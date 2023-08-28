SAML（安全断言标记语言）是一种基于 XML 的标准，用于在各方之间（特别是在服务提供商 (SP) 和身份提供商 (IdP) 之间）交换身份验证和授权数据。 SAML 对于在 Web 和移动应用程序中实现安全单点登录 (SSO) 至关重要。它被广泛应用于金融、医疗保健和电子商务等众多行业，在使用一组凭据访问多种服务时确保安全和无缝的用户体验方面发挥着核心作用。在no-code环境中，SAML 集成使公民开发人员能够轻松地将企业级安全措施纳入他们开发的应用程序中。

虽然传统应用程序需要丰富的软件工程背景知识来集成安全身份验证和授权流程，但像AppMaster这样的no-code平台可以显着简化此流程。 AppMaster用户可以轻松地将 SAML 集成到他们的应用程序中，从而保护他们的服务免遭未经授权的访问、保护用户隐私并确保无缝的用户体验。这样做， AppMaster消除了自定义编码的需要，并帮助公民开发人员以最小的努力构建高度安全的应用程序。

在典型的 SAML 实现中，身份提供商 (IdP) 存储和管理用户凭证，并充当验证用户身份的中央机构。另一方面，服务提供商 (SP) 提供用户寻求访问的应用程序或服务。当用户尝试访问受保护的服务时，SP 会向 IdP 请求断言，其中包含有关用户身份和身份验证状态的信息。如果断言有效，SP 就会向用户授予访问权限，从而实现无缝 SSO 体验。

SAML 断言构成 SAML 通信的核心，通常包括三种类型的语句：身份验证、属性和授权。身份验证语句确定 IdP 在特定时间使用指定方法对用户进行了身份验证。属性语句向服务提供商 (SP) 提供有关用户的附加信息，例如电子邮件地址、电话号码或用户角色。最后，授权语句定义允许用户在访问的服务中执行哪些操作。

AppMaster凭借其强大的no-code功能，使用户能够轻松地将 SAML 合并到他们的应用程序中。通过遵循简单的分步流程在AppMaster中配置 SAML 集成，公民开发人员可以利用单点登录 (SSO) 和集中身份管理的优势创建端到端安全应用程序。 AppMaster确保使用该平台开发的应用程序中的 SAML 实施符合行业标准和最佳实践，从而消除任何潜在的安全风险。

AppMaster中有多个选项可以进一步增强所开发应用程序中的 SAML 兼容性。用户可以自定义身份验证和属性映射，这有助于根据其应用程序的特定要求定制 SAML 体验。 AppMaster还为Okta、Auth0和Microsoft Azure Active Directory等流行的身份提供商提供开箱即用的支持，确保无缝兼容各种企业场景。

可扩展性是AppMaster平台中 SAML 集成的另一个关键优势。对 SAML 的内置支持允许使用AppMaster开发的应用程序轻松扩展，同时保持最佳性能和安全性。 AppMaster 生成的应用程序由 Go、Vue3、Kotlin 和 Jetpack Compose/ SwiftUI提供支持，提供无与伦比的性能，使该平台成为解决企业级和高负载用例的理想选择。

AppMaster 生成的后端应用程序可以与任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为其主存储进行交互，从而提供可扩展且面向性能的数据存储。通过采用无状态后端应用程序， AppMaster保证无缝可扩展性，甚至可以满足最苛刻的用例。

总之，SAML 是一个强大且广泛采用的标准，可为 Web 和移动应用程序提供安全的单点登录和身份管理。 AppMaster的no-code功能可帮助开发人员利用 SAML 的强大功能来构建安全且可扩展的应用程序，从而使他们摆脱手动实施所需安全措施的复杂性。通过在其平台中轻松集成 SAML， AppMaster已成为公民开发人员为各个行业和用例构建全面、可扩展且安全的软件解决方案的重要工具。