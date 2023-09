Najlepsze narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodu dla przedsiębiorstw

W ostatnich latach wzrost liczby twórców aplikacji niewymagających kodu zrewolucjonizował sposób, w jaki organizacje podchodzą do tworzenia oprogramowania. Platformy No-code umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw, upraszczając cały proces. Platformy te umożliwiają osobom niebędącym programistami tworzenie złożonych, skalowalnych aplikacji poprzez wykorzystanie wizualnych środowisk programistycznych i gotowych komponentów. Twórcy aplikacji No-code stworzyli przed przedsiębiorstwami nowe możliwości:

Przyspiesz tworzenie aplikacji i skróć czas wprowadzania produktów na rynek

Obniż koszty rozwoju, umożliwiając udział w procesie rozwoju osobom niebędącym programistami

Promuj współpracę międzyfunkcyjną i wypełniaj lukę pomiędzy jednostkami IT i biznesowymi

Włącz zwinną iterację i ciągłe doskonalenie, zmniejszając zależność od IT

Zminimalizuj dług techniczny, generując aplikacje od podstaw, gdy tylko zmienią się wymagania

Chociaż na rynku dostępnych jest wielu twórców aplikacji no-code, przedsiębiorstwa muszą wybrać odpowiednią platformę, która będzie zgodna z ich wymaganiami, procesami i systemami. W tym artykule przeanalizujemy kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do tworzenia aplikacji no-code i przeanalizujemy niektóre z najlepszych platform na rynku.

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy No-Code

Jest kilka czynników, które przedsiębiorstwa powinny wziąć pod uwagę oceniając różne narzędzia do tworzenia aplikacji no-code. Aby mieć pewność, że wybrana platforma spełni potrzeby Twojej organizacji, rozważ następujące aspekty:

Skalowalność

Firmy muszą wybrać platformę no-code, którą można skalować w miarę rozwoju organizacji. Architekturę platformy należy zaprojektować tak, aby obsługiwała przypadki użycia o dużym obciążeniu, zapewniając jednocześnie niezawodną wydajność i responsywność.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest dla przedsiębiorstw najwyższym priorytetem; dlatego twórcy aplikacji no-code muszą przestrzegać wiodących w branży standardów i najlepszych praktyk, takich jak zgodność z SOC 2, RODO lub HIPAA. Co więcej, platforma powinna oferować konfigurowalne ustawienia zabezpieczeń i kontrolę dostępu opartą na rolach, aby zapewnić zgodność z polityką bezpieczeństwa organizacji.

Łatwość użycia

Przyjazny dla użytkownika interfejs, przeznaczony dla użytkowników nietechnicznych, jest niezbędny do promowania adopcji i umożliwienia osobom niebędącym programistami tworzenia aplikacji. Platforma powinna zapewniać wizualne środowisko programistyczne, komponenty typu „przeciągnij i upuść” oraz intuicyjne kreatory, które upraszczają proces programowania.

Wbudowane szablony i komponenty

Platformy No-code powinny zawierać bibliotekę gotowych szablonów i komponentów, które można łatwo dostosować do wymagań organizacji. Szablony te umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji, dzięki czemu firmy mogą szybko wdrażać nowe aplikacje spełniające ich potrzeby.

Możliwości dostosowywania

Przedsiębiorstwa często mają specyficzne wymagania, których gotowe komponenty mogą nie spełnić. Dlatego wybrana platforma powinna zapewniać potężne, a jednocześnie elastyczne możliwości dostosowywania, aby dostosować aplikacje do unikalnych potrzeb organizacji.

Integracja z istniejącymi systemami korporacyjnymi

Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami, takimi jak narzędzia CRM, ERP i ITSM, jest niezbędna do usprawnienia wymiany danych i przepływów pracy. Wybrana platforma powinna oferować rozbudowane możliwości API i opcje integracji, aby zapewnić kompatybilność ze stosem technologicznym organizacji.

Najlepsze narzędzia do tworzenia aplikacji No-Code dla przedsiębiorstw: analiza porównawcza

Poniżej znajduje się analiza porównawcza niektórych najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji no-code dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw:

AppMaster

AppMaster to kompleksowa platforma no-code, umożliwiająca użytkownikom wizualne tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, takim jak wizualne tworzenie modeli danych , logika biznesowa, endpoints API REST i konfigurowalne komponenty interfejsu użytkownika, AppMaster wyróżnia się jako doskonały wybór do tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw. Ponadto AppMaster oferuje rzeczywiste aplikacje wygenerowane z kodu źródłowego, zapewniając optymalną wydajność i skalowalność. Kluczowe cechy AppMaster obejmują:

Wizualny model danych i projektowanie procesów biznesowych

Generowanie endpoint API REST i WebSocket

API REST i WebSocket Przeciągnij i upuść komponenty interfejsu użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych

Możliwość generowania rzeczywistych aplikacji z kodem źródłowym w celu uzyskania optymalnej wydajności i skalowalności

Opcje integracji z popularnymi systemami korporacyjnymi

Wysoce konfigurowalne ustawienia zabezpieczeń i kontrola dostępu oparta na rolach

Systemy zewnętrzne

OutSystems to popularna platforma no-code znana z funkcji wymagających low-code klasy korporacyjnej. Umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji o znaczeniu krytycznym, które można skalować w celu spełnienia wymagań rozwijających się organizacji. Dzięki obszernej bibliotece gotowych komponentów i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi drag-and-drop OutSystems umożliwia firmom szybkie tworzenie responsywnych aplikacji internetowych i mobilnych do różnych zastosowań. Kluczowe cechy OutSystems obejmują:

Szybkie tworzenie aplikacji na platformy internetowe i mobilne

Szeroka gama gotowych komponentów do szybszej automatyzacji procesów i wizualizacji danych

Integracja z popularnymi systemami korporacyjnymi

Rozbudowane funkcje bezpieczeństwa i zgodności

Narzędzia zwiększające produktywność programistów, takie jak wdrażanie jednym kliknięciem i monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym

Mendix

Mendix to wiodąca platforma no-code, która zapewnia zaawansowane możliwości programistyczne klasy korporacyjnej. Umożliwia użytkownikom tworzenie responsywnych aplikacji dla platform internetowych i mobilnych przy użyciu rozwoju wizualnego i gotowych komponentów. Mendix oferuje również zaawansowane funkcje integracji, co czyni go doskonałym wyborem dla firm posiadających istniejące systemy korporacyjne. Kluczowe cechy Mendixa obejmują:

Rozwój wizualny z interfejsem drag-and-drop

Komponenty wielokrotnego użytku do szybkiego tworzenia aplikacji

Bezproblemowa integracja z popularnymi systemami korporacyjnymi

Możliwości programistyczne wspomagane sztuczną inteligencją skracają cykle rozwojowe

Funkcje zabezpieczeń i zarządzania

Aplikacje Microsoft Power

Microsoft Power Apps to elastyczny kreator aplikacji no-code, który umożliwia firmom tworzenie wydajnych aplikacji dla platform internetowych i mobilnych. Zintegrowane z ekosystemem Microsoft rozwiązanie Power Apps zapewnia bezproblemową obsługę firmom już korzystającym z produktów Microsoft. Oferuje szeroką gamę gotowych komponentów, szablonów i rozbudowanych opcji integracji, co czyni go doskonałym wyborem do tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw. Kluczowe funkcje Microsoft Power Apps obejmują:

Rozwój wizualny z szeroką gamą gotowych komponentów i szablonów

Integracja z usługami Microsoft 365, Dynamics 365 i Azure

Zaawansowane możliwości logiki biznesowej i przepływu pracy przy użyciu Microsoft Power Automate

Wnioski i analizy oparte na sztucznej inteligencji dzięki integracji z usługą Power BI

Kompleksowe funkcje zabezpieczeń i możliwości zapewnienia zgodności

Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia aplikacji no-code dla Twojej firmy zależy od unikalnych wymagań Twojej organizacji i istniejącego stosu technologii. Biorąc pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak skalowalność, bezpieczeństwo, możliwości dostosowywania i opcje integracji, można zidentyfikować najbardziej odpowiednią platformę do szybkiego tworzenia aplikacji i dostarczania wymiernej wartości biznesowej.

AppMaster: potężny wybór w zakresie tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw

AppMaster to platforma no-code zaprojektowana specjalnie do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Tym, co wyróżnia go na tle konkurencji, jest potężny zestaw funkcji, potężne integracje i możliwość generowania rzeczywistych aplikacji z kodem źródłowym. Zapewnia to optymalną wydajność i skalowalność, co czyni go bardzo odpowiednim wyborem dla przedsiębiorstw. Niektóre z wyróżniających się funkcji AppMaster obejmują:

Wizualne modelowanie danych: AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych lub schematów baz danych dla swoich aplikacji, upraszczając proces programowania.

umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych lub schematów baz danych dla swoich aplikacji, upraszczając proces programowania. Projektowanie procesów biznesowych: Projektant procesów biznesowych AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne definiowanie logiki aplikacji, redukując potrzebę posiadania wiedzy z zakresu kodowania w procesie programowania.

Projektant procesów biznesowych umożliwia użytkownikom wizualne definiowanie logiki aplikacji, redukując potrzebę posiadania wiedzy z zakresu kodowania w procesie programowania. endpoints REST API i WSS: AppMaster generuje endpoints REST API i WSS, ułatwiając programistom bezproblemową integrację zewnętrznych systemów i interfejsów API.

generuje REST API i WSS, ułatwiając programistom bezproblemową integrację zewnętrznych systemów i interfejsów API. Wygenerowany kod źródłowy i pliki wykonywalne: W przeciwieństwie do wielu platform no-code , AppMaster umożliwia użytkownikom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych, a nawet kodu źródłowego dla subskrybentów Enterprise. Umożliwia to firmom hostowanie aplikacji lokalnie, zapewniając dodatkową warstwę elastyczności i kontroli.

W przeciwieństwie do wielu platform , umożliwia użytkownikom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych, a nawet kodu źródłowego dla subskrybentów Enterprise. Umożliwia to firmom hostowanie aplikacji lokalnie, zapewniając dodatkową warstwę elastyczności i kontroli. Skalowalność: wykorzystanie przez AppMaster języka programowania Go (golang) do generowania aplikacji zaplecza zapewnia doskonałą skalowalność, zaspokajając duże wymagania w zakresie zastosowań korporacyjnych.

wykorzystanie przez języka programowania Go (golang) do generowania aplikacji zaplecza zapewnia doskonałą skalowalność, zaspokajając duże wymagania w zakresie zastosowań korporacyjnych. Zgodność z PostgreSQL: Aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych, ułatwiając firmom wykorzystanie istniejących systemów baz danych.

Aplikacje mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych, ułatwiając firmom wykorzystanie istniejących systemów baz danych. Szybki rozwój: dzięki AppMaster użytkownicy mogą generować nowe aplikacje w czasie krótszym niż 30 sekund, co jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk korporacyjnych wymagających szybkich iteracji i aktualizacji.

Integracje i wsparcie dla istniejących systemów korporacyjnych

Jednym z najważniejszych aspektów przyjęcia platformy no-code w środowisku korporacyjnym jest jej zdolność do integracji z istniejącymi systemami, takimi jak rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) , zarządzanie usługami IT (ITSM). narzędzia i nie tylko. Bezproblemowa integracja gwarantuje, że Twoje aplikacje będą mogły komunikować się z innymi systemami w Twojej infrastrukturze, usprawniając przepływ danych i procesy biznesowe. Najlepsze platformy no-code dla przedsiębiorstw, w tym AppMaster, oferują wbudowane możliwości integracji z popularnymi systemami dla przedsiębiorstw.

Co więcej, platformy te często udostępniają łatwe w użyciu interfejsy API i webhooks, umożliwiając programistom tworzenie niestandardowych rozwiązań integracyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Co więcej, dostawcy zajmujący się przestrzenią no-code zazwyczaj oferują obszerną dokumentację, samouczki i materiały szkoleniowe, które pomagają użytkownikom przyspieszyć korzystanie z platformy i uzyskać jak najwięcej korzyści. Wiodące platformy no-code posiadają również zespoły profesjonalnych usług i dedykowanych menedżerów ds. sukcesu klienta, oferujących subskrybentom Enterprise wysoki poziom wsparcia, aby zapewnić płynne wdrożenie platformy i ciągły sukces w wysiłkach związanych z tworzeniem aplikacji.

Przygotuj swoją firmę na przyszłość dzięki rozwiązaniom No-Code

Zastosowanie rozwiązań no-code do tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw może znacznie przyspieszyć proces tworzenia aplikacji, usprawnić współpracę między działami IT i spoza IT oraz zwiększyć Twoją konkurencyjność na dzisiejszym rynku. Wykorzystując narzędzia do tworzenia aplikacji no-code, takie jak AppMaster, możesz:

Niższe koszty programowania: platformy No-code mogą drastycznie obniżyć koszty tworzenia aplikacji, eliminując lub minimalizując potrzebę posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej i umożliwiając programistom obywatelskim udział w procesie.

platformy mogą drastycznie obniżyć koszty tworzenia aplikacji, eliminując lub minimalizując potrzebę posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej i umożliwiając programistom obywatelskim udział w procesie. Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek: dzięki narzędziom no-code tworzenie aplikacji staje się znacznie szybsze, co pozwala Twojej firmie szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku i wykorzystywać nowe możliwości.

dzięki narzędziom tworzenie aplikacji staje się znacznie szybsze, co pozwala Twojej firmie szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku i wykorzystywać nowe możliwości. Zwiększ produktywność pracowników: umożliwienie osobom niebędącym programistami tworzenia aplikacji pozwala Twojemu zespołowi IT skoncentrować się na bardziej strategicznych inicjatywach, takich jak optymalizacja infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa lub zajmowanie się innymi zadaniami o wysokim priorytecie.

umożliwienie osobom niebędącym programistami tworzenia aplikacji pozwala Twojemu zespołowi IT skoncentrować się na bardziej strategicznych inicjatywach, takich jak optymalizacja infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa lub zajmowanie się innymi zadaniami o wysokim priorytecie. Promuj współpracę międzyfunkcyjną: platformy No-code sprzyjają współpracy między działami IT i spoza IT, co skutkuje aplikacjami, które lepiej spełniają potrzeby zarówno użytkowników, jak i innych interesariuszy w organizacji.

platformy sprzyjają współpracy między działami IT i spoza IT, co skutkuje aplikacjami, które lepiej spełniają potrzeby zarówno użytkowników, jak i innych interesariuszy w organizacji. Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: rozwiązania No-code mogą pomóc Twojej firmie zachować elastyczność i elastyczność, umożliwiając reagowanie na pojawiające się nowe trendy technologiczne i utrzymanie się w czołówce innowacji.

Rosnąca popularność narzędzi do tworzenia aplikacji no-code dla przedsiębiorstw oferuje potężny sposób tworzenia skalowalnych, bezpiecznych i wydajnych aplikacji. Biorąc pod uwagę platformy takie jak AppMaster, które zaspokajają potrzeby przedsiębiorstw i zapewniają szeroki zakres funkcji i możliwości, Twoja firma będzie lepiej przygotowana do prosperowania w dzisiejszym świecie napędzanym technologią. Stosowanie rozwiązań no-code może prowadzić do obniżenia kosztów, skrócenia czasu programowania i lepszej współpracy, dzięki czemu Twoja firma osiągnie nowy poziom sukcesu.