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Макет

11, сент. 2023

В контексте прототипа приложения макет относится к визуальному представлению пользовательского интерфейса (UI) приложения и его функциональных компонентов, созданному до начала фактического процесса разработки. Эти макеты помогают дизайнерам и разработчикам определять, повторять и проверять наиболее эффективный макет, навигацию и функциональность приложения перед переходом к этапу разработки. Предоставляя на ранней стадии визуальные и интерактивные средства для прогнозирования конечного продукта, макеты играют жизненно важную роль в сокращении времени и затрат на разработку приложений, а также в повышении общего удобства использования и удовлетворенности пользователей.

Согласно исследованию Standish Group, проведенному в 2020 году, более 66% проектов по разработке программного обеспечения обычно выходят за рамки бюджета и сроков, причем основным фактором является плохое управление требованиями. Создание макета на этапе прототипа приложения может облегчить общение между заинтересованными сторонами, такими как разработчики, дизайнеры, бизнес-аналитики и клиенты, обеспечивая взаимное соглашение о требованиях к приложению и снижая риск провала проекта.

Макеты в прототипировании приложений обычно визуализируются с высокой точностью и включают точные визуальные детали, цвета, шрифты и стили ресурсов, чтобы продемонстрировать внешний вид конечного приложения. Они также могут включать некоторый уровень интерактивности, позволяя заинтересованным сторонам перемещаться по потоку приложения и получать полное представление о его предлагаемых функциях.

Платформа AppMaster no-code упрощает процесс создания и обработки макетов для веб-, мобильных и серверных приложений. Пользователи могут создавать макеты пользовательского интерфейса с помощью интерфейса drag-and-drop, интуитивно проектируя визуальные компоненты своих приложений. Платформа также позволяет реализовывать бизнес-логику приложений с помощью визуальных дизайнеров бизнес-процессов (BP) для веб- и мобильных компонентов.

Помимо создания макетов для пользовательских интерфейсов, AppMaster автоматически создает документацию, такую ​​как документация Swagger (открытый API), сценарии миграции схемы базы данных и, в зависимости от уровня подписки, исполняемые двоичные файлы или исходный код. Эта документация еще больше улучшает координацию и понимание команды, гарантируя, что все заинтересованные стороны полностью осведомлены о дизайне и функциях приложения.

Одним из основных преимуществ создания макетов в AppMaster является возможность быстро создавать и перерабатывать исполняемые версии приложений со средним временем создания менее 30 секунд. Поскольку платформа всегда создает приложения с нуля, отсутствует технический долг, а это означает, что даже нетехнический пользователь может создать высококачественное масштабируемое программное решение более экономичным способом.

В контексте прототипа приложения макеты предлагают множество преимуществ в процессе разработки. Некоторые из этих преимуществ включают в себя:

  • Улучшенное сотрудничество: макеты служат общей основой для всех заинтересованных сторон, упрощая общение и гарантируя, что все разделяют одно и то же видение приложения.
  • Улучшение удобства использования. Выявляя и решая потенциальные проблемы с удобством использования на ранних этапах процесса разработки, макеты помогают создавать более удобные для пользователя приложения, отвечающие потребностям целевой аудитории.
  • Экономия затрат и времени. Макеты снижают риск дорогостоящих ошибок в процессе разработки, предоставляя визуальные и интерактивные средства проверки и повторения проекта приложения перед переходом к этапу разработки.
  • Повышение удовлетворенности клиентов. Вовлечение клиентов на этапе макета не только помогает добиться лучшего соответствия конечного продукта их ожиданиям, но также способствует доверию и прозрачности процесса разработки.

В заключение отметим, что макет в прототипировании приложений является важнейшим компонентом процесса разработки приложения, предлагая визуальный и интерактивный способ продемонстрировать пользовательский интерфейс и функциональность приложения до начала разработки. Платформа AppMaster no-code позволяет пользователям создавать и обрабатывать высококачественные масштабируемые макеты быстрым и экономичным способом, обеспечивая лучшее сотрудничество, удобство использования и общее удовлетворение как для разработчиков, так и для клиентов.

Изучите больше терминов:
Инструмент создания прототипов Интерактивный прототип Комплексный прототип Комплект пользовательского интерфейса Контекстный запрос Масштабирование прототипа Персона Пользовательский интерфейс (UI) Пользовательский опыт (UX) Прототип низкой точности Процесс адаптации Раскадровка Система дизайна Управление жестами Ход выполнения задач Эстетический эффект юзабилити

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