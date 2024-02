SAML (linguagem de marcação de declaração de segurança)

SAML, ou Security Assertion Markup Language, é um padrão baseado em XML para troca de dados de autenticação e autorização entre partes, especificamente entre um provedor de serviços (SP) e um provedor de identidade (IdP). O SAML é crucial para permitir o logon único (SSO) seguro em aplicativos da Web e móveis. É amplamente adotado em vários setores, incluindo finanças, saúde e comércio eletrônico, e desempenha um papel central na garantia de experiências de usuário seguras e contínuas ao acessar vários serviços usando um único conjunto de credenciais. No contexto no-code, a integração SAML permite que os desenvolvedores cidadãos incorporem facilmente medidas de segurança de nível empresarial nos aplicativos que desenvolvem.

Embora os aplicativos tradicionais exijam amplo conhecimento prévio em engenharia de software para integrar processos seguros de autenticação e autorização, plataformas no-code como AppMaster simplificam significativamente esse processo. Os usuários AppMaster podem integrar facilmente o SAML em seus aplicativos, permitindo-lhes proteger seus serviços contra acesso não autorizado, preservar a privacidade do usuário e garantir experiências de usuário perfeitas. Ao fazer isso, AppMaster elimina a necessidade de codificação personalizada e ajuda os desenvolvedores cidadãos a criar aplicativos altamente seguros com o mínimo de esforço.

Em uma implementação SAML típica, o Provedor de Identidade (IdP) armazena e gerencia as credenciais dos usuários e serve como autoridade central para verificar as identidades dos usuários. Já o Provedor de Serviços (SP) entrega o aplicativo ou serviço que o usuário busca acessar. Quando os usuários tentam obter acesso ao serviço protegido, o SP solicita uma asserção do IdP, que contém informações sobre a identidade do usuário e o status de autenticação. Se a asserção for válida, o SP concede acesso ao usuário, permitindo uma experiência de SSO perfeita.

As asserções SAML, que constituem o núcleo da comunicação SAML, normalmente incluem três tipos de instruções: autenticação, atributo e autorização. As instruções de autenticação estabelecem que o usuário foi autenticado pelo IdP usando um método especificado em um determinado momento. As instruções de atributos fornecem informações adicionais sobre o usuário, como endereços de e-mail, números de telefone ou funções de usuário, ao provedor de serviços (SP). Finalmente, as declarações de autorização definem o que o usuário tem permissão para fazer no serviço acessado.

AppMaster, com seus recursos robustos no-code, capacita os usuários a incorporar facilmente SAML em seus aplicativos. Seguindo um processo simples passo a passo para configurar a integração SAML no AppMaster, os desenvolvedores cidadãos podem criar um aplicativo seguro de ponta a ponta aproveitando os benefícios do logon único (SSO) e do gerenciamento de identidade centralizado. AppMaster garante que as implementações SAML nos aplicativos desenvolvidos usando a plataforma estejam em conformidade com os padrões e práticas recomendadas do setor, eliminando quaisquer riscos potenciais de segurança.

Existem várias opções disponíveis no AppMaster para melhorar ainda mais a compatibilidade SAML nas aplicações desenvolvidas. Os usuários podem personalizar a autenticação e o mapeamento de atributos, o que ajuda a adaptar a experiência SAML de acordo com os requisitos específicos de suas aplicações. AppMaster também fornece suporte pronto para uso para provedores de identidade populares, como Okta, Auth0 e Microsoft Azure Active Directory, garantindo compatibilidade perfeita para vários cenários empresariais.

A escalabilidade é outra vantagem crítica da integração SAML na plataforma AppMaster. O suporte integrado para SAML permite que aplicativos desenvolvidos usando AppMaster sejam dimensionados sem esforço, mantendo desempenho e segurança ideais. Os aplicativos gerados pelo AppMaster, desenvolvidos com Go, Vue3, Kotlin e Jetpack Compose/ SwiftUI, oferecem desempenho incomparável, tornando a plataforma uma opção ideal para atender casos de uso de nível empresarial e de alta carga.

Os aplicativos de back-end gerados pelo AppMaster podem interagir com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como seu armazenamento primário, fornecendo um armazenamento de dados escalonável e orientado ao desempenho. Ao empregar aplicativos backend sem estado, AppMaster garante escalabilidade perfeita, satisfazendo até mesmo os casos de uso mais exigentes.

Concluindo, SAML é um padrão poderoso e amplamente adotado que permite logon único seguro e gerenciamento de identidade para aplicativos da Web e móveis. Os recursos no-code do AppMaster ajudam os desenvolvedores a aproveitar o poder do SAML para criar aplicativos seguros e escalonáveis, libertando-os das complexidades de implementar manualmente as medidas de segurança necessárias. Ao permitir a fácil integração do SAML em sua plataforma, AppMaster emergiu como uma ferramenta essencial para os desenvolvedores cidadãos criarem soluções de software abrangentes, escaláveis ​​e seguras para vários setores e casos de uso.