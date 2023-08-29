Kurumsal İşletmeler için En İyi Kodsuz Uygulama Oluşturucular

Son yıllarda kodsuz uygulama geliştiricilerin yükselişi, kuruluşların yazılım geliştirmeye yaklaşımında devrim yarattı. No-code platformlar, tüm süreci basitleştirerek kurumsal işletmeler için hızlı uygulama geliştirme olanağı sağlar. Bu platformlar, geliştirici olmayanların görsel geliştirme ortamlarından ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak karmaşık, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. No-code uygulama oluşturucular, kurumsal işletmelerin aşağıdakileri gerçekleştirmesi için yeni fırsatlar yarattı:

Uygulama geliştirmeyi hızlandırın ve pazara sunma süresini kısaltın

Geliştirici olmayanların geliştirme sürecine katılmasına izin vererek geliştirme maliyetlerini düşürün

İşlevler arası işbirliğini teşvik edin ve BT ile iş birimleri arasındaki boşluğu doldurun

BT bağımlılığını azaltarak çevik yinelemeyi ve sürekli iyileştirmeyi etkinleştirin

Gereksinimler değiştiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borcu en aza indirin

Piyasada pek çok no-code uygulama oluşturucu bulunsa da işletmelerin gereksinimlerine, süreçlerine ve sistemlerine uygun doğru platformu seçmeleri gerekiyor. Bu makalede, no-code uygulama oluşturucu seçerken dikkate alınması gereken temel faktörleri inceleyeceğiz ve pazardaki en iyi platformlardan bazılarını analiz edeceğiz.

No-Code Platform Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Faktörler

Farklı no-code uygulama oluşturucuları değerlendirirken işletmelerin akılda tutması gereken çeşitli faktörler vardır. Seçilen platformun kuruluşunuzun ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

Ölçeklenebilirlik

İşletmeler, organizasyon büyüdükçe ölçeklenebilecek no-code bir platform seçmelidir. Platformun mimarisi, güvenilir performans ve yanıt verme yeteneği sağlarken yüksek yüklü kullanım durumlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Güvenlik

Güvenlik, kuruluşlar için en önemli önceliktir; bu nedenle no-code uygulama geliştiricilerin SOC 2, GDPR veya HIPAA uyumluluğu gibi sektör lideri standartlara ve en iyi uygulamalara uyması gerekir. Ayrıca platform, kuruluşun güvenlik politikalarıyla uyum sağlamak için özelleştirilebilir güvenlik ayarları ve rol tabanlı erişim kontrolleri sunmalıdır.

Kullanım kolaylığı

Teknik olmayan kullanıcılara hitap eden kullanıcı dostu bir arayüz, benimsemeyi teşvik etmek ve geliştirici olmayanları uygulama oluşturma konusunda güçlendirmek için gereklidir. Platform, geliştirme sürecini basitleştiren görsel bir geliştirme ortamı, sürükle ve bırak bileşenleri ve sezgisel sihirbazlar sağlamalıdır.

Yerleşik Şablonlar ve Bileşenler

No-code platformlar, kuruluşun gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen, önceden oluşturulmuş şablonlardan ve bileşenlerden oluşan bir kitaplık içermelidir. Bu şablonlar hızlı uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni uygulamaları hızlı bir şekilde devreye alabilmelerini sağlar.

Özelleştirme Yetenekleri

Kuruluşların genellikle önceden oluşturulmuş bileşenlerin karşılayamayacağı özel gereksinimleri vardır. Bu nedenle seçilen platform, uygulamaları kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlamak için güçlü ancak esnek özelleştirme yetenekleri sağlamalıdır.

Mevcut Kurumsal Sistemlerle Entegrasyon

CRM, ERP ve ITSM araçları gibi mevcut sistemlerle kusursuz entegrasyon, veri alışverişini ve iş akışlarını kolaylaştırmak için çok önemlidir. Seçilen platform, kuruluşun teknoloji yığınıyla uyumluluğu sağlamak için kapsamlı API yetenekleri ve entegrasyon seçenekleri sunmalıdır.

İşletmeler için En İyi No-Code Uygulama Geliştiricileri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Aşağıda kurumsal işletmeler için özel olarak tasarlanmış en no-code uygulama geliştiricilerden bazılarının karşılaştırmalı bir analizi bulunmaktadır:

AppMaster

AppMaster, kullanıcıların görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı no-code bir platformdur. Görsel olarak veri modelleri oluşturma, iş mantığı, REST API endpoints ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü bileşenleri gibi güçlü özellikleriyle AppMaster, kurumsal uygulama geliştirme için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. Üstelik AppMaster, kaynak koduyla oluşturulan gerçek uygulamaları sunarak optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlar. AppMaster temel özellikleri şunları içerir:

Görsel veri modeli ve iş süreci tasarımı

REST API ve WebSocket endpoint oluşturma

oluşturma Web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzü bileşenlerini sürükleyip bırakın

Optimum performans ve ölçeklenebilirlik için kaynak koduyla gerçek uygulamalar oluşturma yeteneği

Popüler kurumsal sistemlerle entegrasyon seçenekleri

Son derece özelleştirilebilir güvenlik ayarları ve rol tabanlı erişim kontrolleri

Çıkış Sistemleri

OutSystems, kurumsal düzeyde low-code yetenekleriyle bilinen, popüler no-code bir platformdur. Kullanıcıların, büyüyen kuruluşların taleplerini karşılayacak şekilde ölçeklenebilen, görev açısından kritik uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. OutSystems, önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan geniş kütüphanesi ve kullanıcı dostu drag-and-drop arayüzüyle, işletmelerin çeşitli kullanım durumları için hızlı bir şekilde duyarlı web ve mobil uygulamalar geliştirmesine olanak tanır. OutSystems'in temel özellikleri şunları içerir:

Web ve mobil platformlar için hızlı uygulama geliştirme

Daha hızlı süreç otomasyonu ve veri görselleştirmesi için geniş yelpazede önceden oluşturulmuş bileşenler

Popüler kurumsal sistemlerle entegrasyon

Kapsamlı güvenlik ve uyumluluk özellikleri

Tek tıklamayla dağıtım ve gerçek zamanlı performans izleme gibi geliştirici üretkenlik araçları

Mendiks

Mendix, güçlü, kurumsal düzeyde geliştirme yetenekleri sunan lider bir no-code platformdur. Kullanıcıların görsel geliştirme ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanarak web ve mobil platformlar için duyarlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Mendix ayrıca gelişmiş entegrasyon özellikleri sunarak mevcut kurumsal sistemleri olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Mendix'in temel özellikleri şunları içerir:

drag-and-drop arayüzüyle görsel geliştirme

arayüzüyle görsel geliştirme Hızlı uygulama geliştirme için yeniden kullanılabilir bileşenler

Popüler kurumsal sistemlerle kusursuz entegrasyon

Daha hızlı geliştirme döngüleri için yapay zeka destekli geliştirme yetenekleri

Güvenlik ve yönetim özellikleri

Microsoft Power Uygulamaları

Microsoft Power Apps işletmelerin web ve mobil platformlar için güçlü uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan esnek no-code bir uygulama oluşturucudur. Microsoft ekosistemiyle entegre olan Power Apps, halihazırda Microsoft ürünlerini kullanan işletmeler için kusursuz bir deneyim sağlar. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve kapsamlı entegrasyon seçenekleri sunarak kurumsal uygulama geliştirme için güçlü bir seçim haline gelir. Microsoft Power Apps'in temel özellikleri şunları içerir:

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Çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlarla görsel geliştirme

Microsoft 365, Dynamics 365 ve Azure hizmetleriyle entegrasyon

Microsoft Power Automate'i kullanan güçlü iş mantığı ve iş akışı özellikleri

Power BI entegrasyonu aracılığıyla yapay zeka destekli içgörüler ve analizler

Kapsamlı güvenlik özellikleri ve uyumluluk yetenekleri

Kurumsal işletmeniz için doğru no-code uygulama oluşturucuyu seçmek, kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerine ve mevcut teknoloji yığınına bağlıdır. Ölçeklenebilirlik, güvenlik, özelleştirme yetenekleri ve entegrasyon seçenekleri gibi temel faktörleri göz önünde bulundurarak hızlı uygulama geliştirmeyi desteklemek ve somut iş değeri sunmak için en uygun platformu belirleyebilirsiniz.

AppMaster: Kurumsal Uygulama Geliştirme İçin Güçlü Bir Seçim

AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için özel olarak tasarlanmış no-code bir platformdur. Onu rakiplerinden ayıran şey, güçlü özellikleri, güçlü entegrasyonları ve kaynak koduyla gerçek uygulamalar oluşturma yeteneğidir. Bu, optimum performansı ve ölçeklenebilirliği sağlayarak kurumsal işletmeler için son derece uygun bir seçim haline getirir. AppMaster öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır:

Görsel veri modelleme: AppMaster kullanıcıların uygulamaları için görsel olarak veri modelleri veya veritabanı şemaları oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini basitleştirir.

kullanıcıların uygulamaları için görsel olarak veri modelleri veya veritabanı şemaları oluşturmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini basitleştirir. İş süreci tasarımı: AppMaster İş Süreci Tasarımcısı, kullanıcılara uygulama mantığını görsel olarak tanımlama yetkisi vererek geliştirme sürecinde kodlama uzmanlığı ihtiyacını azaltır.

İş Süreci Tasarımcısı, kullanıcılara uygulama mantığını görsel olarak tanımlama yetkisi vererek geliştirme sürecinde kodlama uzmanlığı ihtiyacını azaltır. REST API ve WSS endpoints : AppMaster REST API ve WSS endpoints oluşturarak geliştiricilerin harici sistemleri ve API'leri sorunsuz bir şekilde entegre etmesini kolaylaştırır.

REST API ve WSS oluşturarak geliştiricilerin harici sistemleri ve API'leri sorunsuz bir şekilde entegre etmesini kolaylaştırır. Oluşturulan kaynak kodu ve yürütülebilir dosyalar: Birçok no-code platformdan farklı olarak AppMaster , kullanıcıların yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta Kurumsal aboneler için kaynak kodu elde etmesine olanak tanır. Bu, işletmelerin uygulamalarını şirket içinde barındırmalarına olanak tanıyarak ek bir esneklik ve kontrol katmanı sağlar.

Birçok platformdan farklı olarak , kullanıcıların yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta Kurumsal aboneler için kaynak kodu elde etmesine olanak tanır. Bu, işletmelerin uygulamalarını şirket içinde barındırmalarına olanak tanıyarak ek bir esneklik ve kontrol katmanı sağlar. Ölçeklenebilirlik: AppMaster arka uç uygulamaları oluşturmak için Go (golang) programlama dilini kullanması, kurumsal kullanım durumlarının yüksek yük taleplerini karşılayarak mükemmel ölçeklenebilirlik sağlar.

arka uç uygulamaları oluşturmak için Go (golang) programlama dilini kullanması, kurumsal kullanım durumlarının yüksek yük taleplerini karşılayarak mükemmel ölçeklenebilirlik sağlar. PostgreSQL ile uyumluluk: AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir, bu da işletmelerin mevcut veritabanı sistemlerinden yararlanmalarını kolaylaştırır.

uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir, bu da işletmelerin mevcut veritabanı sistemlerinden yararlanmalarını kolaylaştırır. Hızlı geliştirme: AppMaster ile kullanıcılar 30 saniyeden kısa sürede yeni uygulamalar oluşturabilir; bu, hızlı yinelemeler ve güncellemeler gerektiren kurumsal ortamlar için idealdir.

Mevcut Kurumsal Sistemler için Entegrasyonlar ve Destek

Kurumsal bir ortamda no-code bir platform benimsemenin en kritik yönlerinden biri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, BT hizmet yönetimi (ITSM) gibi mevcut sistemlerle entegrasyon yeteneğidir. araçlar ve daha fazlası. Sorunsuz entegrasyon, uygulamalarınızın altyapınızdaki diğer sistemlerle iletişim kurabilmesini sağlayarak veri akışını ve iş süreçlerini kolaylaştırır. AppMaster da dahil olmak üzere kurumlara yönelik en iyi no-code platformlar, popüler kurumsal sistemlerle yerleşik entegrasyon yetenekleri sunar.

Üstelik bu platformlar genellikle kullanımı kolay API'ler ve webhooks sağlayarak geliştiricilerin ihtiyaç halinde özel entegrasyon çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Dahası, no-code alandaki satıcılar genellikle kullanıcıların hızlanmasına ve platformdan en fazla değeri elde etmesine yardımcı olmak için kapsamlı belgeler, eğitimler ve eğitim materyalleri sunar. Önde gelen no-code platformlar aynı zamanda profesyonel hizmet ekiplerine ve özel müşteri başarı yöneticilerine sahiptir ve Enterprise abonelerine platformun sorunsuz bir şekilde uygulanmasını ve uygulama geliştirme çabalarında sürekli başarıyı sağlamak için yüksek düzeyde destek sunar.

No-Code Çözümlerle İşletmenizi Geleceğe Hazırlayın

Kurumsal uygulama geliştirmeniz için no-code çözümleri benimsemek, uygulama oluşturma sürecinizi önemli ölçüde hızlandırabilir, BT ve BT dışı departmanlar arasındaki işbirliğini geliştirebilir ve günümüz pazarında rekabet gücünüzü artırabilir. AppMaster gibi no-code uygulama geliştirme araçlarını benimseyerek şunları yapabilirsiniz:

Daha düşük geliştirme maliyetleri: No-code platformlar, programlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldırarak veya en aza indirerek ve vatandaş geliştiricilerin sürece katılmasını sağlayarak uygulama geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir .

platformlar, programlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldırarak veya en aza indirerek ve vatandaş geliştiricilerin sürece katılmasını sağlayarak uygulama geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir . Pazara çıkış süresini hızlandırın: no-code araçlarla uygulama geliştirme çok daha hızlı hale gelir ve işletmenizin değişen pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve yeni fırsatları yakalamasına olanak tanır.

araçlarla uygulama geliştirme çok daha hızlı hale gelir ve işletmenizin değişen pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve yeni fırsatları yakalamasına olanak tanır. Çalışan üretkenliğini artırın: Geliştirici olmayan kişileri uygulama oluşturma konusunda desteklemek, BT ekibinizin altyapıyı optimize etme, güvenliği artırma veya diğer yüksek öncelikli görevleri ele alma gibi daha stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanır.

Geliştirici olmayan kişileri uygulama oluşturma konusunda desteklemek, BT ekibinizin altyapıyı optimize etme, güvenliği artırma veya diğer yüksek öncelikli görevleri ele alma gibi daha stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanır. İşlevler arası işbirliğini teşvik edin: No-code platformlar, BT ve BT dışı departmanlar arasındaki işbirliğini teşvik ederek hem kullanıcıların hem de kuruluş içindeki diğer paydaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan uygulamalar sağlar.

platformlar, BT ve BT dışı departmanlar arasındaki işbirliğini teşvik ederek hem kullanıcıların hem de kuruluş içindeki diğer paydaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan uygulamalar sağlar. İşletmenizi geleceğe hazır hale getirin: No-code çözümler işletmenizin çevik ve uyarlanabilir kalmasına yardımcı olabilir, ortaya çıkan yeni teknoloji trendlerine yanıt vermenize ve inovasyonun ön saflarında kalmanıza olanak tanır.

Kurumsal işletmeler için no-code uygulama oluşturucuların artan popülaritesi, ölçeklenebilir, güvenli ve güçlü uygulamalar oluşturmanın güçlü bir yolunu sunuyor. İşletmelerin ihtiyaçlarını özel olarak karşılayan ve çok çeşitli özellik ve yetenekler sunan AppMaster gibi platformları göz önünde bulundurarak işletmeniz günümüzün teknoloji odaklı dünyasında gelişmeye daha iyi hazırlanacaktır. no-code çözümleri benimsemek, maliyetlerin azalmasına, geliştirme sürelerinin hızlandırılmasına ve işbirliğinin iyileştirilmesine yol açarak işletmenizi yeni başarı seviyelerine taşıyabilir.