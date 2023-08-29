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Kurumsal İşletmeler için En İyi Kodsuz Uygulama Oluşturucular

Ağu 29, 2023 6 Min
Kurumsal İşletmeler için En İyi Kodsuz Uygulama Oluşturucular
içindekiler

Son yıllarda kodsuz uygulama geliştiricilerin yükselişi, kuruluşların yazılım geliştirmeye yaklaşımında devrim yarattı. No-code platformlar, tüm süreci basitleştirerek kurumsal işletmeler için hızlı uygulama geliştirme olanağı sağlar. Bu platformlar, geliştirici olmayanların görsel geliştirme ortamlarından ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak karmaşık, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. No-code uygulama oluşturucular, kurumsal işletmelerin aşağıdakileri gerçekleştirmesi için yeni fırsatlar yarattı:

  • Uygulama geliştirmeyi hızlandırın ve pazara sunma süresini kısaltın
  • Geliştirici olmayanların geliştirme sürecine katılmasına izin vererek geliştirme maliyetlerini düşürün
  • İşlevler arası işbirliğini teşvik edin ve BT ile iş birimleri arasındaki boşluğu doldurun
  • BT bağımlılığını azaltarak çevik yinelemeyi ve sürekli iyileştirmeyi etkinleştirin
  • Gereksinimler değiştiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borcu en aza indirin

Piyasada pek çok no-code uygulama oluşturucu bulunsa da işletmelerin gereksinimlerine, süreçlerine ve sistemlerine uygun doğru platformu seçmeleri gerekiyor. Bu makalede, no-code uygulama oluşturucu seçerken dikkate alınması gereken temel faktörleri inceleyeceğiz ve pazardaki en iyi platformlardan bazılarını analiz edeceğiz.

No-Code Platform Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler

Farklı no-code uygulama oluşturucuları değerlendirirken işletmelerin akılda tutması gereken çeşitli faktörler vardır. Seçilen platformun kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

Ölçeklenebilirlik

İşletmeler, organizasyon büyüdükçe ölçeklenebilecek no-code bir platform seçmelidir. Platformun mimarisi, güvenilir performans ve yanıt verme yeteneği sağlarken yüksek yüklü kullanım durumlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Güvenlik

Güvenlik, kuruluşlar için en önemli önceliktir; bu nedenle no-code uygulama geliştiricilerin SOC 2, GDPR veya HIPAA uyumluluğu gibi sektör lideri standartlara ve en iyi uygulamalara uyması gerekir. Ayrıca platform, kuruluşun güvenlik politikalarıyla uyum sağlamak için özelleştirilebilir güvenlik ayarları ve rol tabanlı erişim kontrolleri sunmalıdır.

Kullanım kolaylığı

Teknik olmayan kullanıcılara hitap eden kullanıcı dostu bir arayüz, benimsemeyi teşvik etmek ve geliştirici olmayanları uygulama oluşturma konusunda güçlendirmek için gereklidir. Platform, geliştirme sürecini basitleştiren görsel bir geliştirme ortamı, sürükle ve bırak bileşenleri ve sezgisel sihirbazlar sağlamalıdır.

Yerleşik Şablonlar ve Bileşenler

No-code platformlar, kuruluşun gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen, önceden oluşturulmuş şablonlardan ve bileşenlerden oluşan bir kitaplık içermelidir. Bu şablonlar hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni uygulamaları hızlı bir şekilde devreye alabilmelerini sağlar.

Özelleştirme Yetenekleri

Kuruluşların genellikle önceden oluşturulmuş bileşenlerin karşılayamayacağı özel gereksinimleri vardır. Bu nedenle seçilen platform, uygulamaları kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için güçlü ancak esnek özelleştirme yetenekleri sağlamalıdır.

Mevcut Kurumsal Sistemlerle Entegrasyon

CRM, ERP ve ITSM araçları gibi mevcut sistemlerle kusursuz entegrasyon, veri alışverişini ve iş akışlarını kolaylaştırmak için çok önemlidir. Seçilen platform, kuruluşun teknoloji yığınıyla uyumluluğu sağlamak için kapsamlı API yetenekleri ve entegrasyon seçenekleri sunmalıdır.

No-Code Benefits

İşletmeler için En İyi No-Code Uygulama Geliştiricileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Aşağıda kurumsal işletmeler için özel olarak tasarlanmış en no-code uygulama geliştiricilerden bazılarının karşılaştırmalı bir analizi bulunmaktadır:

AppMaster

AppMaster, kullanıcıların görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı no-code bir platformdur. Görsel olarak veri modelleri oluşturma, iş mantığı, REST API endpoints ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bileşenleri gibi güçlü özellikleriyle AppMaster, kurumsal uygulama geliştirme için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. Üstelik AppMaster, kaynak koduyla oluşturulan gerçek uygulamaları sunarak optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlar. AppMaster temel özellikleri şunları içerir:

  • Görsel veri modeli ve iş süreci tasarımı
  • REST API ve WebSocket endpoint oluşturma
  • Web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzü bileşenlerini sürükleyip bırakın
  • Optimum performans ve ölçeklenebilirlik için kaynak koduyla gerçek uygulamalar oluşturma yeteneği
  • Popüler kurumsal sistemlerle entegrasyon seçenekleri
  • Son derece özelleştirilebilir güvenlik ayarları ve rol tabanlı erişim kontrolleri

Çıkış Sistemleri

OutSystems, kurumsal düzeyde low-code yetenekleriyle bilinen, popüler no-code bir platformdur. Kullanıcıların, büyüyen kuruluşların taleplerini karşılayacak şekilde ölçeklenebilen, görev açısından kritik uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. OutSystems, önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan geniş kütüphanesi ve kullanıcı dostu drag-and-drop arayüzüyle, işletmelerin çeşitli kullanım durumları için hızlı bir şekilde duyarlı web ve mobil uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. OutSystems'in temel özellikleri şunları içerir:

  • Web ve mobil platformlar için hızlı uygulama geliştirme
  • Daha hızlı süreç otomasyonu ve veri görselleştirmesi için geniş yelpazede önceden oluşturulmuş bileşenler
  • Popüler kurumsal sistemlerle entegrasyon
  • Kapsamlı güvenlik ve uyumluluk özellikleri
  • Tek tıklamayla dağıtım ve gerçek zamanlı performans izleme gibi geliştirici üretkenlik araçları

Mendiks

Mendix, güçlü, kurumsal düzeyde geliştirme yetenekleri sunan lider bir no-code platformdur. Kullanıcıların görsel geliştirme ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak web ve mobil platformlar için duyarlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Mendix ayrıca gelişmiş entegrasyon özellikleri sunarak mevcut kurumsal sistemleri olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Mendix'in temel özellikleri şunları içerir:

  • drag-and-drop arayüzüyle görsel geliştirme
  • Hızlı uygulama geliştirme için yeniden kullanılabilir bileşenler
  • Popüler kurumsal sistemlerle kusursuz entegrasyon
  • Daha hızlı geliştirme döngüleri için yapay zeka destekli geliştirme yetenekleri
  • Güvenlik ve yönetim özellikleri

Microsoft Power Uygulamaları

Microsoft Power Apps işletmelerin web ve mobil platformlar için güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan esnek no-code bir uygulama oluşturucudur. Microsoft ekosistemiyle entegre olan Power Apps, halihazırda Microsoft ürünlerini kullanan işletmeler için kusursuz bir deneyim sağlar. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri sunarak kurumsal uygulama geliştirme için güçlü bir seçim haline gelir. Microsoft Power Apps'in temel özellikleri şunları içerir:

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  • Çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlarla görsel geliştirme
  • Microsoft 365, Dynamics 365 ve Azure hizmetleriyle entegrasyon
  • Microsoft Power Automate'i kullanan güçlü iş mantığı ve iş akışı özellikleri
  • Power BI entegrasyonu aracılığıyla yapay zeka destekli içgörüler ve analizler
  • Kapsamlı güvenlik özellikleri ve uyumluluk yetenekleri

Kurumsal işletmeniz için doğru no-code uygulama oluşturucuyu seçmek, kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerine ve mevcut teknoloji yığınına bağlıdır. Ölçeklenebilirlik, güvenlik, özelleştirme yetenekleri ve entegrasyon seçenekleri gibi temel faktörleri göz önünde bulundurarak hızlı uygulama geliştirmeyi desteklemek ve somut iş değeri sunmak için en uygun platformu belirleyebilirsiniz.

AppMaster: Kurumsal Uygulama Geliştirme İçin Güçlü Bir Seçim

AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için özel olarak tasarlanmış no-code bir platformdur. Onu rakiplerinden ayıran şey, güçlü özellikleri, güçlü entegrasyonları ve kaynak koduyla gerçek uygulamalar oluşturma yeteneğidir. Bu, optimum performansı ve ölçeklenebilirliği sağlayarak kurumsal işletmeler için son derece uygun bir seçim haline getirir. AppMaster öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Görsel veri modelleme: AppMaster kullanıcıların uygulamaları için görsel olarak veri modelleri veya veritabanı şemaları oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini basitleştirir.
  • İş süreci tasarımı: AppMaster İş Süreci Tasarımcısı, kullanıcılara uygulama mantığını görsel olarak tanımlama yetkisi vererek geliştirme sürecinde kodlama uzmanlığı ihtiyacını azaltır.
  • REST API ve WSS endpoints: AppMaster REST API ve WSS endpoints oluşturarak geliştiricilerin harici sistemleri ve API'leri sorunsuz bir şekilde entegre etmesini kolaylaştırır.
  • Oluşturulan kaynak kodu ve yürütülebilir dosyalar: Birçok no-code platformdan farklı olarak AppMaster, kullanıcıların yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta Kurumsal aboneler için kaynak kodu elde etmesine olanak tanır. Bu, işletmelerin uygulamalarını şirket içinde barındırmalarına olanak tanıyarak ek bir esneklik ve kontrol katmanı sağlar.
  • Ölçeklenebilirlik: AppMaster arka uç uygulamaları oluşturmak için Go (golang) programlama dilini kullanması, kurumsal kullanım durumlarının yüksek yük taleplerini karşılayarak mükemmel ölçeklenebilirlik sağlar.
  • PostgreSQL ile uyumluluk: AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir, bu da işletmelerin mevcut veritabanı sistemlerinden yararlanmalarını kolaylaştırır.
  • Hızlı geliştirme: AppMaster ile kullanıcılar 30 saniyeden kısa sürede yeni uygulamalar oluşturabilir; bu, hızlı yinelemeler ve güncellemeler gerektiren kurumsal ortamlar için idealdir.

Mevcut Kurumsal Sistemler için Entegrasyonlar ve Destek

Kurumsal bir ortamda no-code bir platform benimsemenin en kritik yönlerinden biri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, BT hizmet yönetimi (ITSM) gibi mevcut sistemlerle entegrasyon yeteneğidir. araçlar ve daha fazlası. Sorunsuz entegrasyon, uygulamalarınızın altyapınızdaki diğer sistemlerle iletişim kurabilmesini sağlayarak veri akışını ve iş süreçlerini kolaylaştırır. AppMaster da dahil olmak üzere kurumlara yönelik en iyi no-code platformlar, popüler kurumsal sistemlerle yerleşik entegrasyon yetenekleri sunar.

Üstelik bu platformlar genellikle kullanımı kolay API'ler ve webhooks sağlayarak geliştiricilerin ihtiyaç halinde özel entegrasyon çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Dahası, no-code alandaki satıcılar genellikle kullanıcıların hızlanmasına ve platformdan en fazla değeri elde etmesine yardımcı olmak için kapsamlı belgeler, eğitimler ve eğitim materyalleri sunar. Önde gelen no-code platformlar aynı zamanda profesyonel hizmet ekiplerine ve özel müşteri başarı yöneticilerine sahiptir ve Enterprise abonelerine platformun sorunsuz bir şekilde uygulanmasını ve uygulama geliştirme çabalarında sürekli başarıyı sağlamak için yüksek düzeyde destek sunar.

No-Code Çözümlerle İşletmenizi Geleceğe Hazırlayın

Kurumsal uygulama geliştirmeniz için no-code çözümleri benimsemek, uygulama oluşturma sürecinizi önemli ölçüde hızlandırabilir, BT ve BT dışı departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirebilir ve günümüz pazarında rekabet gücünüzü artırabilir. AppMaster gibi no-code uygulama geliştirme araçlarını benimseyerek şunları yapabilirsiniz:

  • Daha düşük geliştirme maliyetleri: No-code platformlar, programlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldırarak veya en aza indirerek ve vatandaş geliştiricilerin sürece katılmasını sağlayarak uygulama geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir .
  • Pazara çıkış süresini hızlandırın: no-code araçlarla uygulama geliştirme çok daha hızlı hale gelir ve işletmenizin değişen pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve yeni fırsatları yakalamasına olanak tanır.
  • Çalışan üretkenliğini artırın: Geliştirici olmayan kişileri uygulama oluşturma konusunda desteklemek, BT ekibinizin altyapıyı optimize etme, güvenliği artırma veya diğer yüksek öncelikli görevleri ele alma gibi daha stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanır.
  • İşlevler arası işbirliğini teşvik edin: No-code platformlar, BT ve BT dışı departmanlar arasındaki işbirliğini teşvik ederek hem kullanıcıların hem de kuruluş içindeki diğer paydaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan uygulamalar sağlar.
  • İşletmenizi geleceğe hazır hale getirin: No-code çözümler işletmenizin çevik ve uyarlanabilir kalmasına yardımcı olabilir, ortaya çıkan yeni teknoloji trendlerine yanıt vermenize ve inovasyonun ön saflarında kalmanıza olanak tanır.

Kurumsal işletmeler için no-code uygulama oluşturucuların artan popülaritesi, ölçeklenebilir, güvenli ve güçlü uygulamalar oluşturmanın güçlü bir yolunu sunuyor. İşletmelerin ihtiyaçlarını özel olarak karşılayan ve çok çeşitli özellik ve yetenekler sunan AppMaster gibi platformları göz önünde bulundurarak işletmeniz günümüzün teknoloji odaklı dünyasında gelişmeye daha iyi hazırlanacaktır. no-code çözümleri benimsemek, maliyetlerin azalmasına, geliştirme sürelerinin hızlandırılmasına ve işbirliğinin iyileştirilmesine yol açarak işletmenizi yeni başarı seviyelerine taşıyabilir.

Kod gerektirmeyen uygulama geliştiriciler kurumsal düzeyde güvenlik gereksinimlerini karşılayabilir mi?

Evet, kuruluşlara yönelik en iyi no-code uygulama geliştiricileri güvenliğe öncelik verir ve SOC 2, GDPR ve HIPAA uyumluluğu gibi sektördeki en iyi uygulamalara ve standartlara uyar. Ayrıca birçok platform, kuruluşun ihtiyaçlarına göre güvenlik ayarlarının özelleştirilmesine olanak tanır.

Kod gerektirmeyen uygulama geliştiriciler mevcut kurumsal sistemlerle entegre olabilir mi?

Evet, birçok no-code uygulama oluşturucu, CRM, ERP ve ITSM araçları gibi popüler kurumsal sistemlerle entegrasyon seçenekleri sunarak kesintisiz veri alışverişine ve kolaylaştırılmış süreçlere olanak tanır.

Kurumsal işletmeler neden kodsuz uygulama oluşturucuları kullanmayı düşünmelidir?

No-code uygulama oluşturucular, kurumsal uygulama geliştirmeyi hızlandırabilir, pazara sunma süresini kısaltabilir, geliştirme maliyetlerini düşürebilir ve geliştirici olmayanların geliştirme sürecine katılmasına olanak sağlayabilir.

İşletmeler kod gerektirmeyen uygulama geliştiricilerden ne tür destek bekleyebilir?

Çoğu no-code uygulama oluşturucu satıcısı, sorunsuz bir uygulama ve sürekli iyileştirme sağlamak için belgeler, eğitimler, eğitim, profesyonel hizmetler ve özel müşteri başarı ekipleri dahil olmak üzere kapsamlı destek sunar.

İşletmeler kodsuz bir platform seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır?

Kuruluşlar ölçeklenebilirlik, güvenlik, kullanım kolaylığı, yerleşik şablonlar ve bileşenler, özelleştirme yetenekleri ve mevcut kurumsal sistemlerle entegrasyon gibi faktörleri dikkate almalıdır.

AppMaster kurumsal kodsuz uygulama geliştirme pazarında nasıl öne çıkıyor?

AppMaster veri modelleri, iş mantığı ve REST API endpoints görsel olarak oluşturulması gibi güçlü özelliklerinin yanı sıra, kaynak koduyla gerçek uygulamalar oluşturabilme, optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlama gibi güçlü özellikleriyle öne çıkıyor.

Kodsuz uygulama oluşturucular nelerdir?

No-code uygulama oluşturucular, geliştirme sürecini kolaylaştırmak için görsel geliştirme ortamlarından ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak herhangi bir kod yazmadan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyan araçlardır.

İşletmeler için en iyi kodsuz uygulama geliştiricilere ilişkin bazı örnekler nelerdir?

Kuruluşlar için en iyi no-code uygulama oluşturuculara örnek olarak AppMaster, OutSystems, Mendix ve Microsoft Power Apps verilebilir.

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