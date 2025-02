Serverseitige Rendering-Lösung, die vollständig ohne Code erstellt wurde

Renderly ist ein Tool, das Suchmaschinen dabei hilft, Websites mit dynamischen Inhalten besser zu crawlen und zu indexieren. Es bietet schnelle, vorgerenderte Versionen von Webseiten und sorgt so dafür, dass Ihre Website einen höheren Rang erhält und in Suchergebnissen besser abschneidet. Renderly bietet einen erheblichen Vorteil bei der Indexierung Ihrer Website. Anstatt mehrere Sekunden auf das Rendern einer Seite zu warten, können Suchmaschinen jede Seite Ihrer Website in weniger als 100 Millisekunden aufrufen und verarbeiten. Das bedeutet, dass Suchmaschinen dank der schnellen Reaktionszeiten statt 10 Seiten in einer Woche Hunderte oder sogar Tausende von Seiten indexieren können. Dies liegt daran, dass Suchmaschinen Ressourcen normalerweise basierend auf der für die Indexierung aufgewendeten Zeit und nicht auf der Anzahl der indexierten Seiten zuweisen.

Ziele

Entwickeln Sie eine vollständige SaaS-Lösung zum Vorab-Rendering von Webseiten mit Integrationen für Stripe, Google-Authentifizierung, Telegram (einschließlich Bot-Benachrichtigungen) und Amazon SES.

Erstellen Sie eine voll funktionsfähige mehrseitige Website mit einem Admin-Panel und einem Content-Management-System. Das CMS ist mit OpenAI zur automatischen Inhaltsgenerierung und einer Bilddatenbank zur automatischen Auswahl von Bildern, die zum Inhalt passen, integriert.

Lösung

Es wurde eine voll funktionsfähige SaaS-Rendering-Lösung entwickelt. Das System verwendet den Domänennamen, um die Site abzufragen, ihre Sitemap zu finden (einschließlich Unterstützung für mehrere Sitemaps und Verschachtelung) und eine umfassende Liste aller verfügbaren URLs zu erstellen. Diese URLs werden dann zur vorläufigen Indizierung gesendet, wobei ihre Erreichbarkeit überprüft und die Seiten zwischengespeichert werden. Scheduler werden regelmäßig ausgeführt, um die Sitemaps erneut zu überprüfen und die zwischengespeicherten Seiten zu aktualisieren. Abhängig von ihrem Abonnementplan können Benutzer anpassen, wie häufig diese Überprüfungen und Aktualisierungen erfolgen.

Von ihrem persönlichen Dashboard aus können Benutzer alle Anfragen an ihre Site überwachen, Seiten-Rendering-Ereignisse verfolgen, Ergebnisse und Leistungsmetriken überprüfen und auf einen vollständigen Ereignisverlauf zugreifen. Es waren keine zusätzlichen Integrationen mit Stripe, Google Authentication, Telegram oder Amazon SES erforderlich, da AppMaster bereits vorgefertigte Integrationsmodule bereitstellt, was die Entwicklungszeit erheblich verkürzt.

Neben dem Backend und der Webanwendung wurden eine mehrseitige Website, ein Verwaltungsbereich und ein Content-Management-System erstellt. Mithilfe der vorhandenen Module von AppMaster wurden auch Integrationen mit OpenAI und einer Bilddatenbank implementiert.

Ergebnis

Alle Aufgaben wurden sorgfältig und vorzeitig erledigt. Das Projekt wurde in nur fünf Wochen von einem Zweierteam fertiggestellt. Dank des AppMaster Webdesigners konnten wir die Mockup-Phase überspringen. Der Designer erstellte die Webseiten, Webanwendungsbildschirme und das Content-Management-System direkt in AppMaster, sodass der Ingenieur sofort mit der Einrichtung der Funktionalität beginnen konnte. Dieser optimierte Ansatz sparte sowohl bei Design als auch Layout viel Zeit.

Durch die parallele Arbeit sparten wir außerdem viel Zeit. Während sich der Designer auf die visuellen Aspekte konzentrierte, kümmerte sich der Ingenieur um das Backend. Nachdem beide Phasen abgeschlossen waren, brauchte der Ingenieur nur noch wenige Tage, um die Logik für die Elemente der Webanwendung fertigzustellen. Danach wurde das Projekt erfolgreich gestartet.

Vom AppMaster Team

Ein wesentliches Merkmal dieses Projekts ist, dass es ein Hybridprojekt ist. Mit anderen Worten, es basiert zu etwa 95 % auf AppMaster und enthält einen benutzerdefinierten Microservice für die CDP-Funktionalität . CDP steht für Chrome Developer Protocol, ein spezielles Protokoll, das das Laden und Rendern von Websites ermöglicht. Im Wesentlichen wird alles von der auf AppMaster basierenden Anwendung gesteuert. Es gibt einen kleinen Microservice, der sich um die rein technische Aufgabe der Seitengenerierung kümmert und eine Reihe hochmoderner Technologien verwendet. Es ist alles in Go geschrieben, was es schneller macht als jede andere Lösung auf dem Markt. Während unsere Konkurrenten auf JavaScript setzen – das langsamer ist – verwenden wir Go, sodass alles schnell und parallel ausgeführt werden kann.

Wir waren von der Leistung dieses Tools so beeindruckt, dass wir Teile davon direkt in die AppMaster -Infrastruktur integriert haben. Das bedeutet, dass unsere Kunden nicht nur Prerendering-Funktionen erhalten, sondern auch von extrem schnellem Prerendering direkt dort profitieren, wo wir ihre Websites hosten. Kurz gesagt, es ist eine Win-Win-Situation.

Derzeit ist bei jedem neuen Projekt, das in AppMaster erstellt wird, standardmäßig kostenloses On-Demand-Prerendering aktiviert. Diese Funktion ist automatisch in allen Bereitstellungsplänen enthalten, einschließlich geo-verteiltem Routing. Kunden können optional einen Renderly-Lizenzschlüssel erwerben, ihn in AppMaster eingeben und ihr Caching zentral verwalten.

Da sowohl unsere generierten Anwendungen als auch unsere Microservices in Go geschrieben sind, können wir eine riesige Anzahl von Seiten vorab rendern und sie viel schneller bereitstellen, als dies mit anderen Programmiersprachen möglich wäre. Wir verfügen innerhalb von AppMaster über proprietäres Know-how: Nach dem Vorrendern speichern wir alle Seiten nicht nur in unserem Speicher, sondern auch in einem komprimierten Format. Das bedeutet, dass wir, wenn eine Suchmaschine auf unser System zugreift und es die komprimierte Bereitstellung unterstützt, die Seiten sofort in diesem Format bereitstellen können – das spart noch mehr Zeit und maximiert die Effizienz.

Darüber hinaus können Sie über die Renderly-Schnittstelle angeben, wie oft Seiten erneut aufgerufen werden sollen, um den Cache zu aktualisieren und ihn kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu halten. Mit anderen Worten: Wir haben eine breite Palette von Tools entwickelt, um Seiten zu validieren und schnell bereitzustellen. Insgesamt ist dies ein außergewöhnliches Tool, das jeder verwenden sollte. Genau deshalb haben wir es standardmäßig und kostenlos in jedes mit AppMaster erstellte Projekt integriert.