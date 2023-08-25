تداول الأسهم بدون كود

يشير تداول الأسهم No-code إلى عملية تداول الأسهم والأدوات المالية الأخرى باستخدام أدوات برمجية ومنصات لا تتطلب من المستخدم كتابة تعليمات برمجية تقليدية. تتيح هذه الأدوات no-code لمجموعة واسعة من المستخدمين، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم معرفة برمجية قليلة أو معدومة، الوصول إلى أسواق الأسهم، وبناء خوارزميات التداول، وتحليل البيانات المالية. أدى ظهور منصات تداول الأسهم no-code إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنيات التداول المتقدمة، مما مكن المستخدمين من بناء وتنفيذ الاستراتيجيات بسرعة دون الحاجة إلى تطوير برامج مخصصة باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً.

لقد دفعت عدة عوامل نمو منصات تداول الأسهم no-code. أولاً، مكنت التطورات الحديثة في التكنولوجيا من إنشاء واجهات drag-and-drop سهلة الاستخدام، مما يوفر طريقة سهلة الوصول للمستخدمين لبناء خوارزميات تداول معقدة. غالبًا ما تتميز هذه المنصات بوحدات وقوالب معدة مسبقًا يمكن تخصيصها بسهولة لتلبية متطلبات التداول المحددة. وهذا يلغي حاجة المستخدمين إلى كتابة التعليمات البرمجية من الصفر، مما يقلل بشكل كبير من حاجز الدخول إلى عالم التداول الآلي.

ثانياً، مع توفر كمية متزايدة من البيانات المالية، يحتاج المتداولون والمستثمرون إلى أدوات أكثر تطوراً لمعالجة هذه الكمية الهائلة من المعلومات وتصورها وتحليلها. تسمح المنصات No-code للمستخدمين بإنشاء إستراتيجيات تداول قوية تعتمد على البيانات وتتبع أدائهم عبر سيناريوهات السوق المختلفة، مما يمنحهم ميزة في السوق المالية التنافسية.

ثالثًا، تتيح منصات تداول الأسهم no-code دورات تكرار وتطوير أسرع. بدلاً من قضاء أشهر أو حتى سنوات في تطوير واختبار حلول التداول المخصصة، يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من إمكانات النظام الأساسي no-code لإنشاء النماذج واختبارها ونشرها في غضون أيام أو أسابيع. توفر عملية التطوير المتسارعة هذه توفيرًا كبيرًا في الوقت والتكلفة، وهو ما قد يكون بالغ الأهمية للشركات في عالم التمويل سريع الخطى.

يعد AppMaster مثالاً على منصة قوية no-code توفر للمستخدمين الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة لمختلف الصناعات، بما في ذلك التمويل. بفضل واجهته المرئية لبناء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints برمجة التطبيقات (API)، يتيح AppMaster للمستخدمين تطوير ونشر تطبيقات التداول المخصصة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. توفر المنصة قابلية تطوير ممتازة ودعمًا لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يجعلها مناسبة لحالات الاستخدام عالية التحميل وأنظمة التداول على مستوى المؤسسة.

قد تتضمن أمثلة تطبيقات تداول الأسهم no-code والتي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster أدوات إدارة محفظة الأسهم، وروبوتات التداول الآلية، ولوحات المعلومات لتصور البيانات المالية. يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات أمامية جذابة للويب والهواتف المحمولة لتطبيقاتهم، مما يسمح لهم بتقديم بيانات السوق في الوقت الفعلي، ومراقبة أداء المحفظة، وتنفيذ الصفقات مباشرة من أجهزتهم.

عند استخدام AppMaster لتداول الأسهم no-code ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من القوالب المتنوعة والوحدات المعدة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها لتناسب استراتيجيات التداول الفريدة الخاصة بهم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين بسهولة تكوين قواعد إدارة المخاطر، وتعيين أوامر الحد والإيقاف، وتحديد شروط التداول المخصصة بناءً على المؤشرات الفنية، أو المشاعر الإخبارية، أو عوامل أخرى.

تتيح منصات تداول الأسهم No-code مثل AppMaster أيضًا التكامل السلس مع موفري البيانات المالية المشهورين وواجهات برمجة تطبيقات الوساطة. يتيح ذلك للمستخدمين الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي والأسعار التاريخية والمعلومات المالية الأخرى ذات الصلة، والتي يمكن استخدامها كمدخلات لخوارزميات التداول الخاصة بهم. علاوة على ذلك، نظرًا لأن هذه المنصات أصبحت أكثر تطورًا، فإنها تدعم الوظائف المتقدمة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات التداول القائمة على البيانات.

في الختام، أحدثت منصات تداول الأسهم no-code ثورة في عالم التمويل من خلال جعل استراتيجيات التداول المعقدة والأتمتة في متناول جمهور أوسع. توفر منصات مثل AppMaster حلولاً قوية وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات تداول مخصصة دون كتابة التعليمات البرمجية. مع دورات التطوير الأسرع والثروة من البيانات في متناول أيديهم، فإن المتداولين والمستثمرين الذين يستخدمون منصات no-code مجهزون جيدًا للتنقل في المشهد المالي التنافسي بشكل متزايد وفتح فرص جديدة للنمو والأرباح.