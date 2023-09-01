في سياق تجربة المستخدم والتصميم، يشير "نظام الشبكة" إلى إطار تخطيط جيد التنظيم ومتناغم يساعد المصممين على ترتيب العناصر المختلفة على الصفحة أو الشاشة مع ضمان الاتساق والمحاذاة والتوازن النسبي. يعد هذا النظام بمثابة العمود الفقري لأي تصميم، سواء تم استخدامه في الوسائط المطبوعة أو تطبيقات الويب أو واجهات الهاتف المحمول.

لقد لعبت أنظمة الشبكة دائمًا دورًا حيويًا في التصميم الجرافيكي، لكنها اكتسبت أهمية أكبر في العصر الرقمي بسبب ظهور التصميم سريع الاستجابة والحاجة إلى تخطيطات يمكنها التكيف والتكيف مع الأجهزة المختلفة وأحجام الشاشات. يمكن اعتبار الشبكة بمثابة مجموعة من الإرشادات التي تشتمل على الأعمدة والصفوف والمزاريب والهوامش التي تساعد المصممين على محاذاة وتنظيم المكونات المرئية بطريقة منظمة، مما يعزز في النهاية تجربة المستخدم الشاملة.

لا يقتصر استخدام أنظمة الشبكة على التصميم الرقمي فحسب، بل يمتد إلى مجالات مختلفة مثل الهندسة المعمارية والطباعة والتصوير الفوتوغرافي. ومع ذلك، يظل المبدأ الأساسي كما هو، وهو توفير بنية صلبة تمكن المصممين من إنشاء ترتيبات جمالية ممتعة للمحتوى والعناصر المرئية. تأتي أنظمة الشبكة في تكوينات مختلفة، مثل التخطيطات العمودية البسيطة والشبكات المعيارية والشبكات الهرمية أو المركبة. يعتمد اختيار نوع الشبكة على متطلبات المشروع المحددة ونوع المحتوى ورؤية المصمم.

كشفت دراسة حديثة أجرتها مجموعة Nielsen Norman (NNG) أن استخدام أنظمة الشبكة يمكن أن يحسن الفهم والوضوح وتنظيم المحتوى في واجهات الويب والهاتف المحمول بمعدل 21.3%. كما أثبتت أن التخطيطات المنهجية تسهل التنقل السلس، وتقلل من العبء المعرفي، وتحسن مؤشر تجربة المستخدم (UXI) بنسبة 18% تقريبًا. يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة تفاعل المستخدمين، وانخفاض معدلات الارتداد، وزيادة معدلات التحويل.

على سبيل المثال، AppMaster ، وهي منصة معروفة no-code ومعروفة بأدواتها القوية في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تعتمد على نظام شبكة قوي ومرن لتحقيق تخطيطات متسقة عبر أقسام التصميم المختلفة. تعمل منصة AppMaster على تمكين عملائها من إنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة التطبيقات بشكل مرئي، دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يضمن نظام الشبكة أن تكون هذه العناصر التي تم إنشاؤها بصريًا منظمة جيدًا ومتوازنة بصريًا وتتكيف بسلاسة مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة دون أي جهد إضافي.

يعمل نظام الشبكة المصمم جيدًا على تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات وأصحاب المصلحة داخل المؤسسة من خلال توفير لغة مشتركة ونهج منظم لمعالجة تحديات التصميم. يضمن هذا الفهم المشترك للتخطيطات المستندة إلى الشبكة أن يظل التصميم متماسكًا ومبسطًا وجذابًا بصريًا عبر الفرق والأنظمة الأساسية والأطر الزمنية المختلفة.

في الختام، يعد نظام الشبكة جانبًا لا غنى عنه في التصميم الحديث الذي يجب أن يتبناه جميع محترفي تجربة المستخدم ومصممي الجرافيك والمطورين. وتتمثل وظيفتها الأساسية في توفير بنية قوية واتساق وإيقاع لأي مشروع تصميم، سواء كان مطبوعًا أو ويب أو متنقلًا. في النهاية، من خلال دمج نظام شبكي منهجي في تصميماتك، يمكنك التأكد من أن تطبيقاتك لا تأسر المستخدمين من الناحية الجمالية فحسب، بل تبرز أيضًا من حيث سهولة الاستخدام والوظيفة ورضا المستخدم بشكل عام.