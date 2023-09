No contexto de desenvolvimento de sites, middleware é uma camada de software que fornece diversas funcionalidades essenciais, como comunicação, gerenciamento de dados, conectividade e gerenciamento de lógica de negócios, que atuam como uma ponte entre as interfaces de usuário frontend e os sistemas backend ou bancos de dados. O middleware é responsável por facilitar a interação contínua, permitindo o fluxo eficiente de informações entre vários componentes e melhorando o desempenho e a usabilidade geral do aplicativo. O middleware é fundamental no desenvolvimento web moderno, especialmente para aplicações e sistemas complexos e multicamadas que exigem gerenciamento robusto de solicitações e respostas, garantindo estabilidade, escalabilidade e segurança.

O middleware existe em uma variedade de formas e atende a requisitos específicos de desenvolvimento web, como gerenciamento de dados, cache, autenticação, autorização, tratamento de erros, registro e gerenciamento de sessões, entre outros. As soluções de middleware podem ser categorizadas em vários tipos, incluindo servidores de aplicativos da web, middleware orientado a mensagens, middleware de integração e middleware de processo. Essas categorias fornecem diferentes funcionalidades para aplicações web dependendo de suas necessidades e complexidades específicas.

Ao simplificar as complexidades associadas ao desenvolvimento web, o middleware ajuda os desenvolvedores a desenvolver e implantar aplicativos rapidamente e a garantir o bom funcionamento de sistemas interconectados. O middleware melhora significativamente o ciclo de vida geral do aplicativo, aumentando a velocidade de desenvolvimento, reduzindo o tempo de desenvolvimento e garantindo a integração perfeita de vários componentes de software. As arquiteturas de middleware são essenciais para lidar com o uso de software em ambientes distribuídos complexos, onde vários subsistemas precisam se comunicar e trabalhar juntos para oferecer uma experiência de usuário significativa.

Os servidores de aplicativos da Web são uma forma difundida de middleware, fornecendo vários serviços críticos, como manipulação de conexões, gerenciamento de memória e execução de código. Os servidores de aplicativos da Web simplificam o processo de execução de aplicativos da Web, garantindo uma comunicação segura e eficiente entre o front-end e o back-end. Servidores de aplicativos da web populares incluem Apache, Nginx, Microsoft IIS e Tomcat.

Middleware orientado a mensagens (MOM) é outra forma de middleware que permite comunicação assíncrona e desacoplada entre sistemas independentes, melhorando a confiabilidade, flexibilidade e escalabilidade. O MOM oferece suporte a vários padrões de mensagens, como publicação/assinatura, solicitação/resposta e transmissão. As principais soluções MOM incluem corretores de mensagens, filas de mensagens e barramentos de serviço corporativo (ESB), como RabbitMQ, Apache Kafka e ActiveMQ.

O middleware de integração, como as soluções Enterprise Application Integration (EAI), desempenha um papel vital na integração de sistemas heterogêneos, incluindo aplicativos legados, bancos de dados e outros serviços. As soluções de middleware EAI, como IBM WebSphere, MuleSoft e Microsoft BizTalk, permitem que desenvolvedores web conectem vários sistemas para obter troca de dados em tempo real, gerenciamento de processos de negócios e suporte a decisões sem a necessidade de alterações significativas no código.

Middleware de processo é outro tipo de middleware focado no gerenciamento de transações distribuídas, orquestrando processos complexos e garantindo o fluxo contínuo de controle e estado entre sistemas para alcançar os resultados de negócios desejados. Soluções de Business Process Management (BPM), como Camunda e jBPM, são exemplos de middleware de processos.

Como uma poderosa ferramenta no-code, AppMaster permite a construção contínua de aplicativos back-end, web e móveis, permitindo que os clientes criem visualmente modelos de dados, lógica de negócios, API REST e endpoints WSS. Os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, enquanto Go, Vue3, Kotlin e Jetpack Compose ou SwiftUI para IOS são usados ​​para aplicativos back-end, web e móveis, respectivamente. Por meio da abordagem orientada ao servidor do AppMaster, os clientes podem atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store e o Play Market. Essa abordagem aumenta drasticamente a eficiência no desenvolvimento de aplicativos, reduz custos e elimina dívidas técnicas ao regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados.

O middleware desempenha um papel crucial no desenvolvimento de sites modernos, melhorando a conectividade, a comunicação, o gerenciamento de dados, o gerenciamento de processos e a segurança. O middleware permite que os desenvolvedores aprimorem o ciclo de vida geral do aplicativo e se concentrem no fornecimento de aplicativos da Web robustos, escaláveis ​​e de alto desempenho. Concluindo, o middleware é uma camada essencial para o funcionamento eficiente das aplicações web e atua como o facilitador que garante uma interação suave entre os componentes frontend e backend.