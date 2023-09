Beste app-bouwers zonder code voor grote ondernemingen

De afgelopen jaren heeft de opkomst van no-code app-bouwers een revolutie teweeggebracht in de manier waarop organisaties softwareontwikkeling benaderen. No-code platforms maken snelle applicatie-ontwikkeling voor ondernemingen mogelijk door het hele proces te vereenvoudigen. Deze platforms stellen niet-ontwikkelaars in staat complexe, schaalbare applicaties te creëren door gebruik te maken van visuele ontwikkelomgevingen en vooraf gebouwde componenten. App-bouwers No-code hebben nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor ondernemingen om:

Versnel de ontwikkeling van applicaties en verkort de time-to-market

Verlaag de ontwikkelingskosten door niet-ontwikkelaars te laten deelnemen aan het ontwikkelingsproces

Bevorder cross-functionele samenwerking en overbrug de kloof tussen IT en bedrijfseenheden

Maak agile iteratie en continue verbetering mogelijk door de afhankelijkheid van IT te verminderen

Minimaliseer de technische schulden door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten veranderen

Hoewel er veel no-code app-bouwers op de markt zijn, moeten bedrijven het juiste platform kiezen dat aansluit bij hun vereisten, processen en systemen. In dit artikel onderzoeken we de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een app no-code, en analyseren we enkele van de beste platforms op de markt.

Belangrijke factoren waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een platform No-Code

Er zijn verschillende factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het evalueren van verschillende app-bouwers no-code. Om er zeker van te zijn dat het gekozen platform voldoet aan de behoeften van uw organisatie, moet u rekening houden met de volgende aspecten:

Schaalbaarheid

Bedrijven moeten een no-code -platform selecteren dat kan worden geschaald naarmate de organisatie groeit. De architectuur van het platform moet worden ontworpen om gebruiksscenario's met hoge belasting aan te kunnen en tegelijkertijd betrouwbare prestaties en reactievermogen te bieden.

Beveiliging

Beveiliging is een topprioriteit voor ondernemingen; Daarom moeten app-bouwers no-code zich houden aan toonaangevende normen en best practices, zoals SOC 2, GDPR of HIPAA-compliance. Bovendien moet het platform aanpasbare beveiligingsinstellingen en op rollen gebaseerde toegangscontroles bieden om aan te sluiten bij het beveiligingsbeleid van de organisatie.

Makkelijk te gebruiken

Een gebruiksvriendelijke interface die zich richt op niet-technische gebruikers is essentieel voor het bevorderen van adoptie en het in staat stellen van niet-ontwikkelaars om applicaties te creëren. Het platform moet een visuele ontwikkelomgeving, drag-and-drop- componenten en intuïtieve wizards bieden die het ontwikkelingsproces vereenvoudigen.

Ingebouwde sjablonen en componenten

Platforms No-code moeten een bibliotheek met vooraf gebouwde sjablonen en componenten bevatten die eenvoudig kunnen worden aangepast aan de vereisten van de organisatie. Deze sjablonen maken een snelle ontwikkeling van applicaties mogelijk, zodat bedrijven snel nieuwe applicaties kunnen implementeren om aan hun behoeften te voldoen.

Aanpassingsmogelijkheden

Bedrijven hebben vaak specifieke vereisten waar kant-en-klare componenten mogelijk niet aan voldoen. Het gekozen platform moet dus krachtige, maar toch flexibele aanpassingsmogelijkheden bieden om applicaties af te stemmen op de unieke behoeften van de organisatie.

Integratie met bestaande bedrijfssystemen

Naadloze integratie met bestaande systemen, zoals CRM-, ERP- en ITSM-tools, is essentieel voor het stroomlijnen van gegevensuitwisseling en workflows. Het gekozen platform moet uitgebreide API- mogelijkheden en integratieopties bieden om compatibiliteit met de technologiestack van de organisatie te garanderen.

Beste app No-Code voor ondernemingen: een vergelijkende analyse

Hieronder vindt u een vergelijkende analyse van enkele van de beste app-bouwers no-code op maat gemaakt voor zakelijke bedrijven:

AppMaster

AppMaster is een uitgebreid no-code platform waarmee gebruikers visueel backend-, web- en mobiele applicaties kunnen creëren. Met zijn krachtige functies, zoals het visueel creëren van datamodellen , bedrijfslogica, REST API- endpoints en aanpasbare UI-componenten, onderscheidt AppMaster zich als een uitstekende keuze voor de ontwikkeling van zakelijke apps. Bovendien biedt AppMaster echte applicaties die zijn gegenereerd met broncode, waardoor optimale prestaties en schaalbaarheid worden gegarandeerd. De belangrijkste kenmerken van AppMaster zijn onder meer:

Visueel datamodel en bedrijfsprocesontwerp

REST API en WebSocket- endpoint

Drag-and-drop UI-componenten voor web- en mobiele applicaties

Mogelijkheid om echte applicaties te genereren met broncode voor optimale prestaties en schaalbaarheid

Integratieopties met populaire bedrijfssystemen

Zeer aanpasbare beveiligingsinstellingen en op rollen gebaseerde toegangscontroles

OutSystems

OutSystems is een populair no-code platform dat bekend staat om zijn low-code -mogelijkheden op ondernemingsniveau. Het stelt gebruikers in staat bedrijfskritische applicaties te creëren die kunnen worden geschaald om aan de eisen van groeiende organisaties te voldoen. Met zijn uitgebreide bibliotheek met vooraf gebouwde componenten en gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface stelt OutSystems bedrijven in staat snel responsieve web- en mobiele applicaties te ontwikkelen voor verschillende gebruiksscenario's. De belangrijkste kenmerken van OutSystems zijn onder meer:

Snelle applicatie-ontwikkeling voor web- en mobiele platforms

Breed scala aan vooraf gebouwde componenten voor snellere procesautomatisering en datavisualisatie

Integratie met populaire bedrijfssystemen

Uitgebreide beveiligings- en compliancefuncties

Productiviteitstools voor ontwikkelaars, zoals implementatie met één klik en realtime prestatiemonitoring

Mendix

Mendix is ​​een toonaangevend no-code -platform dat krachtige ontwikkelingsmogelijkheden op ondernemingsniveau biedt. Het stelt gebruikers in staat responsieve applicaties te creëren voor web- en mobiele platforms met behulp van visuele ontwikkeling en vooraf gebouwde componenten. Mendix biedt ook geavanceerde integratiefuncties, waardoor het een uitstekende keuze is voor bedrijven met bestaande bedrijfssystemen. De belangrijkste kenmerken van Mendix zijn onder meer:

Visuele ontwikkeling met drag-and-drop interface

interface Herbruikbare componenten voor snelle applicatieontwikkeling

Naadloze integratie met populaire bedrijfssystemen

Door AI ondersteunde ontwikkelingsmogelijkheden voor snellere ontwikkelingscycli

Beveiligings- en beheerfuncties

Microsoft Power-apps

Microsoft Power Apps is een flexibele app-bouwer no-code waarmee bedrijven krachtige applicaties voor web- en mobiele platforms kunnen maken. Geïntegreerd met het Microsoft-ecosysteem biedt Power Apps een naadloze ervaring voor bedrijven die al Microsoft-producten gebruiken. Het biedt een uitgebreid scala aan vooraf gebouwde componenten, sjablonen en uitgebreide integratieopties, waardoor het een krachtige keuze is voor de ontwikkeling van zakelijke apps. De belangrijkste kenmerken van Microsoft Power Apps zijn onder meer:

Visuele ontwikkeling met een breed scala aan vooraf gebouwde componenten en sjablonen

Integratie met Microsoft 365, Dynamics 365 en Azure-services

Krachtige bedrijfslogica en workflowmogelijkheden met behulp van Microsoft Power Automate

AI-gestuurde inzichten en analyses via Power BI-integratie

Uitgebreide beveiligingsfuncties en compliancemogelijkheden

Het selecteren van de juiste app no-code voor uw onderneming hangt af van de unieke vereisten van uw organisatie en de bestaande technologiestapel. Door sleutelfactoren als schaalbaarheid, beveiliging, aanpassingsmogelijkheden en integratieopties in overweging te nemen, kunt u het meest geschikte platform identificeren om snelle applicatieontwikkeling te stimuleren en tastbare bedrijfswaarde te leveren.

AppMaster: een krachtige keuze voor de ontwikkeling van zakelijke apps

AppMaster is een no-code platform dat speciaal is ontworpen voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties. Wat het onderscheidt van de concurrentie is de krachtige reeks functies, krachtige integraties en de mogelijkheid om echte applicaties met broncode te genereren. Dit zorgt voor optimale prestaties en schaalbaarheid, waardoor het een zeer geschikte keuze is voor zakelijke bedrijven. Enkele van de opvallende kenmerken van AppMaster zijn:

Visuele datamodellering: AppMaster kunnen gebruikers visueel datamodellen of databaseschema's voor hun applicaties maken, waardoor het ontwikkelingsproces wordt vereenvoudigd.

kunnen gebruikers visueel datamodellen of databaseschema's voor hun applicaties maken, waardoor het ontwikkelingsproces wordt vereenvoudigd. Ontwerp van bedrijfsprocessen: AppMaster 's Business Process Designer stelt gebruikers in staat applicatielogica visueel te definiëren, waardoor de behoefte aan codeerexpertise in het ontwikkelingsproces wordt verminderd.

's Business Process Designer stelt gebruikers in staat applicatielogica visueel te definiëren, waardoor de behoefte aan codeerexpertise in het ontwikkelingsproces wordt verminderd. REST API en WSS- endpoints : AppMaster genereert REST API- en WSS- endpoints , waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijk wordt om externe systemen en API's naadloos te integreren.

genereert REST API- en WSS- , waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijk wordt om externe systemen en API's naadloos te integreren. Gegenereerde broncode en uitvoerbare bestanden: In tegenstelling tot veel platforms no-code , stelt AppMaster gebruikers in staat uitvoerbare binaire bestanden of zelfs broncode voor Enterprise-abonnees te verkrijgen. Hierdoor kunnen bedrijven hun applicaties op locatie hosten, wat een extra laag flexibiliteit en controle biedt.

In tegenstelling tot veel platforms , stelt gebruikers in staat uitvoerbare binaire bestanden of zelfs broncode voor Enterprise-abonnees te verkrijgen. Hierdoor kunnen bedrijven hun applicaties op locatie hosten, wat een extra laag flexibiliteit en controle biedt. Schaalbaarheid: AppMaster 's gebruik van de Go (golang) programmeertaal voor het genereren van backend-applicaties zorgt voor uitstekende schaalbaarheid en komt tegemoet aan de hoge eisen van zakelijke gebruiksscenario's.

's gebruik van de Go (golang) programmeertaal voor het genereren van backend-applicaties zorgt voor uitstekende schaalbaarheid en komt tegemoet aan de hoge eisen van zakelijke gebruiksscenario's. Compatibiliteit met PostgreSQL: AppMaster applicaties kunnen met elke PostgreSQL -compatibele database als primaire database werken, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om hun bestaande databasesystemen te benutten.

applicaties kunnen met elke PostgreSQL -compatibele database als primaire database werken, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om hun bestaande databasesystemen te benutten. Snelle ontwikkeling: Met AppMaster kunnen gebruikers in minder dan 30 seconden nieuwe applicaties genereren, ideaal voor bedrijfsomgevingen die snelle iteraties en updates vereisen.

Integraties en ondersteuning voor bestaande bedrijfssystemen

Een van de meest kritische aspecten van het adopteren van een no-code platform in een bedrijfsomgeving is het vermogen ervan om te integreren met bestaande systemen, zoals CRM-oplossingen (Customer Relationship Management), ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) en IT-servicemanagement (ITSM). gereedschap, en meer. Naadloze integratie zorgt ervoor dat uw applicaties kunnen communiceren met de andere systemen in uw infrastructuur, waardoor de gegevensstroom en bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd. De beste no-code platforms voor ondernemingen, waaronder AppMaster, bieden ingebouwde integratiemogelijkheden met populaire bedrijfssystemen.

Bovendien bieden deze platforms vaak eenvoudig te gebruiken API's en webhooks, waardoor ontwikkelaars indien nodig aangepaste integratieoplossingen kunnen creëren. Bovendien bieden leveranciers in de no-code -wereld doorgaans uitgebreide documentatie, tutorials en trainingsmateriaal aan om gebruikers te helpen aan de slag te gaan en de meeste waarde uit het platform te halen. Toonaangevende no-code platforms beschikken ook over professionele serviceteams en toegewijde klantsuccesmanagers, die Enterprise-abonnees een hoog niveau van ondersteuning bieden om een ​​soepele implementatie van het platform en aanhoudend succes bij hun app-ontwikkelingsinspanningen te garanderen.

Bereid uw bedrijf voor op de toekomst met oplossingen No-Code

Het adopteren van no-code oplossingen voor de ontwikkeling van uw bedrijfsapps kan het creatieproces van uw applicaties aanzienlijk versnellen, de samenwerking tussen IT- en niet-IT-afdelingen verbeteren en uw concurrentievermogen op de huidige markt vergroten. Door app-ontwikkelingstools no-code zoals AppMaster, te omarmen, kunt u:

Lagere ontwikkelingskosten: Platformen No-code kunnen de ontwikkelingskosten van applicaties drastisch verlagen door de behoefte aan programmeerexpertise te elimineren of te minimaliseren en burgerontwikkelaars in staat te stellen aan het proces deel te nemen.

Platformen kunnen de ontwikkelingskosten van applicaties drastisch verlagen door de behoefte aan programmeerexpertise te elimineren of te minimaliseren en burgerontwikkelaars in staat te stellen aan het proces deel te nemen. Versnel de time-to-market: Met tools no-code wordt de ontwikkeling van applicaties veel sneller, waardoor uw bedrijf snel kan reageren op veranderende markteisen en nieuwe kansen kan grijpen.

Met tools wordt de ontwikkeling van applicaties veel sneller, waardoor uw bedrijf snel kan reageren op veranderende markteisen en nieuwe kansen kan grijpen. Verhoog de productiviteit van medewerkers: Door niet-ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te maken, kan uw IT-team zich concentreren op meer strategische initiatieven, zoals het optimaliseren van de infrastructuur, het verbeteren van de beveiliging of het aanpakken van andere taken met hoge prioriteit.

Door niet-ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te maken, kan uw IT-team zich concentreren op meer strategische initiatieven, zoals het optimaliseren van de infrastructuur, het verbeteren van de beveiliging of het aanpakken van andere taken met hoge prioriteit. Bevorder cross-functionele samenwerking: No-code platforms bevorderen de samenwerking tussen IT- en niet-IT-afdelingen, wat resulteert in applicaties die beter voldoen aan de behoeften van zowel gebruikers als andere belanghebbenden binnen de organisatie.

platforms bevorderen de samenwerking tussen IT- en niet-IT-afdelingen, wat resulteert in applicaties die beter voldoen aan de behoeften van zowel gebruikers als andere belanghebbenden binnen de organisatie. Maak uw bedrijf toekomstbestendig: oplossingen No-code kunnen uw bedrijf helpen wendbaar en aanpasbaar te blijven, zodat u kunt reageren op nieuwe technologische trends zodra deze zich voordoen en voorop kunt blijven lopen op het gebied van innovatie.

De groeiende populariteit van no-code app-bouwers voor ondernemingen biedt een krachtige manier om schaalbare, veilige en krachtige applicaties te creëren. Door platforms zoals AppMaster te overwegen die specifiek inspelen op de behoeften van ondernemingen en een breed scala aan functies en mogelijkheden bieden, zal uw bedrijf beter voorbereid zijn om te gedijen in de technologiegedreven wereld van vandaag. Het omarmen van oplossingen no-code kan leiden tot lagere kosten, versnelde ontwikkelingstijden en verbeterde samenwerking, waardoor uw bedrijf nieuwe succeshoogten kan bereiken.