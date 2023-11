Im Zusammenhang mit benutzerdefinierten Funktionen stellt Middleware eine wichtige Softwarekomponente dar, die die Kommunikation und Integration zwischen verschiedenen Softwareanwendungen oder Systemen erleichtert. Es bietet eine Abstraktionsschicht, die die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung benutzerdefinierter Funktionen in der no-code Plattform von AppMaster vereinfacht.

Middleware erreicht dies, indem sie eine Möglichkeit bietet, benutzerdefinierte Anwendungen, Funktionen oder Komponenten von der zugrunde liegenden Infrastruktur und den Softwaretechnologien zu isolieren. Dadurch können sich Entwickler auf die Geschäftslogik und Funktionalität ihrer Anwendungen konzentrieren, während die Middleware Aspekte wie Kommunikation, Sicherheit und Datenmanagement übernimmt. Der Hauptzweck von Middleware besteht darin, die Interoperabilität zu fördern, Codeduplizierung und -komplexität zu minimieren und Entwicklern eine einheitliche Schnittstelle zum Arbeiten bereitzustellen.

Jüngsten Untersuchungen zufolge wird der weltweite Middleware-Markt im Prognosezeitraum 2021 bis 2026 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % wachsen. Middleware ist in verschiedenen Formen aufgrund ihrer Fähigkeit, Anwendungen nahtlos zu verbinden, zu einem wesentlichen Bestandteil der modernen Softwareentwicklung geworden , Dienste und Systeme zusammen.

In der no-code Plattform AppMaster spielt Middleware eine entscheidende Rolle bei der Erstellung und Bereitstellung benutzerdefinierter Funktionen für Backend-, Web- und mobile Anwendungen. Durch den Einsatz von Middleware bietet AppMaster Benutzern eine effiziente Möglichkeit, Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-APIs und WebSocket Secure (WSS) endpoints visuell zu erstellen. Darüber hinaus ermöglichen die Middleware-Funktionen von AppMaster den Kunden die Erstellung von UI-Komponenten und Geschäftslogik mithilfe von drag-and-drop Funktionen und visuellen Designern. Sobald die Anwendungen veröffentlicht sind, kümmert sich AppMaster um die Generierung, Kompilierung und Bereitstellung der Anwendungen in der angegebenen Umgebung.

Der Einsatz von Middleware in benutzerdefinierten Funktionen erweitert die Fähigkeiten von Anwendungen, die auf der AppMaster Plattform entwickelt wurden, durch die Bereitstellung wesentlicher Dienste, wie zum Beispiel:

Integration: Middleware sorgt für eine nahtlose Konnektivität zwischen benutzerdefinierten Funktionen, Anwendungskomponenten, Datenbanken und externen Systemen. Diese Integrationsfähigkeit ermöglicht es Benutzern, problemlos komplexe Lösungen zu erstellen, bei denen verschiedene Dienste zur Ausführung von Geschäftsprozessen miteinander verkettet werden können. Datenverwaltung: Middleware verwaltet den effizienten Fluss und die Speicherung von Daten zwischen benutzerdefinierten Funktionen und Datenbanken. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten für die Zielanwendungskomponenten oder -systeme leicht verfügbar, sicher und im richtigen Format sind. Lastausgleich und Skalierbarkeit: Middleware übernimmt die Verteilung des Anwendungsverkehrs und der Datenverarbeitung auf mehrere Server oder Instanzen. Dies trägt zur Aufrechterhaltung der Betriebsstabilität und Skalierbarkeit bei, indem sichergestellt wird, dass die Arbeitslast gleichmäßig verteilt wird, was zu einer verbesserten Leistung und Belastbarkeit führt.

Angesichts der entscheidenden Rolle von Middleware in benutzerdefinierten Funktionen stellt AppMaster sicher, dass alle generierten Anwendungen gängige Middleware-Technologien und Frameworks unterstützen. Backend-Anwendungen werden beispielsweise mit der Programmiersprache Go (Golang) generiert, Webanwendungen werden mit dem Vue3-Framework und JavaScript/TypeScript entwickelt, mobile Anwendungen werden mit dem servergesteuerten Framework von AppMaster basierend auf Kotlin und Jetpack Compose für Android erstellt. und SwiftUI für iOS.

Die Middleware von AppMaster macht die Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen schneller, einfacher und kostengünstiger. Es ermöglicht Kunden außerdem, die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores senden zu müssen, was in iterativen Entwicklungszyklen erheblich Aufwand und Zeit sparen kann.

Darüber hinaus generiert AppMaster wertvolle Dokumentation für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Die automatische Generierung solcher Ressourcen ist von entscheidender Bedeutung, um die Qualität der Software langfristig aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Anwendung den besten Entwicklungspraktiken entspricht.

Die Middleware-Funktionen von AppMaster machen es zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Benutzern, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. Durch die Nutzung von Middleware in benutzerdefinierten Funktionen ermöglicht AppMaster Benutzern die Erstellung leistungsstarker, skalierbarer und interoperabler Anwendungen mithilfe der intuitiven no-code Lösungen der Plattform. Der Middleware-Ansatz verdeutlicht das Engagement von AppMaster, seinen Kunden hochmoderne, kostengünstige und effiziente Softwareentwicklungsdienste anzubieten.