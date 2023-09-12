في سياق النماذج الأولية للتطبيقات، تمثل أنماط التصميم حلولاً قابلة لإعادة الاستخدام للمشاكل الشائعة التي يواجهها المطورون أثناء تصميم تطبيقات البرامج. هذه الحلول مستمدة من أفضل الممارسات وتم تصميمها بعناية للحفاظ على الأداء الأمثل والمرونة وقابلية إعادة الاستخدام مع مواجهة تحدي معين في دورة حياة تطوير البرمجيات. يمكن تصنيف أنماط التصميم إلى ثلاثة أنواع متميزة: الأنماط الإبداعية والهيكلية والسلوكية. يعمل كل نوع على معالجة جانب معين من تصميم التطبيق، مما يوفر طرقًا معيارية وفعالة لتحقيق الوظائف المطلوبة.

تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، على تبسيط عملية التطوير من خلال توفير مجموعة واسعة من أنماط التصميم المعدة مسبقًا والتي يمكن تهيئتها بصريًا وفهمها بسهولة من قبل المطورين، حتى أولئك ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة. تغطي هذه الأنماط حالات الاستخدام والمجالات المختلفة، مثل مصادقة المستخدم، ومخطط قاعدة البيانات، وREST API، وتطبيقات WebSocket. من خلال الاستفادة من كتالوج أنماط التصميم الشامل لـ AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول قابلة للتطوير بسرعة وكفاءة.

أظهرت الدراسات أن تطبيق أنماط التصميم يمكن أن يعزز إمكانية صيانة التعليمات البرمجية بنسبة تصل إلى 69%. يتم تحقيق ذلك من خلال الترويج لقاعدة تعليمات برمجية نظيفة ومنظمة مبنية على مكونات معيارية تشجع على إعادة الاستخدام والقدرة على التكيف وسهولة الإدارة. باستخدام AppMaster ، تستفيد التطبيقات التي تم إنشاؤها من تضمين أنماط التصميم من خلال ضمان الالتزام بأفضل الممارسات ومعايير الصناعة دون الحاجة إلى التنفيذ اليدوي.

من بين أنماط التصميم العديدة المتوفرة في AppMaster ، تتضمن بعض الأنماط الأكثر استخدامًا ما يلي:

Singleton: يضمن أن الفصل يحتوي على مثيل واحد فقط ويوفر نقطة وصول عالمية إليه. يعد هذا النمط مفيدًا بشكل خاص لمشاركة الموارد أو الحفاظ على حالة التطبيق بشكل متسق عبر مكونات متعددة.

يضمن أن الفصل يحتوي على مثيل واحد فقط ويوفر نقطة وصول عالمية إليه. يعد هذا النمط مفيدًا بشكل خاص لمشاركة الموارد أو الحفاظ على حالة التطبيق بشكل متسق عبر مكونات متعددة. طريقة المصنع: تحدد واجهة لإنشاء كائنات في فئة فائقة مع السماح للفئات الفرعية بتغيير نوع الكائنات التي سيتم إنشاؤها. يوفر هذا النمط طريقة لتفويض إنشاء مثيل للكائن إلى فئات فرعية دون الحاجة إلى تعديل رمز الفئة الأصلي.

تحدد واجهة لإنشاء كائنات في فئة فائقة مع السماح للفئات الفرعية بتغيير نوع الكائنات التي سيتم إنشاؤها. يوفر هذا النمط طريقة لتفويض إنشاء مثيل للكائن إلى فئات فرعية دون الحاجة إلى تعديل رمز الفئة الأصلي. المحول: يسمح للواجهات غير المتوافقة بالعمل معًا عن طريق تحويل واجهة فئة إلى أخرى يتوقعها العملاء. يعد هذا النمط مفيدًا بشكل خاص عند دمج المكونات أو المكتبات الموجودة التي لا يمكن تعديلها.

يسمح للواجهات غير المتوافقة بالعمل معًا عن طريق تحويل واجهة فئة إلى أخرى يتوقعها العملاء. يعد هذا النمط مفيدًا بشكل خاص عند دمج المكونات أو المكتبات الموجودة التي لا يمكن تعديلها. المراقب: يحدد تبعية واحد إلى متعدد بين الكائنات بحيث عندما تتغير حالة كائن واحد، يتم إخطار جميع الكائنات التابعة وتحديثها وفقًا لذلك. هذا النمط شائع في تنفيذ الأنظمة التي تعتمد على الأحداث، حيث يجب أن يؤدي التغيير في أحد المكونات إلى حدوث رد فعل في المكونات الأخرى.

يحدد تبعية واحد إلى متعدد بين الكائنات بحيث عندما تتغير حالة كائن واحد، يتم إخطار جميع الكائنات التابعة وتحديثها وفقًا لذلك. هذا النمط شائع في تنفيذ الأنظمة التي تعتمد على الأحداث، حيث يجب أن يؤدي التغيير في أحد المكونات إلى حدوث رد فعل في المكونات الأخرى. الأمر: يقوم بتغليف الطلب ككائن، مما يسمح بتحديد معلمات العملاء بطلبات مختلفة أو قائمة انتظار أو طلبات سجل، ويدعم العمليات غير القابلة للتراجع. يعد هذا النمط مفيدًا في فصل استدعاء الطلب عن الكائن الذي ينفذ الإجراء المطلوب.

يستخدم AppMaster أنماط التصميم عبر ميزاته المتنوعة، مثل واجهة drag-and-drop لإنشاء مكونات واجهة المستخدم، ومصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) لتحديد منطق التطبيق، وإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لنشر التطبيقات على السحابة أو محليًا. ونتيجة لذلك، يجني العملاء فوائد عملية التطوير السلسة والمتسارعة دون المساس بجودة التعليمات البرمجية أو قابلية الصيانة.

يؤدي دمج أنماط التصميم في منصة AppMaster إلى تعزيز الاتساق وقابلية التشغيل البيني من خلال ضمان التزام التطبيقات التي تم إنشاؤها بالممارسات القياسية وإمكانية التكامل مع الأنظمة الأخرى بسهولة. على سبيل المثال، من خلال الإنشاء التلقائي لوثائق OpenAPI endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل بشكل متناغم مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي. ونتيجة لذلك، تتميز تطبيقات AppMaster بقابلية تطوير وأداء رائعين مناسبين لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات ذات حركة المرور العالية.

يتيح استخدام أنماط التصميم جنبًا إلى جنب مع مجموعة أدوات AppMaster القوية no-code للمؤسسات تقليل الجدول الزمني لتطوير برامجها بما يصل إلى 10 مرات، مع تقليل التكاليف بما يصل إلى ثلاث مرات مقارنة بالممارسات التقليدية. علاوة على ذلك، ومن خلال الاعتماد على قدرات AppMaster التجديدية مع كل تغيير في مخطط التطبيق، يمكن للعملاء التخلص من الديون الفنية وضمان بقاء تطبيقاتهم متوافقة مع المتطلبات المتطورة وأفضل الممارسات.

في الختام، تعد أنماط التصميم جانبًا أساسيًا لتطوير التطبيقات، حيث توفر حلولاً فعالة وقابلة لإعادة الاستخدام للمشاكل الشائعة التي يواجهها المطورون. تعمل منصة AppMaster no-code على دمج هذه الأنماط في جميع ميزاتها، مما يسمح للعملاء بجني فوائد التطوير المتسارع مع الحفاظ على تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة.