هو الأولوية القصوى للمؤسسات؛ وبالتالي، يجب على منشئي التطبيقات no-code الالتزام بالمعايير وأفضل الممارسات الرائدة في الصناعة، مثل SOC 2 أو القانون العام لحماية البيانات (GDPR ) أو الامتثال لقانون HIPAA. علاوة على ذلك، يجب أن توفر المنصة إعدادات أمان قابلة للتخصيص وعناصر تحكم في الوصول قائمة على الأدوار لتتماشى مع سياسات الأمان الخاصة بالمؤسسة.

سهولة الاستعمال

تعد الواجهة سهلة الاستخدام التي تلبي احتياجات المستخدمين غير التقنيين أمرًا ضروريًا لتعزيز التبني وتمكين غير المطورين من إنشاء التطبيقات. يجب أن يوفر النظام الأساسي بيئة تطوير مرئية، ومكونات السحب والإفلات ، والمعالجات البديهية التي تعمل على تبسيط عملية التطوير.

القوالب والمكونات المضمنة

يجب أن تشتمل الأنظمة No-code على مكتبة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها بسهولة لتناسب متطلبات المؤسسة. تعمل هذه القوالب على تمكين التطوير السريع للتطبيقات، مما يضمن قدرة الشركات على نشر التطبيقات الجديدة بسرعة لتلبية احتياجاتها.

قدرات التخصيص

غالبًا ما يكون لدى المؤسسات متطلبات محددة قد لا تلبيها المكونات المعدة مسبقًا. وبالتالي، يجب أن يوفر النظام الأساسي المختار إمكانات تخصيص قوية ومرنة لتصميم التطبيقات وفقًا للاحتياجات الفريدة للمؤسسة.

التكامل مع أنظمة المؤسسة الحالية

يعد التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، مثل أدوات CRM وERP وITSM، أمرًا ضروريًا لتبسيط تبادل البيانات وسير العمل. يجب أن يوفر النظام الأساسي المختار إمكانات واجهة برمجة التطبيقات (API) واسعة النطاق وخيارات التكامل لضمان التوافق مع مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسة.

أفضل منشئي التطبيقات No-Code للمؤسسات: تحليل مقارن

فيما يلي تحليل مقارن لبعض أفضل منشئي التطبيقات no-code والمصممين خصيصًا للشركات:

AppMaster

AppMaster عبارة عن منصة شاملة no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول بشكل مرئي. بفضل ميزاته القوية، مثل إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ومنطق الأعمال endpoints REST API ومكونات واجهة المستخدم القابلة للتخصيص، يبرز AppMaster كخيار ممتاز لتطوير تطبيقات المؤسسات. علاوة على ذلك، يقدم AppMaster تطبيقات حقيقية تم إنشاؤها باستخدام كود المصدر، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج AppMaster ما يلي:

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نموذج البيانات المرئية وتصميم العمليات التجارية

إنشاء endpoint REST API وWebSocket

REST API وWebSocket سحب وإسقاط مكونات واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول

القدرة على إنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام الكود المصدري لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع

خيارات التكامل مع أنظمة المؤسسات الشائعة

إعدادات أمان قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وعناصر تحكم في الوصول قائمة على الأدوار

خارج الأنظمة

OutSystems عبارة عن منصة شعبية no-code ومعروفة بإمكانياتها low-code على مستوى المؤسسات. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات للمهام الحرجة يمكنها التوسع لتلبية متطلبات المؤسسات المتنامية. بفضل مكتبتها الواسعة من المكونات المعدة مسبقًا وواجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام، تسمح OutSystems للشركات بتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة سريعة الاستجابة لحالات الاستخدام المختلفة. تشمل الميزات الرئيسية لـ OutSystems ما يلي:

التطوير السريع للتطبيقات لمنصات الويب والهواتف المحمولة

مجموعة واسعة من المكونات المعدة مسبقًا لأتمتة العمليات وتصور البيانات بشكل أسرع

التكامل مع أنظمة المؤسسات الشهيرة

ميزات الأمان والامتثال واسعة النطاق

أدوات إنتاجية المطورين مثل النشر بنقرة واحدة ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي

منديكس

Mendix هي منصة رائدة no-code توفر إمكانات تطوير قوية على مستوى المؤسسات. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة لمنصات الويب والهواتف المحمولة باستخدام التطوير المرئي والمكونات المعدة مسبقًا. يقدم Mendix أيضًا ميزات تكامل متقدمة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات التي لديها أنظمة مؤسسية حالية. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج Mendix ما يلي:

التطوير البصري باستخدام واجهة drag-and-drop

مكونات قابلة لإعادة الاستخدام للتطوير السريع للتطبيقات

التكامل السلس مع أنظمة المؤسسات الشائعة

قدرات التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي لدورات تطوير أسرع

ميزات الأمن والحوكمة

تطبيقات الطاقة من مايكروسوفت

Microsoft Power Apps هو منشئ تطبيقات no-code يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات قوية لمنصات الويب والهواتف المحمولة. يوفر Power Apps، المتكامل مع نظام Microsoft البيئي، تجربة سلسة للشركات التي تستخدم منتجات Microsoft بالفعل. فهو يوفر نطاقًا واسعًا من المكونات والقوالب وخيارات التكامل الشاملة المعدة مسبقًا، مما يجعله خيارًا قويًا لتطوير تطبيقات المؤسسات. تتضمن الميزات الرئيسية لـ Microsoft Power Apps ما يلي:

التطوير المرئي مع مجموعة واسعة من المكونات والقوالب المعدة مسبقًا

التكامل مع خدمات Microsoft 365 وDynamics 365 وAzure

إمكانات قوية لمنطق الأعمال وسير العمل باستخدام Microsoft Power Automate

رؤى وتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال تكامل Power BI

ميزات الأمان الشاملة وقدرات الامتثال

يعتمد اختيار أداة إنشاء التطبيقات no-code المناسبة لأعمال مؤسستك على المتطلبات الفريدة لمؤسستك ومجموعة التكنولوجيا الحالية. من خلال النظر في العوامل الرئيسية مثل قابلية التوسع والأمان وإمكانيات التخصيص وخيارات التكامل، يمكنك تحديد النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لدفع التطوير السريع للتطبيقات وتقديم قيمة أعمال ملموسة.

AppMaster: خيار قوي لتطوير تطبيقات المؤسسات

AppMaster عبارة عن منصة no-code مصممة خصيصًا لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. ما يميزه عن المنافسة هو مجموعة الميزات القوية والتكاملات القوية والقدرة على إنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام كود المصدر. وهذا يضمن الأداء الأمثل وقابلية التوسع، مما يجعله خيارًا مناسبًا للغاية للشركات التجارية. تتضمن بعض الميزات البارزة في AppMaster ما يلي:

نمذجة البيانات المرئية: يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات أو مخططات قاعدة بيانات لتطبيقاتهم بشكل مرئي، مما يبسط عملية التطوير.

يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات أو مخططات قاعدة بيانات لتطبيقاتهم بشكل مرئي، مما يبسط عملية التطوير. تصميم عمليات الأعمال: يعمل مصمم عمليات الأعمال في AppMaster على تمكين المستخدمين من تحديد منطق التطبيق بشكل مرئي، مما يقلل الحاجة إلى خبرة في البرمجة في عملية التطوير.

يعمل مصمم عمليات الأعمال في على تمكين المستخدمين من تحديد منطق التطبيق بشكل مرئي، مما يقلل الحاجة إلى خبرة في البرمجة في عملية التطوير. endpoints REST API وWSS: يقوم AppMaster بإنشاء endpoints REST API وWSS، مما يسهل على المطورين دمج الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات بسلاسة.

يقوم بإنشاء REST API وWSS، مما يسهل على المطورين دمج الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات بسلاسة. التعليمات البرمجية المصدرية التي تم إنشاؤها والملفات التنفيذية: على عكس العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، يسمح AppMaster للمستخدمين بالحصول على الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدرية لمشتركي المؤسسات. وهذا يمكّن الشركات من استضافة تطبيقاتها محليًا، مما يوفر طبقة إضافية من المرونة والتحكم.

على عكس العديد من الأنظمة الأساسية ، يسمح للمستخدمين بالحصول على الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو حتى التعليمات البرمجية المصدرية لمشتركي المؤسسات. وهذا يمكّن الشركات من استضافة تطبيقاتها محليًا، مما يوفر طبقة إضافية من المرونة والتحكم. قابلية التوسع: يضمن استخدام AppMaster للغة البرمجة Go (golang) لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية قابلية توسع ممتازة، مما يلبي متطلبات التحميل العالي لحالات استخدام المؤسسات.

يضمن استخدام للغة البرمجة Go (golang) لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية قابلية توسع ممتازة، مما يلبي متطلبات التحميل العالي لحالات استخدام المؤسسات. التوافق مع PostgreSQL: يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يسهل على الشركات الاستفادة من أنظمة قواعد البيانات الحالية الخاصة بها.

يمكن لتطبيقات العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يسهل على الشركات الاستفادة من أنظمة قواعد البيانات الحالية الخاصة بها. التطوير السريع: باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات جديدة في أقل من 30 ثانية، وهو مثالي لبيئات المؤسسات التي تتطلب تكرارات وتحديثات سريعة.

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التكامل والدعم لأنظمة المؤسسات الحالية

أحد الجوانب الأكثر أهمية لاعتماد نظام no-code في بيئة المؤسسة هو قدرته على التكامل مع الأنظمة الحالية، مثل حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) ، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) الأدوات، وأكثر من ذلك. يضمن التكامل السلس إمكانية تواصل تطبيقاتك مع الأنظمة الأخرى في البنية الأساسية لديك، مما يؤدي إلى تبسيط تدفق البيانات وعمليات الأعمال. توفر أفضل الأنظمة الأساسية للمؤسسات no-code ، بما في ذلك AppMaster ، إمكانات تكامل مدمجة مع أنظمة المؤسسات الشهيرة.

علاوة على ذلك، غالبًا ما توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات برمجة التطبيقات webhooks سهلة الاستخدام، مما يسمح للمطورين بإنشاء حلول تكامل مخصصة إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، عادةً ما يقدم البائعون في مجال no-code وثائق شاملة وبرامج تعليمية ومواد تدريبية لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى السرعة والحصول على أقصى قيمة من النظام الأساسي. تتمتع المنصات الرائدة التي no-code أيضًا بفرق خدمات احترافية ومديرين متخصصين لنجاح العملاء، مما يوفر لمشتركي المؤسسات مستوى عالٍ من الدعم لضمان التنفيذ السلس للنظام الأساسي والنجاح المستمر في مساعيهم لتطوير التطبيقات.

قم بإعداد أعمالك للمستقبل من خلال الحلول No-Code

يمكن أن يؤدي اعتماد حلول no-code لتطوير تطبيقات مؤسستك إلى تسريع عملية إنشاء التطبيقات بشكل كبير، وتعزيز التعاون بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والأقسام غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وزيادة قدرتك التنافسية في سوق اليوم. من خلال تبني أدوات تطوير التطبيقات no-code مثل AppMaster ، يمكنك:

انخفاض تكاليف التطوير: يمكن للمنصات No-code أن تقلل بشكل كبير من تكاليف تطوير التطبيقات من خلال إلغاء أو تقليل الحاجة إلى خبرة البرمجة وتمكين المطورين المواطنين من المشاركة في العملية.

يمكن للمنصات أن تقلل بشكل كبير من تكاليف تطوير التطبيقات من خلال إلغاء أو تقليل الحاجة إلى خبرة البرمجة وتمكين المطورين المواطنين من المشاركة في العملية. تسريع وقت طرح المنتج في السوق: باستخدام الأدوات no-code ، يصبح تطوير التطبيقات أسرع بكثير، مما يسمح لشركتك بالاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة واغتنام الفرص الجديدة.

باستخدام الأدوات ، يصبح تطوير التطبيقات أسرع بكثير، مما يسمح لشركتك بالاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة واغتنام الفرص الجديدة. تعزيز إنتاجية الموظفين: إن تمكين غير المطورين من إنشاء التطبيقات يسمح لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك بالتركيز على المزيد من المبادرات الإستراتيجية، مثل تحسين البنية التحتية، أو تحسين الأمان، أو معالجة المهام الأخرى ذات الأولوية العالية.

إن تمكين غير المطورين من إنشاء التطبيقات يسمح لفريق تكنولوجيا المعلومات لديك بالتركيز على المزيد من المبادرات الإستراتيجية، مثل تحسين البنية التحتية، أو تحسين الأمان، أو معالجة المهام الأخرى ذات الأولوية العالية. تعزيز التعاون بين الوظائف: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تعزيز التعاون بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والأقسام غير التابعة لتكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي إلى ظهور تطبيقات تلبي بشكل أفضل احتياجات كل من المستخدمين وأصحاب المصلحة الآخرين داخل المؤسسة.

الأنظمة الأساسية على تعزيز التعاون بين أقسام تكنولوجيا المعلومات والأقسام غير التابعة لتكنولوجيا المعلومات، مما يؤدي إلى ظهور تطبيقات تلبي بشكل أفضل احتياجات كل من المستخدمين وأصحاب المصلحة الآخرين داخل المؤسسة. تأمين أعمالك للمستقبل: يمكن للحلول No-code أن تساعد شركتك على البقاء مرنة وقابلة للتكيف، مما يتيح لك الاستجابة لاتجاهات التكنولوجيا الجديدة عند ظهورها والبقاء في طليعة الابتكار.

توفر الشعبية المتزايدة لمنشئي التطبيقات no-code للشركات طريقة قوية لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة وقوية. من خلال النظر في منصات مثل AppMaster التي تلبي احتياجات المؤسسات على وجه التحديد وتوفر نطاقًا واسعًا من الميزات والإمكانيات، سيكون عملك مستعدًا بشكل أفضل للازدهار في عالم اليوم الذي يعتمد على التكنولوجيا. يمكن أن يؤدي تبني الحلول no-code إلى خفض التكاليف وتسريع أوقات التطوير وتحسين التعاون، مما ينقل أعمالك إلى آفاق جديدة من النجاح.