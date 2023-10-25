في سياق الوظائف المخصصة، تمثل البرامج الوسيطة مكونًا برمجيًا مهمًا يسهل الاتصال والتكامل بين تطبيقات أو أنظمة البرامج المختلفة. فهو يوفر طبقة تجريد تعمل على تبسيط إنشاء وإدارة ونشر الوظائف المخصصة في النظام الأساسي no-code لـ AppMaster.

تحقق البرامج الوسيطة ذلك من خلال تقديم طريقة لعزل التطبيقات أو الوظائف أو المكونات المخصصة عن البنية التحتية الأساسية وتقنيات البرامج. يتيح ذلك للمطورين التركيز على منطق الأعمال ووظائف تطبيقاتهم، بينما تتعامل البرامج الوسيطة مع جوانب مثل الاتصال والأمن وإدارة البيانات. الغرض الرئيسي من البرامج الوسيطة هو تعزيز إمكانية التشغيل البيني، وتقليل تكرار التعليمات البرمجية وتعقيدها، وتوفير واجهة موحدة للمطورين للعمل معها.

وفقًا لأبحاث حديثة، من المتوقع أن ينمو سوق البرمجيات الوسيطة العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% خلال الفترة المتوقعة من 2021 إلى 2026. أصبحت البرمجيات الوسيطة، بأشكالها المختلفة، عنصرًا أساسيًا في تطوير البرمجيات الحديثة نظرًا لقدرتها على ربط التطبيقات بسلاسة. والخدمات والأنظمة معًا.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، تلعب البرامج الوسيطة دورًا حاسمًا في إنشاء ونشر الوظائف المخصصة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. من خلال استخدام البرامج الوسيطة، يوفر AppMaster طريقة فعالة للمستخدمين لإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط endpoints WebSocket Secure (WSS) بشكل مرئي. علاوة على ذلك، تتيح إمكانات البرامج الوسيطة لـ AppMaster للعملاء إنشاء مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال باستخدام وظيفة drag-and-drop والمصممين المرئيين. بمجرد نشر التطبيقات، يعتني AppMaster بإنشاء التطبيقات وتجميعها ونشرها في البيئة المحددة.

يؤدي استخدام البرامج الوسيطة في الوظائف المخصصة إلى توسيع قدرات التطبيقات التي تم تطويرها على منصة AppMaster من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل:

التكامل: تضمن البرامج الوسيطة الاتصال السلس بين الوظائف المخصصة ومكونات التطبيق وقواعد البيانات والأنظمة الخارجية. تمكن قدرة التكامل هذه المستخدمين من بناء حلول معقدة بسهولة، حيث يمكن ربط الخدمات المختلفة معًا لتنفيذ العمليات التجارية. إدارة البيانات: تدير البرامج الوسيطة التدفق الفعال للبيانات وتخزينها بين الوظائف المخصصة وقواعد البيانات. وهذا يضمن أن البيانات متاحة بسهولة وآمنة وبالتنسيق الصحيح لمكونات أو أنظمة التطبيق المستهدفة. موازنة التحميل وقابلية التوسع: تتعامل البرامج الوسيطة مع توزيع حركة مرور التطبيقات ومعالجة البيانات عبر خوادم أو مثيلات متعددة. ويساعد ذلك في الحفاظ على الاستقرار التشغيلي وقابلية التوسع من خلال ضمان توزيع عبء العمل بالتساوي، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والمرونة.

نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه البرامج الوسيطة في الوظائف المخصصة، يضمن AppMaster أن جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها تدعم تقنيات وأطر البرامج الوسيطة الشائعة. على سبيل المثال، يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go (Golang)، ويتم تطوير تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، ويتم إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS.

تجعل البرامج الوسيطة لـ AppMaster تطوير التطبيقات المخصصة أسرع وأسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. كما يسمح للعملاء بتحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يمكن أن يوفر جهدًا ووقتًا كبيرًا في دورات التطوير التكرارية.

علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق قيمة endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ويصبح الإنشاء التلقائي لهذه الموارد أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على جودة البرنامج بمرور الوقت وضمان التزام التطبيق بأفضل ممارسات التطوير.

إن إمكانيات البرامج الوسيطة لـ AppMaster تجعلها خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. من خلال الاستفادة من البرامج الوسيطة في الوظائف المخصصة، يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير وقابلة للتشغيل البيني باستخدام حلول النظام الأساسي البديهية التي no-code. يشير نهج البرامج الوسيطة إلى التزام AppMaster بتقديم خدمات تطوير برمجيات متطورة وفعالة من حيث التكلفة وفعالة لعملائها.