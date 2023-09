I migliori sviluppatori di app senza codice per le aziende

Negli ultimi anni, l’ascesa degli sviluppatori di app senza codice ha rivoluzionato il modo in cui le organizzazioni affrontano lo sviluppo del software. Le piattaforme No-code consentono lo sviluppo rapido di applicazioni per le aziende semplificando l'intero processo. Queste piattaforme consentono ai non sviluppatori di creare applicazioni complesse e scalabili sfruttando ambienti di sviluppo visivo e componenti predefiniti. Gli sviluppatori di app No-code hanno creato nuove opportunità per le aziende di:

Accelera lo sviluppo delle applicazioni e riduci il time-to-market

Riduci i costi di sviluppo consentendo ai non sviluppatori di partecipare al processo di sviluppo

Promuovere la collaborazione interfunzionale e colmare il divario tra IT e unità aziendali

Abilita l'iterazione agile e il miglioramento continuo riducendo le dipendenze dall'IT

Riduci al minimo il debito tecnico generando applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano

Sebbene sul mercato siano presenti molti creatori di app no-code, le aziende devono scegliere la piattaforma giusta che sia in linea con i loro requisiti, processi e sistemi. In questo articolo esploreremo i fattori chiave da considerare quando si sceglie uno strumento per la creazione di app no-code e analizzeremo alcune delle migliori piattaforme sul mercato.

Fattori chiave da considerare quando si sceglie una piattaforma No-Code

Esistono diversi fattori che le aziende dovrebbero tenere a mente quando valutano diversi builder di app no-code. Per garantire che la piattaforma scelta soddisfi le esigenze della tua organizzazione, considera i seguenti aspetti:

Scalabilità

Le aziende devono selezionare una piattaforma no-code in grado di scalare man mano che l'organizzazione cresce. L'architettura della piattaforma dovrebbe essere progettata per gestire casi d'uso ad alto carico fornendo allo stesso tempo prestazioni e reattività affidabili.

Sicurezza

La sicurezza è una priorità assoluta per le aziende; pertanto, gli sviluppatori di app no-code devono aderire agli standard e alle best practice leader del settore, come la conformità SOC 2, GDPR o HIPAA. Inoltre, la piattaforma dovrebbe offrire impostazioni di sicurezza personalizzabili e controlli di accesso basati sui ruoli per allinearsi alle politiche di sicurezza dell'organizzazione.

Facilità d'uso

Un'interfaccia intuitiva che si rivolge agli utenti non tecnici è essenziale per promuovere l'adozione e consentire ai non sviluppatori di creare applicazioni. La piattaforma dovrebbe fornire un ambiente di sviluppo visivo, componenti drag-and-drop e procedure guidate intuitive che semplificano il processo di sviluppo.

Modelli e componenti incorporati

Le piattaforme No-code dovrebbero includere una libreria di modelli e componenti predefiniti che possono essere facilmente personalizzati per soddisfare i requisiti dell'organizzazione. Questi modelli consentono un rapido sviluppo delle applicazioni, garantendo alle aziende la possibilità di implementare rapidamente nuove applicazioni per soddisfare le proprie esigenze.

Funzionalità di personalizzazione

Le aziende spesso hanno requisiti specifici che i componenti predefiniti potrebbero non soddisfare. Pertanto, la piattaforma scelta dovrebbe fornire funzionalità di personalizzazione potenti ma flessibili per adattare le applicazioni alle esigenze specifiche dell'organizzazione.

Integrazione con i sistemi aziendali esistenti

La perfetta integrazione con i sistemi esistenti, come gli strumenti CRM, ERP e ITSM, è essenziale per ottimizzare lo scambio di dati e i flussi di lavoro. La piattaforma scelta dovrebbe offrire ampie funzionalità API e opzioni di integrazione per garantire la compatibilità con lo stack tecnologico dell'organizzazione.

I migliori costruttori di app No-Code per le aziende: un'analisi comparativa

Di seguito è riportata un'analisi comparativa di alcuni dei migliori costruttori di app no-code su misura per le aziende:

AppMaster

AppMaster è una piattaforma completa no-code che consente agli utenti di creare visivamente applicazioni backend, web e mobili. Con le sue potenti funzionalità, come la creazione visiva di modelli di dati , logica di business, endpoints API REST e componenti dell'interfaccia utente personalizzabili, AppMaster si distingue come una scelta eccellente per lo sviluppo di app aziendali. Inoltre, AppMaster offre applicazioni reali generate con il codice sorgente, garantendo prestazioni e scalabilità ottimali. Le caratteristiche principali di AppMaster includono:

Modello di dati visivi e progettazione dei processi aziendali

API REST e generazione endpoint WebSocket

WebSocket Componenti dell'interfaccia utente drag-and-drop per applicazioni Web e mobili

Capacità di generare applicazioni reali con codice sorgente per prestazioni e scalabilità ottimali

Opzioni di integrazione con i sistemi aziendali più diffusi

Impostazioni di sicurezza altamente personalizzabili e controlli di accesso basati sui ruoli

OutSystems

OutSystems è una popolare piattaforma no-code nota per le sue funzionalità low-code di livello aziendale. Consente agli utenti di creare applicazioni mission-critical scalabili per soddisfare le esigenze delle organizzazioni in crescita. Con la sua vasta libreria di componenti predefiniti e un'interfaccia drag-and-drop intuitiva, OutSystems consente alle aziende di sviluppare rapidamente applicazioni web e mobili reattive per vari casi d'uso. Le caratteristiche principali di OutSystems includono:

Sviluppo rapido di applicazioni per piattaforme web e mobili

Ampia gamma di componenti predefiniti per una più rapida automazione dei processi e visualizzazione dei dati

Integrazione con i sistemi aziendali più diffusi

Funzionalità estese di sicurezza e conformità

Strumenti di produttività degli sviluppatori come la distribuzione con un clic e il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale

Mendix

Mendix è una piattaforma leader no-code che offre potenti funzionalità di sviluppo di livello aziendale. Consente agli utenti di creare applicazioni reattive per piattaforme web e mobili utilizzando lo sviluppo visivo e componenti predefiniti. Mendix offre anche funzionalità di integrazione avanzate, che lo rendono una scelta eccellente per le aziende con sistemi aziendali esistenti. Le caratteristiche principali di Mendix includono:

Sviluppo visivo con interfaccia drag-and-drop

Componenti riutilizzabili per lo sviluppo rapido di applicazioni

Integrazione perfetta con i sistemi aziendali più diffusi

Funzionalità di sviluppo assistite dall'intelligenza artificiale per cicli di sviluppo più rapidi

Funzionalità di sicurezza e governance

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps è uno strumento flessibile per la creazione di app no-code che consente alle aziende di creare potenti applicazioni per piattaforme Web e mobili. Integrato con l'ecosistema Microsoft, Power Apps offre un'esperienza fluida per le aziende che già utilizzano prodotti Microsoft. Offre una vasta gamma di componenti predefiniti, modelli e ampie opzioni di integrazione, rendendolo una scelta potente per lo sviluppo di app aziendali. Le funzionalità principali di Microsoft Power Apps includono:

Sviluppo visivo con un'ampia gamma di componenti e modelli predefiniti

Integrazione con Microsoft 365, Dynamics 365 e servizi di Azure

Potenti funzionalità di logica aziendale e flusso di lavoro utilizzando Microsoft Power Automate

Approfondimenti e analisi basati sull'intelligenza artificiale attraverso l'integrazione di Power BI

Funzionalità di sicurezza complete e capacità di conformità

La scelta del giusto generatore di app no-code per la tua attività aziendale dipende dai requisiti specifici della tua organizzazione e dallo stack tecnologico esistente. Considerando fattori chiave quali scalabilità, sicurezza, capacità di personalizzazione e opzioni di integrazione, puoi identificare la piattaforma più adatta per favorire un rapido sviluppo delle applicazioni e fornire valore aziendale tangibile.

AppMaster: una scelta potente per lo sviluppo di app aziendali

AppMaster è una piattaforma no-code progettata specificamente per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili. Ciò che lo distingue dalla concorrenza è il suo potente insieme di funzionalità, potenti integrazioni e capacità di generare applicazioni reali con codice sorgente. Ciò garantisce prestazioni e scalabilità ottimali, rendendolo una scelta altamente adatta per le aziende. Alcune delle caratteristiche distintive di AppMaster includono:

Modellazione visiva dei dati: AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati o schemi di database per le loro applicazioni, semplificando il processo di sviluppo.

consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati o schemi di database per le loro applicazioni, semplificando il processo di sviluppo. Progettazione dei processi aziendali: Business Process Designer di AppMaster consente agli utenti di definire visivamente la logica dell'applicazione, riducendo la necessità di competenze di codifica nel processo di sviluppo.

Business Process Designer di consente agli utenti di definire visivamente la logica dell'applicazione, riducendo la necessità di competenze di codifica nel processo di sviluppo. API REST ed endpoints WSS: AppMaster genera API REST ed endpoints WSS, consentendo agli sviluppatori di integrare facilmente sistemi e API esterni senza soluzione di continuità.

genera API REST ed WSS, consentendo agli sviluppatori di integrare facilmente sistemi e API esterni senza soluzione di continuità. Codice sorgente ed eseguibili generati: a differenza di molte piattaforme no-code , AppMaster consente agli utenti di ottenere file binari eseguibili o persino codice sorgente per gli abbonati Enterprise. Ciò consente alle aziende di ospitare le proprie applicazioni in sede, fornendo un ulteriore livello di flessibilità e controllo.

a differenza di molte piattaforme , consente agli utenti di ottenere file binari eseguibili o persino codice sorgente per gli abbonati Enterprise. Ciò consente alle aziende di ospitare le proprie applicazioni in sede, fornendo un ulteriore livello di flessibilità e controllo. Scalabilità: l'utilizzo del linguaggio di programmazione Go (golang) da parte di AppMaster per la generazione di applicazioni backend garantisce un'eccellente scalabilità, soddisfacendo le richieste di carico elevato dei casi d'uso aziendali.

l'utilizzo del linguaggio di programmazione Go (golang) da parte di per la generazione di applicazioni backend garantisce un'eccellente scalabilità, soddisfacendo le richieste di carico elevato dei casi d'uso aziendali. Compatibilità con PostgreSQL: le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, rendendo più semplice per le aziende sfruttare i propri sistemi di database esistenti.

le applicazioni possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, rendendo più semplice per le aziende sfruttare i propri sistemi di database esistenti. Sviluppo rapido: con AppMaster , gli utenti possono generare nuove applicazioni in meno di 30 secondi, ideale per ambienti aziendali che richiedono iterazioni e aggiornamenti rapidi.

Integrazioni e supporto per sistemi aziendali esistenti

Uno degli aspetti più critici dell'adozione di una piattaforma no-code in un contesto aziendale è la sua capacità di integrarsi con i sistemi esistenti, come soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) , gestione dei servizi IT (ITSM) strumenti e altro ancora. L'integrazione perfetta garantisce che le tue applicazioni possano comunicare con gli altri sistemi della tua infrastruttura, ottimizzando il flusso di dati e i processi aziendali. Le migliori piattaforme no-code per le aziende, incluso AppMaster, offrono funzionalità di integrazione integrate con i sistemi aziendali più diffusi.

Inoltre, queste piattaforme spesso forniscono API e webhooks facili da usare, consentendo agli sviluppatori di creare soluzioni di integrazione personalizzate, se necessario. Inoltre, i fornitori nello spazio no-code offrono in genere ampia documentazione, tutorial e materiale di formazione per aiutare gli utenti ad aggiornarsi e ottenere il massimo valore dalla piattaforma. Le principali piattaforme no-code dispongono inoltre di team di servizi professionali e manager dedicati al successo dei clienti, che offrono agli abbonati Enterprise un elevato livello di supporto per garantire un'implementazione fluida della piattaforma e un successo continuo nelle attività di sviluppo delle app.

Prepara la tua azienda per il futuro con soluzioni No-Code

L'adozione di soluzioni no-code per lo sviluppo di app aziendali può accelerare in modo significativo il processo di creazione delle applicazioni, migliorare la collaborazione tra i reparti IT e non IT e aumentare la competitività nel mercato odierno. Adottando strumenti di sviluppo di app no-code come AppMaster, puoi:

Costi di sviluppo inferiori: le piattaforme No-code possono ridurre drasticamente i costi di sviluppo delle applicazioni eliminando o minimizzando la necessità di competenze di programmazione e consentendo agli sviluppatori cittadini di partecipare al processo.

le piattaforme possono ridurre drasticamente i costi di sviluppo delle applicazioni eliminando o minimizzando la necessità di competenze di programmazione e consentendo agli sviluppatori cittadini di partecipare al processo. Accelera il time-to-market: con gli strumenti no-code , lo sviluppo delle applicazioni diventa molto più veloce, consentendo alla tua azienda di rispondere rapidamente alle mutevoli richieste del mercato e cogliere nuove opportunità.

con gli strumenti , lo sviluppo delle applicazioni diventa molto più veloce, consentendo alla tua azienda di rispondere rapidamente alle mutevoli richieste del mercato e cogliere nuove opportunità. Aumenta la produttività dei dipendenti: consentire ai non sviluppatori di creare applicazioni consente al tuo team IT di concentrarsi su iniziative più strategiche, come l'ottimizzazione dell'infrastruttura, il miglioramento della sicurezza o la gestione di altre attività ad alta priorità.

consentire ai non sviluppatori di creare applicazioni consente al tuo team IT di concentrarsi su iniziative più strategiche, come l'ottimizzazione dell'infrastruttura, il miglioramento della sicurezza o la gestione di altre attività ad alta priorità. Promuovere la collaborazione interfunzionale: le piattaforme No-code promuovono la collaborazione tra i reparti IT e non IT, dando vita ad applicazioni che soddisfano meglio le esigenze sia degli utenti che delle altre parti interessate all'interno dell'organizzazione.

le piattaforme promuovono la collaborazione tra i reparti IT e non IT, dando vita ad applicazioni che soddisfano meglio le esigenze sia degli utenti che delle altre parti interessate all'interno dell'organizzazione. Rendi la tua azienda a prova di futuro: le soluzioni No-code possono aiutare la tua azienda a rimanere agile e adattabile, consentendoti di rispondere alle nuove tendenze tecnologiche non appena emergono e di rimanere in prima linea nell'innovazione.

La crescente popolarità degli sviluppatori di app no-code per le aziende offre un modo efficace per creare applicazioni scalabili, sicure e potenti. Considerando piattaforme come AppMaster che soddisfano specificamente le esigenze delle imprese e forniscono un'ampia gamma di funzionalità e funzionalità, la tua azienda sarà meglio preparata a prosperare nel mondo odierno guidato dalla tecnologia. L'adozione di soluzioni no-code può portare a costi ridotti, tempi di sviluppo accelerati e migliore collaborazione, portando la tua azienda a nuovi livelli di successo.