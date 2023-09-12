التقييم الإرشادي هو أسلوب فحص تجربة المستخدم (UX)، الذي يستخدمه خبراء قابلية الاستخدام، لتحديد المشكلات والتحسينات المحتملة في منتج البرنامج - في هذه الحالة، نموذج أولي للتطبيق - عن طريق فحصه من خلال مجموعة محددة مسبقًا من معايير التقييم. من خلال التركيز على التنقل في النموذج الأولي، والتخطيط، والرؤية، وسهولة الاستخدام، يمكن أن يكشف التقييم الإرشادي عن التناقضات والحواجز المحتملة التي قد تعيق تجربة المستخدم أو تسبب الارتباك. نشأ التقييم التجريبي من مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب، وقد تم تكييفه للتطبيق في سياقات مختلفة، بما في ذلك النماذج الأولية للتطبيق والتطوير داخل منصات مثل AppMaster.

تتيح منصة AppMaster القوية no-code التطوير السريع لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال أتمتة العديد من عمليات التطوير وإنشاء كود المصدر استنادًا إلى المخططات المصممة بشكل مرئي. بفضل مجموعة أدواته الشاملة، يعد AppMaster مرشحًا رئيسيًا لدمج تقنيات التقييم الإرشادي في عملية التطوير، مما يزيد من الكفاءة الإجمالية وفعالية التكلفة لمجموعة واسعة من العملاء والتطبيقات.

يتضمن إجراء تقييم إرشادي استخدام مجموعة من الأساليب الإرشادية المحددة مسبقًا - وهي مبادئ عامة تتناول جانبًا محددًا من سهولة الاستخدام - لتقييم الأداء العام للنموذج الأولي مقابل قائمة مرجعية موحدة لقابلية الاستخدام. يجب على خبراء قابلية الاستخدام الذين يقومون بالتقييم أن يتعرفوا على الاستدلالات ذات الصلة، والتي قد تشمل مبادئ مثل الاتساق والمعايير، والتحكم في المستخدم وحريته، ومنع الأخطاء، والمرونة وكفاءة الاستخدام. ويتمثل دور المقيم في فحص النموذج الأولي من وجهة نظر المستخدم، مع الأخذ في الاعتبار جوانب متعددة من الواجهة وتقديم اقتراحات حول الطرق الأكثر فعالية وكفاءة لإنجاز المهمة.

ولضمان إجراء تقييم شامل وقابل للتنفيذ، تتكون العملية عادةً من مقيمين متعددين يتمتعون بخبرات متنوعة، مما يتيح الحصول على تعليقات قوية ومتعمقة. يقوم المقيِّمون بفحص النموذج الأولي بشكل فردي، وتحديد وتصنيف مشكلات قابلية الاستخدام باستخدام الاستدلالات الراسخة. بعد ذلك، يجتمع الفريق بأكمله لمناقشة النتائج وتحديد أولوياتها، وإنشاء قائمة موحدة من القضايا مرتبة حسب خطورتها وأهميتها. يساعد هذا النهج التعاوني في تحديد المشكلات المحتملة ويساعد على إنشاء فهم شامل لسهولة استخدام النموذج الأولي وأدائه، مما يؤدي إلى تحسينات مستهدفة.

أحد الجوانب القيمة للغاية للتقييم الإرشادي هو قدرته على الكشف عن مشكلات قابلية الاستخدام في مرحلة مبكرة من تطوير التطبيق، مما يسمح للمطورين بمعالجة هذه المخاوف قبل ظهورها في المنتج النهائي. لا يؤدي التحديد المبكر إلى توفير الموارد طوال عملية التطوير فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى منتج نهائي أكثر دقة وسهل الاستخدام يلبي احتياجات العملاء وتوقعاتهم بسهولة. يعد هذا النهج مناسبًا بشكل خاص للأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، حيث يعد التطوير السريع والحد الأدنى من الديون التقنية من الميزات الحاسمة لتقديم تطبيق مبسط وعالي الأداء.

على الرغم من أن عملية التقييم الإرشادي هي أداة فعالة وقيمة في تطوير التطبيقات، إلا أنه لا ينبغي استخدامها كتقنية مستقلة. تتطلب تقييمات سهولة الاستخدام مزيجًا من الأساليب النوعية والكمية، ويجب أن يقترن التقييم الإرشادي باختبارات المستخدم والاستبيانات والأدوات التحليلية الأخرى للحصول على فهم شامل لتجربة المستخدم. من خلال دمج هذه الأساليب في دورة التطوير، يمكن للمطورين إنشاء منتجات شاملة تركز على المستخدم وتتوافق مع معايير تجربة المستخدم الحالية وأفضل الممارسات.

يكمن مفتاح التقييم الإرشادي الناجح في اختيار الاستدلالات المناسبة للسياق المحدد للنموذج الأولي للتطبيق وتوظيف فريق من المقيمين ذوي الخبرة الذين لديهم خبرة جيدة في مبادئ وتقنيات قابلية الاستخدام. تعد منصة AppMaster no-code ، مع تصميمها الموجه بصريًا وعملية التطوير المبسطة، مناسبة بشكل مثالي لاحتضان التقييم الإرشادي، مما يوفر تجربة تطوير تطبيقات أسرع وبأسعار معقولة وجودة أعلى للعملاء عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والتطبيقات أنواع.