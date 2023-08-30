تشير استراتيجية النشر في سياق تطوير البرمجيات إلى نهج منهجي ومخطط لنقل تطبيق برمجي بنجاح من بيئة التطوير إلى البيئة المستهدفة المقصودة. تعد هذه الإستراتيجية ضرورية لضمان إصدارات البرامج بسلاسة، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، وتقليل الوقت والتكلفة الإجماليين لدورة حياة تطوير البرامج. تشتمل استراتيجية النشر المحددة جيدًا على عوامل مختلفة مثل اختيار بيئة النشر والأنماط والأطر والأدوات، بالإضافة إلى معالجة التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء النشر.

في جوهرها، تعمل استراتيجية النشر كدليل لمطوري البرامج وفرق DevOps ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات طوال عملية النشر بأكملها. تتكون هذه العملية عادةً من عدة مراحل، بما في ذلك الإعداد والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحسين. تختلف استراتيجيات النشر المناسبة بناءً على عوامل مثل نطاق المشروع، والمتطلبات الفنية، وتفضيلات أصحاب المصلحة، ومدى توفر الموارد والخبرة.

أحد الجوانب الحيوية لإنشاء استراتيجية النشر هو اختيار نموذج النشر المناسب، سواء كان يدويًا أو آليًا، أو مزيجًا من الاثنين معًا. على الرغم من أن النشر اليدوي يسمح للمطورين بالتحكم العملي في عملية النشر، إلا أنه يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء وغير مناسب للمشاريع واسعة النطاق أو التحديثات المتكررة. ونتيجة لذلك، يفضل المطورون والمؤسسات بشكل متزايد أساليب النشر الآلية التي تستخدم الأدوات والأطر والأنظمة الأساسية المختلفة لإصدارات البرامج الفعالة والدقيقة وفي الوقت المناسب. يعمل النشر التلقائي على التخلص من الأخطاء اليدوية، وتعزيز الإنتاجية، ويساعد في الحفاظ على دورة تطوير سريعة الخطى مع التكيف مع المشهد الفني المتطور باستمرار.

في قلب أي استراتيجية نشر يكمن مفهوم التكامل المستمر وخط أنابيب النشر المستمر (CI/CD). يدمج خط الأنابيب هذا مختلف العمليات والتقنيات والأدوات لأتمتة وتبسيط عدة مراحل من دورة تطوير التطبيق ونشره. من خلال إنشاء خط أنابيب CI/CD محدد جيدًا، يمكن للمؤسسات إدارة عملية النشر الخاصة بها بكفاءة، وتقليل التدخل البشري والأخطاء، وضمان تحديثات سلسة لتطبيقاتها. علاوة على ذلك، فإن دمج ممارسات الاختبار والمراقبة القوية ضمن استراتيجية النشر يسمح بالكشف المبكر عن المشكلات المحتملة وحلها، مما يؤدي إلى زيادة جودة البرامج وأدائها.

على سبيل المثال، تتيح منصة AppMaster no-code تجربة نشر سلسة لمطوري البرامج والمؤسسات على حدٍ سواء. بفضل مجموعته القوية من الأدوات no-code ، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات وعمليات الأعمال وREST API endpoints WSS. تعمل واجهة drag-and-drop الخاصة بالنظام الأساسي على تبسيط تصميم واجهة المستخدم بينما يقوم مصمم عمليات الأعمال (BP) بتسهيل إنشاء منطق خاص بالمكونات لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. يعمل زر النشر الخاص بـ AppMaster على أتمتة جوانب مختلفة من عملية النشر، حيث يقوم النظام الأساسي بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وحزم تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker، ونشر المنتج النهائي على السحابة.

من خلال دمج ممارسات Agile وDevOps، تضمن استراتيجية نشر AppMaster تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. تعمل هذه المنصة no-code على الاستفادة من لغة برمجة Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول Android وiOS، على التوالي. يمكّن نهجها المعتمد على الخادم المستخدمين من تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. علاوة على ذلك، تعمل وثائق AppMaster (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) الخاصة endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات على أتمتة مهام صيانة التطبيق الأساسية. بفضل قدرة النظام الأساسي على إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية ومن الصفر مع كل تغيير في المخطط، يتم إلغاء الديون الفنية بشكل فعال.

تجعل إمكانيات AppMaster القوية منها منصة مثالية لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. تتيح إستراتيجية النشر المتكاملة الخاصة بها حتى للمطورين المواطنين الذين ليس لديهم خبرة فنية متعمقة إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير، كاملة مع الواجهات الخلفية للخادم، ومواقع الويب، وبوابات العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية. من خلال التركيز على التخلص من الديون التقنية، تضمن AppMaster أن يظل تطوير التطبيقات مرنًا وفعالًا وقابلاً للتكيف، مما يلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار لمشهد تطوير البرمجيات الحديث.