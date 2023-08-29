适合企业业务的最佳无代码应用程序构建器

近年来，无代码应用程序构建器的兴起彻底改变了组织进行软件开发的方式。 No-code平台通过简化整个流程来实现企业业务的快速应用程序开发。这些平台使非开发人员能够利用可视化开发环境和预构建组件来创建复杂的、可扩展的应用程序。 No-code应用程序构建者为企业业务创造了新的机会：

加速应用程序开发并缩短上市时间

通过允许非开发人员参与开发过程来降低开发成本

促进跨职能协作并弥合 IT 和业务部门之间的差距

通过减少对 IT 的依赖来实现敏捷迭代和持续改进

每当需求发生变化时，通过从头开始生成应用程序来最大限度地减少技术债务

虽然市场上有许多no-code应用程序构建器，但企业需要选择符合其需求、流程和系统的正确平台。在本文中，我们将探讨选择no-code应用程序构建器时要考虑的关键因素，并分析市场上的一些顶级平台。

选择No-Code平台时要考虑的关键因素

企业在评估不同的no-code应用程序构建器时应牢记几个因素。为确保所选平台满足您组织的需求，请考虑以下方面：

可扩展性

企业必须选择一个可以随着组织发展而扩展的no-code平台。该平台的架构应设计为能够处理高负载用例，同时提供可靠的性能和响应能力。

安全

安全是企业的首要任务；因此， no-code应用程序构建者必须遵守行业领先的标准和最佳实践，例如 SOC 2、 GDPR或 HIPAA 合规性。此外，该平台应提供可定制的安全设置和基于角色的访问控制，以与组织的安全策略保持一致。

使用方便

迎合非技术用户的用户友好界面对于促进采用和授权非开发人员创建应用程序至关重要。该平台应提供可视化开发环境、 拖放组件以及简化开发过程的直观向导。

内置模板和组件

No-code平台应包括一个预构建模板和组件库，可以轻松自定义这些模板和组件以满足组织的要求。这些模板支持快速应用程序开发，确保企业可以快速部署新应用程序以满足其需求。

定制能力

企业通常有预构建组件可能无法满足的特定要求。因此，所选平台应提供强大而灵活的定制功能，以便根据组织的独特需求定制应用程序。

与现有企业系统集成

与现有系统（例如 CRM、ERP 和 ITSM 工具）的无缝集成对于简化数据交换和工作流程至关重要。所选平台应提供广泛的API功能和集成选项，以确保与组织的技术堆栈兼容。

顶级企业No-Code应用程序构建器：比较分析

以下是一些为企业业务量身定制的顶级no-code应用程序构建器的比较分析：

AppMaster

AppMaster是一个全面的no-code平台，使用户能够直观地创建后端、Web 和移动应用程序。凭借其强大的功能，例如可视化创建数据模型、业务逻辑、 REST API endpoints和可定制的 UI 组件， AppMaster成为企业应用程序开发的绝佳选择。此外， AppMaster提供使用源代码生成的真实应用程序，确保最佳的性能和可扩展性。 AppMaster的主要功能包括：

可视化数据模型和业务流程设计

REST API 和 WebSocket endpoint 生成

生成 适用于 Web 和移动应用程序的拖放 UI 组件

能够使用源代码生成实际应用程序，以获得最佳性能和可扩展性

与流行企业系统的集成选项

高度可定制的安全设置和基于角色的访问控制

外部系统

OutSystems是一个流行的no-code平台，以其企业级low-code功能​​而闻名。它使用户能够创建可以扩展的任务关键型应用程序，以满足不断发展的组织的需求。凭借其庞大的预构建组件库和用户友好的drag-and-drop界面，OutSystems 允许企业针对各种用例快速开发响应式 Web 和移动应用程序。 OutSystems 的主要功能包括：

针对网络和移动平台的快速应用程序开发

广泛的预构建组件可实现更快的过程自动化和数据可视化

与流行的企业系统集成

广泛的安全性和合规性功能

一键部署、实时性能监控等开发者生产力工具

门迪克斯

Mendix是领先的no-code平台，提供强大的企业级开发功能。它使用户能够使用可视化开发和预构建组件为网络和移动平台创建响应式应用程序。 Mendix 还提供先进的集成功能，使其成为拥有现有企业系统的企业的绝佳选择。 Mendix 的主要特点包括：

具有 drag-and-drop 界面的可视化开发

界面的可视化开发 可重复使用的组件用于快速应用程序开发

与流行的企业系统无缝集成

AI辅助开发能力可缩短开发周期

安全和治理功能

微软Power应用程序

Microsoft Power Apps是一种灵活的no-code应用程序生成器，使企业能够为 Web 和移动平台创建功能强大的应用程序。 Power Apps 与 Microsoft 生态系统集成，为已经使用 Microsoft 产品的企业提供无缝体验。它提供了广泛的预构建组件、模板和广泛的集成选项，使其成为企业应用程序开发的强大选择。 Microsoft Power Apps 的主要功能包括：

使用各种预构建组件和模板进行可视化开发

与 Microsoft 365、Dynamics 365 和 Azure 服务集成

使用 Microsoft Power Automate 的强大业务逻辑和工作流功能

通过 Power BI 集成实现 AI 驱动的见解和分析

全面的安全功能和合规能力

为您的企业业务选择正确的no-code应用程序构建器取决于您组织的独特要求和现有技术堆栈。通过考虑可扩展性、安全性、定制功能和集成选项等关键因素，您可以确定最合适的平台来推动快速应用程序开发并提供切实的业务价值。

AppMaster ：企业应用开发的有力选择

AppMaster是一个no-code平台，专为创建后端、Web 和移动应用程序而设计。它与竞争对手的区别在于其强大的功能集、强大的集成以及使用源代码生成实际应用程序的能力。这确保了最佳的性能和可扩展性，使其成为企业业务的非常合适的选择。 AppMaster的一些突出功能包括：

可视化数据建模： AppMaster 允许用户直观地为其应用程序创建数据模型或数据库模式，从而简化开发过程。

允许用户直观地为其应用程序创建数据模型或数据库模式，从而简化开发过程。 业务流程设计： AppMaster 的业务流程设计器使用户能够直观地定义应用程序逻辑，减少开发过程中对编码专业知识的需求。

的业务流程设计器使用户能够直观地定义应用程序逻辑，减少开发过程中对编码专业知识的需求。 REST API和WSS endpoints ： AppMaster 生成REST API和WSS endpoints ，使开发人员可以轻松无缝地集成外部系统和API。

生成REST API和WSS ，使开发人员可以轻松无缝地集成外部系统和API。 生成的源代码和可执行文件： 与许多 no-code 平台不同， AppMaster 允许用户获取可执行二进制文件，甚至为企业订阅者获取源代码。这使企业能够在本地托管其应用程序，从而提供额外的灵活性和控制层。

与许多 平台不同， 允许用户获取可执行二进制文件，甚至为企业订阅者获取源代码。这使企业能够在本地托管其应用程序，从而提供额外的灵活性和控制层。 可扩展性： AppMaster 使用Go（golang）编程语言生成后端应用程序，确保了出色的可扩展性，满足企业用例的高负载需求。

使用Go（golang）编程语言生成后端应用程序，确保了出色的可扩展性，满足企业用例的高负载需求。 与 PostgreSQL 的兼容性： AppMaster 应用程序可以与任何PostgreSQL兼容的数据库作为主数据库，使企业更轻松地利用其现有的数据库系统。

应用程序可以与任何PostgreSQL兼容的数据库作为主数据库，使企业更轻松地利用其现有的数据库系统。 快速开发：通过 AppMaster ，用户可以在30秒内生成新的应用程序，非常适合需要快速迭代和更新的企业环境。

对现有企业系统的集成和支持

在企业环境中采用no-code平台的最关键方面之一是其与现有系统集成的能力，例如客户关系管理 (CRM) 解决方案、企业资源规划 (ERP)系统、IT 服务管理 (ITSM)工具等等。无缝集成可确保您的应用程序可以与基础设施中的其他系统进行通信，从而简化数据流和业务流程。顶级的企业no-code平台，包括AppMaster ，提供与流行企业系统的内置集成功能。

此外，这些平台通常提供易于使用的 API 和webhooks ，允许开发人员根据需要创建自定义集成解决方案。此外， no-code领域的供应商通常会提供大量文档、教程和培训材料，以帮助用户加快速度并从平台中获得最大价值。领先的no-code平台还拥有专业的服务团队和专门的客户成功经理，为企业订阅者提供高水平的支持，以确保平台的顺利实施和应用程序开发工作的持续成功。

使用No-Code解决方案为您的业务做好未来准备

采用no-code解决方案进行企业应用程序开发可以显着加速您的应用程序创建过程，增强 IT 和非 IT 部门之间的协作，并提高您在当今市场的竞争力。通过采用AppMaster等no-code应用程序开发工具，您可以：

降低开发成本： No-code 平台可以消除或最大限度地减少对编程专业知识的需求并使公民开发人员参与该过程，从而大大降低应用程序开发成本。

平台可以消除或最大限度地减少对编程专业知识的需求并使公民开发人员参与该过程，从而大大降低应用程序开发成本。 加快上市时间： 借助 no-code 工具，应用程序开发变得更快，使您的企业能够快速响应不断变化的市场需求并抓住新机遇。

借助 工具，应用程序开发变得更快，使您的企业能够快速响应不断变化的市场需求并抓住新机遇。 提高员工生产力： 授权非开发人员创建应用程序使您的 IT 团队能够专注于更具战略性的计划，例如优化基础设施、提高安全性或解决其他高优先级任务。

授权非开发人员创建应用程序使您的 IT 团队能够专注于更具战略性的计划，例如优化基础设施、提高安全性或解决其他高优先级任务。 促进跨职能协作： No-code 平台促进 IT 和非 IT 部门之间的协作，从而使应用程序能够更好地满足组织内用户和其他利益相关者的需求。

平台促进 IT 和非 IT 部门之间的协作，从而使应用程序能够更好地满足组织内用户和其他利益相关者的需求。 让您的业务面向未来： No-code 解决方案可以帮助您的业务保持敏捷性和适应性，使您能够在新技术趋势出现时对其做出响应，并保持在创新的前沿。

no-code应用程序构建器在企业中日益普及，提供了一种创建可扩展、安全且功能强大的应用程序的强大方法。通过考虑像AppMaster这样专门满足企业需求并提供广泛特性和功能的平台，您的企业将做好更好的准备，在当今技术驱动的世界中蓬勃发展。采用no-code解决方案可以降低成本、缩短开发时间并改善协作，从而使您的业务达到新的成功高度。