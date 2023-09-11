في سياق النموذج الأولي للتطبيق، يشير النموذج بالحجم الطبيعي إلى تمثيل مرئي لواجهة مستخدم التطبيق (UI) ومكوناته الوظيفية، التي تم إنشاؤها قبل بدء عملية التطوير الفعلية. تساعد هذه النماذج المصممين والمطورين على تحديد وتكرار والتحقق من صحة التخطيط والتنقل والوظائف الأكثر فعالية للتطبيق قبل الالتزام بمرحلة التطوير. من خلال توفير وسائل مرئية وتفاعلية في مرحلة مبكرة لتوقع المنتج النهائي، تلعب النماذج بالحجم الطبيعي دورًا حيويًا في تقليل الوقت وتكلفة تطوير التطبيقات، وتعزيز سهولة الاستخدام بشكل عام ورضا المستخدم.

وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة ستانديش عام 2020، فإن أكثر من 66% من مشاريع البرمجيات عادةً ما تتجاوز ميزانياتها وجداولها الزمنية، مع كون إدارة المتطلبات الضعيفة عاملاً أساسيًا. يمكن أن يؤدي إنشاء نموذج بالحجم الطبيعي أثناء مرحلة النموذج الأولي للتطبيق إلى تسهيل التواصل بين أصحاب المصلحة، مثل المطورين والمصممين ومحللي الأعمال والعملاء، مما يضمن التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن متطلبات التطبيق وتقليل مخاطر فشل المشروع.

عادةً ما يتم تقديم النماذج بالحجم الطبيعي في النماذج الأولية للتطبيقات بدقة عالية وتتضمن تفاصيل مرئية دقيقة وألوانًا وخطوطًا وأنماط أصول لعرض شكل ومظهر التطبيق النهائي. وقد تشتمل أيضًا على مستوى معين من التفاعل، مما يسمح لأصحاب المصلحة بالتنقل عبر تدفق التطبيق والحصول على فهم شامل لوظائفه المقترحة.

تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط عملية إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وتكرارها لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي لواجهة المستخدم باستخدام واجهة drag-and-drop ، وتصميم المكونات المرئية لتطبيقاتهم بشكل بديهي. تسمح المنصة أيضًا بتنفيذ منطق أعمال التطبيق، مع مصممي عمليات الأعمال المرئية (BP) لمكونات الويب والهواتف المحمولة.

بالإضافة إلى إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي لواجهات المستخدم، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق مثل وثائق swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، واعتمادًا على مستوى الاشتراك، الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ أو التعليمات البرمجية المصدر. تعمل هذه الوثائق على تعزيز تنسيق الفريق وفهمه، مما يضمن أن جميع أصحاب المصلحة على دراية كاملة بتصميم التطبيق ووظائفه.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي على AppMaster في القدرة على إنشاء إصدارات قابلة للتنفيذ من التطبيقات وتكرارها بسرعة، بمتوسط ​​وقت إنشاء أقل من 30 ثانية. نظرًا لأن النظام الأساسي يقوم دائمًا بإنشاء التطبيقات من الصفر، فلا يوجد أي دين فني، مما يعني أنه حتى المستخدم غير التقني يمكنه إنشاء حل برمجي عالي الجودة وقابل للتطوير بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

في سياق النموذج الأولي للتطبيق، تقدم النماذج بالحجم الطبيعي العديد من الفوائد لعملية التطوير. بعض هذه المزايا تشمل:

التعاون المعزز: تعمل النماذج بالحجم الطبيعي كأرضية مشتركة لجميع أصحاب المصلحة، مما يبسط التواصل ويضمن مشاركة الجميع في نفس الرؤية للتطبيق.

تعمل النماذج بالحجم الطبيعي كأرضية مشتركة لجميع أصحاب المصلحة، مما يبسط التواصل ويضمن مشاركة الجميع في نفس الرؤية للتطبيق. سهولة الاستخدام المحسنة: من خلال تحديد مشكلات قابلية الاستخدام المحتملة وحلها في وقت مبكر من عملية التطوير، تساعد النماذج بالحجم الطبيعي في إنشاء تطبيقات أكثر سهولة في الاستخدام تلبي احتياجات الجمهور المستهدف.

من خلال تحديد مشكلات قابلية الاستخدام المحتملة وحلها في وقت مبكر من عملية التطوير، تساعد النماذج بالحجم الطبيعي في إنشاء تطبيقات أكثر سهولة في الاستخدام تلبي احتياجات الجمهور المستهدف. كفاءة التكلفة والوقت: تقلل النماذج بالحجم الطبيعي من مخاطر الأخطاء المكلفة في عملية التطوير من خلال توفير وسيلة مرئية وتفاعلية للتحقق من صحة تصميم التطبيق وتكراره قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير.

تقلل النماذج بالحجم الطبيعي من مخاطر الأخطاء المكلفة في عملية التطوير من خلال توفير وسيلة مرئية وتفاعلية للتحقق من صحة تصميم التطبيق وتكراره قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير. رضا العملاء بشكل أفضل: إن إشراك العملاء في مرحلة النماذج بالحجم الطبيعي لا يساعد فقط على تحقيق توافق أفضل للمنتج النهائي مع توقعاتهم، بل يعزز أيضًا الثقة والشفافية في عملية التطوير.

في الختام، يعد النموذج بالحجم الطبيعي في النماذج الأولية للتطبيق عنصرًا حاسمًا في عملية تطوير التطبيق، حيث يوفر طريقة مرئية وتفاعلية لعرض واجهة مستخدم التطبيق ووظائفه قبل بدء التطوير. تتيح منصة AppMaster no-code للمستخدمين إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي عالية الجودة وقابلة للتطوير وتكرارها بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة، مما يضمن تعاونًا أفضل وسهولة الاستخدام والرضا العام لكل من المطورين والعملاء على حدٍ سواء.