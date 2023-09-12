اختبار أ/ب

اختبار A/B، المعروف أيضًا باسم اختبار الانقسام أو اختبار الجرافة، هو أسلوب مقارنة يتم التحكم فيه يستخدم بشكل أساسي في عملية تطوير التطبيق لتقييم أداء الاختلافات في مكونات التطبيق أو واجهات المستخدم أو الميزات أو الوظائف. يُستخدم نهج الاختبار هذا على نطاق واسع في سياق النماذج الأولية للتطبيقات، حيث يسمح للمطورين والمصممين بتقييم تجربة مستخدم تطبيقاتهم وتحسينها، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء التطبيق، ومشاركة أفضل للمستخدم، وزيادة معدلات التحويل.

المفهوم الكامن وراء اختبار A/B بسيط — فهو يتطلب تقسيم قاعدة مستخدمي التطبيق إلى مجموعتين: المجموعة أ، التي تتعرض للإصدار الأصلي (عنصر التحكم)، والمجموعة ب، التي يتم تقديمها مع إصدار بديل (البديل ) يتضمن تغييرًا معينًا. يمكن أن يتراوح هذا التغيير من تعديل بسيط في تصميم واجهة المستخدم إلى تغيير كبير في ميزة أو وظيفة داخل التطبيق. يتم قياس أداء عنصر التحكم والمتغير، مع الأخذ في الاعتبار مقاييس محددة محددة مسبقًا. يتم بعد ذلك تحليل النتائج، ويتم تحديد الإصدار الذي يتمتع بنتيجة أداء أفضل لتنفيذه في الإصدار النهائي للتطبيق.

AppMaster ، منصة قوية no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، نجحت في دمج اختبار A/B لإحداث ثورة في عملية تطوير التطبيق. من خلال اختبار A/B، يمكن لعملاء AppMaster تقييم أداء المكونات والميزات المختلفة في تطبيقاتهم بشكل فعال، وتحديد الاختناقات المحتملة، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين تجربة المستخدم. يؤثر هذا بشكل إيجابي على جودة التطبيق بشكل عام ويقلل من فرص تكبد الديون الفنية.

وفقًا لدراسة أجرتها Invesp عام 2021، فإن الشركات التي تستخدم اختبار A/B تشهد تحسنًا بنسبة 74% في معدلات التحويل في المتوسط. علاوة على ذلك، وجدت الأبحاث التي أجراها اتحاد تحليلات اتخاذ القرار المبني على البيانات (CADD) أن اختبار A/B لديه احتمالية أعلى بنسبة 20% لتحسين عائد الاستثمار (ROI) مقارنة بأساليب التحسين التقليدية.

عند استخدام اختبار A/B في سياق النموذج الأولي للتطبيق، فمن الضروري اتباع عملية منظمة. تتضمن هذه العملية:

تحديد فرضية وأهداف واضحة للاختبار تحديد معلمات الاختبار والمقاييس المناسبة للقياس تعيين المستخدمين بشكل عشوائي لعنصر التحكم أو مجموعة المتغيرات - إجراء الاختبار لمدة كافية تحليل نتائج الاختبار واستخلاص الاستنتاجات المستندة إلى البيانات تنفيذ النسخة المحسنة في التطبيق بناءً على النتائج

يمكن لمستخدمي AppMaster الاستفادة من منهجيات اختبار A/B المتنوعة في عملية تطوير التطبيق، بما في ذلك:

اختبار UI/UX، الذي يركز على مقارنة التصميمات أو التخطيطات أو أنظمة الألوان أو عناصر التنقل المختلفة داخل التطبيق الاختبار الوظيفي، الذي يقيم مجموعات مختلفة من الميزات أو الوظائف لتحديد التأثير على سهولة استخدام التطبيق اختبار الأداء، الذي يقارن بين التطبيقات الفنية المختلفة لتحسين أداء التطبيق وسرعة التحميل اختبار التسويق، والذي يتضمن تحليل فعالية استراتيجيات تسويق التطبيقات المختلفة، مثل تقنيات تحسين متجر التطبيقات أو الحملات الترويجية

من خلال دمج عملية اختبار A/B في دورة تطوير التطبيق، يمكن لعملاء AppMaster التأكد من أن التطبيقات التي يطورونها قد تم تحسينها لتحقيق رضا المستخدم، مما يؤدي إلى تعزيز اعتماد التطبيق وزيادة نجاح التطبيق بشكل عام.

تشير الدراسات التي أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) إلى أن 77% من شركات تطوير التطبيقات الرائدة تعتمد على اختبار A/B لتحسين تطبيقاتها. وهذا يثبت أهمية اختبار A/B في مشهد تطوير التطبيق ويسلط الضوء على قدرته على تحسين عملية بناء التطبيق بشكل ملحوظ.

في الختام، يعد اختبار A/B أسلوبًا تجريبيًا قويًا يُستخدم في سياق النموذج الأولي للتطبيق لتحسين تجربة المستخدم، وزيادة تفاعل المستخدم، وتحسين أداء التطبيق. مع منصات مثل AppMaster ، أصبح تنفيذ اختبار A/B في عملية تطوير التطبيق أسهل من أي وقت مضى، مما يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير مع تقليل وقت التطوير وتكاليفه.