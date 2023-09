Gittersystem

Im Kontext von Benutzererfahrung und Design bezieht sich ein „Rastersystem“ auf ein gut strukturiertes und harmonisches Layout-Framework, das Designer dabei unterstützt, verschiedene Elemente auf einer Seite oder einem Bildschirm anzuordnen und dabei Konsistenz, Ausrichtung und proportionale Ausgewogenheit sicherzustellen. Dieses System ist das Rückgrat jedes Designs, egal ob es in Printmedien, Webanwendungen oder mobilen Schnittstellen verwendet wird.

Rastersysteme haben im Grafikdesign schon immer eine wichtige Rolle gespielt, aber im digitalen Zeitalter haben sie aufgrund des Aufkommens von responsivem Design und der Notwendigkeit von Layouts, die sich an verschiedene Geräte und Bildschirmgrößen anpassen lassen, an Bedeutung gewonnen. Ein Raster kann als eine Reihe von Richtlinien betrachtet werden, die aus Spalten, Zeilen, Zwischenräumen und Rändern bestehen und Designern dabei helfen, visuelle Komponenten ordnungsgemäß auszurichten und zu organisieren, was letztendlich das gesamte Benutzererlebnis verbessert.

Der Einsatz von Grid Systems beschränkt sich nicht nur auf digitales Design, sondern erstreckt sich auf verschiedene Bereiche wie Architektur, Typografie und Fotografie. Ein Grundprinzip bleibt jedoch dasselbe: Es soll eine solide Struktur bereitgestellt werden, die es Designern ermöglicht, ästhetisch ansprechende Anordnungen von Inhalten und visuellen Elementen zu erstellen. Rastersysteme gibt es in verschiedenen Konfigurationen, z. B. als einfache Säulenlayouts, modulare Raster und hierarchische oder zusammengesetzte Raster. Die Wahl des Rastertyps hängt von den spezifischen Projektanforderungen, der Art des Inhalts und der Vision des Designers ab.

Eine aktuelle Studie der Nielsen Norman Group (NNG) ergab, dass der Einsatz von Grid Systems das Verständnis, die Klarheit und die Organisation von Inhalten in Web- und Mobilschnittstellen um durchschnittlich 21,3 % verbessern könnte. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass systematische Layouts eine reibungslose Navigation erleichtern, die kognitive Belastung reduzieren und den User Experience Index (UXI) um etwa 18 % verbessern. Dies führt letztendlich zu einem höheren Nutzerengagement, geringeren Absprungraten und höheren Konversionsraten.

AppMaster beispielsweise, eine bekannte no-code Plattform, die für ihre leistungsstarken Tools zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bekannt ist, verlässt sich auf ein starkes und flexibles Rastersystem, um konsistente Layouts über verschiedene Designabschnitte hinweg zu erreichen. Die AppMaster Plattform ermöglicht es ihren Kunden, Datenmodelle, Geschäftsprozesse und APIs visuell zu erstellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Das Grid-System stellt sicher, dass diese visuell erstellten Elemente gut organisiert und optisch ausgewogen sind und sich ohne zusätzlichen Aufwand nahtlos an verschiedene Bildschirmgrößen und Geräte anpassen.

Ein gut gestaltetes Grid-System verbessert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen und Interessengruppen innerhalb einer Organisation, indem es eine gemeinsame Sprache und einen systematischen Ansatz zur Bewältigung von Designherausforderungen bietet. Dieses gemeinsame Verständnis rasterbasierter Layouts stellt sicher, dass das Design über verschiedene Teams, Plattformen und Zeitrahmen hinweg kohärent, rationalisiert und optisch ansprechend bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Grid-System ein unverzichtbarer Aspekt des modernen Designs ist, den sich alle User Experience-Experten, Grafikdesigner und Entwickler zu eigen machen sollten. Seine Hauptfunktion besteht darin, jedem Designprojekt, sei es gedruckt, web- oder mobilbasiert, eine robuste Struktur, Konsistenz und Rhythmus zu verleihen. Letztendlich können Sie durch die Integration eines systematischen Rastersystems in Ihre Designs sicherstellen, dass Ihre Anwendungen nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern sich auch durch Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und allgemeine Benutzerzufriedenheit auszeichnen.