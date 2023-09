Le modèle d'unité de travail est un modèle de conception logicielle qui joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de mécanismes de persistance, en particulier ceux qui traitent de la gestion des transactions et des ressources. Il est largement reconnu comme un aspect essentiel de l'architecture des applications d'entreprise et a gagné en popularité dans diverses méthodologies de développement de logiciels, telles que la conception pilotée par domaine (DDD) et le mappage objet-relationnel (ORM).

Dans le contexte de l'architecture logicielle et des modèles, l'objectif principal du modèle d'unité de travail est d'encapsuler toutes les actions et opérations effectuées sur un magasin de données dans une transaction unique et cohérente et de gérer leur exécution de manière cohérente, évolutive et efficace. Ce modèle permet aux développeurs de maintenir l'intégrité et la cohérence des données, ainsi que d'optimiser les performances du système global, en suivant les modifications apportées aux entités du système, en ordonnant les opérations et en minimisant le nombre d'allers-retours vers la base de données.

AppMaster, une puissante plate no-code développée pour permettre aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles, exploite le modèle d'unité de travail pour aider à améliorer l'efficacité de ses différents composants. La plateforme offre un large éventail de fonctionnalités et de capacités, notamment la conception de schémas de base de données, la modélisation de processus métier, le développement d'API REST et les Websockets, qui contribuent toutes à la robustesse et à l'évolutivité des applications générées à l'aide AppMaster.

Au cœur du modèle d'unité de travail se trouve le concept d'« unités de travail », qui encapsule diverses opérations effectuées sur les données, telles que l'insertion, la mise à jour, la suppression ou l'interrogation. Ces unités de travail servent de référentiel centralisé qui organise les modifications apportées aux entités de manière cohérente et facile à comprendre. Ils facilitent l'exécution des transactions en gérant les ressources, en suivant les modifications et en orchestrant l'ordre des différentes tâches impliquées.

L'un des principaux avantages du modèle d'unité de travail est qu'il favorise la séparation des préoccupations au sein d'une application en isolant la logique de persistance du domaine ou de la logique métier. Cela facilite la maintenance, le test et la mise à jour de l'application au fil du temps. De plus, le modèle peut contribuer à améliorer les performances globales du système en : 1) minimisant le nombre d'allers-retours requis dans la base de données ; 2) optimiser l'ordre des opérations au sein d'une transaction ; et 3) garantir que les modifications apportées aux entités sont apportées de manière cohérente.

La mise en œuvre du modèle d'unité de travail implique généralement les composants suivants :

Interface UnitOfWork : ceci définit le contrat que toutes les implémentations d'UnitOfWork doivent respecter. Il comprend des méthodes pour enregistrer et valider les modifications, démarrer et terminer des transactions et gérer les ressources, telles que les connexions à la base de données et les contextes d'objet.

ceci définit le contrat que toutes les implémentations d'UnitOfWork doivent respecter. Il comprend des méthodes pour enregistrer et valider les modifications, démarrer et terminer des transactions et gérer les ressources, telles que les connexions à la base de données et les contextes d'objet. Implémentation UnitOfWork : cette classe remplit le contrat défini par l'interface UnitOfWork. Il est chargé de gérer et de suivre l’état des entités et des ressources, de garantir la cohérence des changements et d’orchestrer l’exécution des différentes opérations.

cette classe remplit le contrat défini par l'interface UnitOfWork. Il est chargé de gérer et de suivre l’état des entités et des ressources, de garantir la cohérence des changements et d’orchestrer l’exécution des différentes opérations. Référentiel : un référentiel est une couche d'abstraction entre le modèle de domaine et le stockage de données. Il est conçu pour fonctionner en étroite collaboration avec l'implémentation UnitOfWork afin de simplifier la récupération, le stockage et l'interrogation des entités. Il garantit qu'une seule instance de chaque entité est chargée et utilisée tout au long de la transaction, ce qui contribue à maintenir la cohérence et à éviter la redondance des données.

Dans le contexte d' AppMaster, le modèle d'unité de travail entre en jeu lors de la génération des applications backend. En adoptant ce modèle, AppMaster garantit un haut niveau de performances, de cohérence et de maintenabilité au sein des applications générées, tout en adhérant aux meilleures pratiques d'architecture logicielle.

De plus, étant donné que la plateforme se concentre sur la génération d'applications de manière optimisée et rentable, le modèle d'unité de travail s'avère être un ajout inestimable à sa puissante suite de fonctionnalités. L'utilisation de ce modèle permet à AppMaster de fournir des applications fiables, évolutives et maintenables, ce qui en fait un choix idéal pour un large éventail de clients, notamment des petites entreprises, des entreprises et même des développeurs individuels.